De nombreuses personnes ont déjà tenté de repousser son réveil le matin. On se dit que quelques minutes de sommeil en plus nous feraient un bien fou. Sachez que cette pratique de « snoozing » est loin d’être une mauvaise habitude néfaste, comme on pourrait le croire. La science affirme qu’elle aurait en réalité plusieurs bénéfices insoupçonnés. Lesquels ? C’est ce que nous allons voir dans cet article.

Repousser son réveil le matin, bon ou mauvais pour la santé ?

Snoozer, c’est comme accorder un délai à son corps et son esprit que la journée va commencer, mais pas tout de suite. Cette pratique consiste à repousser l’alarme de quelques minutes supplémentaires au petit matin. Au lieu de se lever et bondir hors du lit, on opte pour un bref répit. Cette microsieste matinale est souvent décriée comme source de retard et de fatigue persistante.

Pour de nombreuses personnes, le snoozing est ni plus ni moins une mauvaise habitude. La raison en est qu’elle perturbe nos cycles de sommeil et influe sur notre humeur le matin. Une étude réalisée sur un échantillon de 1 732 individus vient de remettre sérieusement en question ces idées reçues. Menés par les chercheurs de l’université de Stockholm, les résultats de cette étude apparaissent dans le Journal of Sleep Research.

Les scientifiques ont analysé en détail les effets de repousser le réveil sur 31 participants, lors de nuits en laboratoire. Contre toute attente, leurs résultats suggèrent que loin d’être néfaste, cette courte sieste présenterait d’importants bénéfices cognitifs et pour le bien-être général.

Quels seraient donc les bienfaits de repousser son réveil le matin ?

Selon cette étude suédoise, décaler son heure de lever aurait de multiples vertus insoupçonnées. Cela vous concerne autant, que vous faites partie des lève-tôt ou des couche-tard.

Amélioration des capacités cognitives

La microsieste matinale optimiserait nos fonctions cérébrales dès le réveil. D’après les tests menés, les participants qui optaient pour quelques minutes de sommeil supplémentaire voyaient leurs performances cognitives et leur niveau d’attention s’améliorer. Lorsqu’ils avaient pu se rendormir brièvement, ils ont brillé dans 3 tests cognitifs sur 4. Repousser le réveil le matin permettrait à notre esprit de se remettre en marche en douceur. Cette pratique agirait comme un coup de fouet pour entamer la journée du bon pied.

Améliorations de l’humeur le matin

Encore mieux, l’étude apporte un éclairage rassurant en ce qui concerne les potentiels impacts hormonaux du snoozing. Les résultats prouvent qu’aucune perturbation dommageable dans la production de cortisol n’est constatée lorsque le réveil est repoussé. Avec l’absence de l’hormone liée au stress, il sera plus facile d’aborder la journée avec sérénité. La microsieste matinale permettrait de se réveiller en douceur, ce qui est bénéfique pour les personnes souffrant de somnolence chronique. Fini les effets indésirables associés aux réveils brusques, comme la fatigue, la mauvaise mine et les sautes d’humeur.

Bénéfices pour les couches tard

Si tout le monde peut profiter des bienfaits du snoozing, ce sont surtout les couche-tard qui y gagnent le plus. Ces chronotypes tardifs ont, en effet, un rythme décalé qui les prédispose à se coucher et se lever plus tard. En leur laissant un peu plus de temps pour émerger, la sieste matinale permet d’atteindre un niveau d’éveil idéal dès le réveil. Elle agirait telle qu’un vrai bol d’air frais pour ces oiseaux de nuit qui peinent souvent à suivre les horaires conventionnels. Il paraît que lorsqu’on essaie de repousser son réveil le matin, cela ne nous arrache pas abruptement d’un sommeil lourd et réparateur. Au contraire, cette pratique interviendrait pendant les stades les plus légers du sommeil.

Finis les culpabilités alors ?

Apparemment, la pratique de snoozing est loin d’être une habitude futile ou paresseuse comme on le prétend souvent. Le fait de repousser son réveil de quelques minutes recèle, en réalité, de nombreux atouts bénéfiques tant sur le plan physique qu’au niveau mental.

Ce petit plaisir matinal volé vous offre un regain d’énergie pour aborder la journée du bon pied. Cependant, pour en tirer tous les bénéfices, il vaut mieux rester raisonnable et ne pas dépasser les 30 minutes de snoozing. Au-delà de cette limite, les effets positifs pourraient s’affaiblir. Ne vous culpabilisez plus ! Savourez votre prochaine alarme snooze dorénavant.

