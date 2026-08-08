Perdre tous ses papiers pendant les vacances, c’est le genre de mésaventure qu’on craint fortement. Un portefeuille disparu dans un restaurant, un sac volé dans les transports ou simplement oublié sur une plage, et voilà… La carte d’identité, le permis de conduire, la carte Vitale et parfois même les cartes bancaires disparaissent en même temps. Faut-il rentrer immédiatement ? Peut-on encore prendre l’avion ? Par quoi commencer ? Et surtout, comment refaire ses documents sans passer ses vacances à courir d’une administration à l’autre ?

Voici la marche à suivre.

Première étape : vérifier, puis signaler la disparition

Avant de se précipiter au commissariat, prenez quelques minutes pour refaire mentalement le parcours de votre portefeuille. Dernier passage à la caisse ? Restaurant ? Hôtel ? Voiture ? Plage ? Transport en commun ? Un document que l’on croit perdu peut parfois simplement être resté dans une poche ou un autre sac.

Maintenant, si le portefeuille est réellement introuvable, il faut rapidement officialiser sa disparition.

En France, vous pouvez vous rendre dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie pour effectuer une déclaration de perte. Ce document pourra ensuite être demandé dans le cadre de certaines démarches de renouvellement.

Attention toutefois à ne pas confondre perte et vol. Si vous pensez que quelqu’un vous a dérobé vos papiers, il faut déposer plainte. Cette distinction n’est pas simplement administrative. Une plainte peut notamment être utile auprès de votre assurance et en cas d’utilisation frauduleuse de vos documents.

Et si votre carte bancaire était dans le portefeuille, ne perdez pas de temps. Faites opposition auprès de votre banque. Dans ce cas, chaque minute compte davantage que la déclaration de perte de votre carte Vitale.

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À l’étranger, le consulat devient votre premier réflexe

La situation est évidemment plus délicate lorsque le portefeuille disparaît à plusieurs centaines ou milliers de kilomètres de chez vous.

Si vous êtes à l’étranger, contactez rapidement l’ambassade ou le consulat de France du pays dans lequel vous séjournez.

Ces services peuvent vous accompagner dans les démarches et, selon votre situation, délivrer un laissez-passer consulaire. C’est ce dernier qui vous permettra de rentrer en France. Ils pourront également vous proposer un passeport d’urgence.

Le point important : ne supposez pas que vous pourrez simplement monter dans l’avion avec une déclaration de perte. Les conditions de voyage dépendent notamment du pays dans lequel vous vous trouvez, de votre nationalité, de votre destination et des documents dont vous disposez encore. Avant de vous présenter à l’aéroport, renseignez-vous donc auprès du consulat, mais aussi de votre compagnie aérienne si nécessaire.

C’est également pour cette raison qu’il est particulièrement utile de conserver une copie de ses documents lorsque l’on voyage. Une photo de votre carte d’identité ou de votre passeport enregistrée dans un espace numérique sécurisé ne remplace évidemment pas l’original. Toutefois, cela peut faciliter l’identification et les échanges avec les autorités.

Ne cherchez pas à tout refaire en même temps

C’est probablement le conseil le plus utile lorsque plusieurs documents ont disparu : faites les démarches dans le bon ordre.

Si votre portefeuille contenait votre carte d’identité, votre permis, votre carte Vitale et d’autres documents, vous pourriez être tenté de lancer immédiatement toutes les procédures.

Mauvaise idée.

Commencez par refaire une pièce d’identité. Dans la plupart des démarches administratives, elle vous servira ensuite de justificatif. Vous pouvez demander une nouvelle carte nationale d’identité ou un nouveau passeport auprès d’une mairie équipée d’une station de recueil biométrique.

Vous n’avez plus aucune pièce d’identité ? Ce n’est pas forcément bloquant. Selon votre situation, différents justificatifs peuvent être utilisés pour établir votre identité. Acte de naissance, livret de famille ou autres documents administratifs feront l’affaire.

Les justificatifs acceptés peuvent varier selon les situations. Le plus simple est donc de vérifier auprès de la mairie avant de constituer votre dossier.

Une fois votre identité de nouveau justifiée, vous pourrez passer au reste.

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Et si les papiers perdus sont ceux d’un enfant ?

Les vacances en famille ajoutent parfois une difficulté supplémentaire : les documents d’un enfant peuvent eux aussi avoir disparu.

Dans ce cas, même principe. La priorité est de récupérer une pièce d’identité pour votre bout de chou, c’est-à-dire sa carte nationale d’identité ou son passeport.

Les autres documents pourront ensuite être renouvelés séparément, notamment la carte Vitale. Pour les adolescents concernés, cela peut également concerner un permis AM ou selon leur âge et leur situation, un permis de conduire.

Le représentant légal devra effectuer les démarches et fournir les justificatifs demandés.

Là encore, inutile de vouloir tout régler en une seule fois. On commence par l’identité, puis on traite les autres documents.

Vous retrouvez finalement le portefeuille ? Attention, les anciens papiers ne redeviennent pas valables

Imaginez la scène : après trois jours de démarches, vous retrouvez votre portefeuille coincé derrière un meuble de votre location de vacances.

Bonne nouvelle ? Oui… mais pas totalement.

Si vous avez déjà déclaré la perte et engagé le renouvellement de vos documents, les anciens titres sont invalidés. Vous ne pouvez donc pas simplement reprendre votre ancienne carte d’identité ou votre ancien passeport et continuer à les utiliser.

C’est un point important à connaître, car le réflexe naturel serait évidemment de reprendre ses anciens papiers puisqu’ils sont finalement retrouvés.

L’effet domino : ces pièges invisibles auxquels personne ne pense lors de la perte de papiers

Quand on perd ses papiers en vacances, on pense immédiatement au commissariat et aux démarches en mairie. Toutefois, la perte de vos titres d’identité déclenche en réalité une réaction en chaîne sur d’autres aspects de votre séjour. Voici les 4 « pièges secondaires » à désamorcer immédiatement pour éviter de vous retrouver bloqué :

Le blocage des réservations et des hébergements

De nombreux hôtels, loueurs Airbnb ou campings exigent une pièce d’identité à l’arrivée pour vérifier la réservation ou faire l’état des lieux.

Présentez le récépissé officiel de déclaration de perte/vol accompagné de vos copies numériques ou de votre permis de conduire (s’il n’a pas été perdu). La plupart des établissements acceptent une attestation de la police couplée à une confirmation de réservation.

L’impossibilité de récupérer des colis ou mandats cash de secours

Si vos proches essaient de vous envoyer de l’argent d’urgence via des services comme Western Union, ou si vous faites livrer un double de clés ou un chargeur en point relais… Vous ne pourrez pas les retirer sans pièce d’identité.

Aussi,désignez une personne de confiance qui voyage avec vous comme destinataire. Vous pouvez également vous faire livrer directement à la réception de votre hôtel sous le nom de l’établissement.

La suspension automatique de vos abonnements et badges numériques

En faisant opposition sur votre carte bancaire ou en déclarant le vol de vos papiers, certains services de transport peuvent bloquer votre compte. À ne cirer que la location de vélos en libre-service, les applications de VTC ou le télépéage.

Pensez donc à mettre à jour vos moyens de paiement secondaires sur vos applications de mobilité pour ne pas vous retrouver immobilisé au milieu de vos vacances.

Le piège des vols de retour internes (même au sein de la France/UE)

Même pour un vol interne (ex. Nice-Paris ou un vol intra-Schengen), les compagnies aériennes appliquent des règles de sûreté strictes. Elles refusent souvent l’embarquement sur présentation du seul récépissé de perte.

Contactez la compagnie aérienne dès la perte constatée. Dans certains cas, une attestation avec photo tamponnée par le commissariat ou l’intervention du consulat (si vous êtes à l’étranger) sera obligatoire pour monter à bord.

Perdre ses papiers ne signifie pas perdre ses vacances

Oui, perdre tous ses papiers pendant les vacances est particulièrement pénible. Néanmoins, ce n’est pas une situation sans issue.

Le plus important est de procéder méthodiquement. Sécuriser ses moyens de paiement, déclarer la perte ou le vol, contacter le consulat si l’on est à l’étranger, refaire en priorité une pièce d’identité, puis renouveler les autres documents un par un.

La prochaine fois que vous préparerez votre valise, pensez donc à un détail qui ne prend presque aucune place : une copie sécurisée de vos documents importants. Ce n’est pas très glamour, mais le jour où votre portefeuille disparaît, cela peut vous faire gagner un temps précieux.

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