Au milieu des années 2020, acheter des vêtements, des appareils électroniques ou des meubles d’occasion est devenu un geste courant. Qu’il s’agisse d’économiser de l’argent dans un contexte d’inflation élevée, d’adopter un mode de consommation plus respectueux de l’environnement ou simplement de dénicher des pièces originales introuvables ailleurs, le marché de la seconde main connaît une croissance spectaculaire. Selon le World Economic Forum, les ventes de vêtements de seconde main ont progressé de 24 % en 2022. Leur valeur devrait d’ailleurs atteindre 289 milliards de dollars en 2026.

Ce boom s’explique par la convergence de plusieurs facteurs. Cet article propose donc une plongée complète dans ce phénomène. D’abord on va analyser les motivations profondes des consommateurs, puis en décrivant les principales plateformes de revente.

Économie et inflation : la seconde main comme bouée de secours

La hausse des prix du neuf pousse de nombreux ménages à se tourner vers l’occasion. En France, l’inflation continue de peser sur les achats. Le budget consacré à l’habillement a été divisé par deux depuis trente ans. Et pourtant les ventes de vêtements restent 7,9 % inférieures à leur niveau de 2019. Selon une enquête de l’Institut français de la mode (IFM), 68 % des consommateurs affirment que l’inflation a modifié leurs habitudes d’achat. 27 % choisissent systématiquement des options moins chères, y compris la seconde main. Les plateformes d’occasion deviennent donc des alternatives attractives pour des produits allant des vêtements aux smartphones en passant par les meubles.

Le rapport 2023 de la DGCCRF souligne que le marché mondial de la seconde main s’élève à 105 milliards d’euros, dont 33 milliards pour la mode. En France, les acteurs comme Le Bon Coin et Vinted figurent parmi les sites e‑commerce les plus fréquentés.

Les effets de l’inflation ne se limitent pas à l’Europe. Une étude du Guardian rapportait en avril 2026 que les ventes mondiales de vêtements d’occasion pourraient augmenter de 12 % en 2026 pour atteindre 289 milliards de dollars. De quoi totaliser 393 milliards de dollars en cinq ans. Aux États‑Unis, la revente représente déjà environ un dixième des ventes de vêtements. Ce mouvement est accéléré par la génération Z et les milléniaux. Selon ThredUp, ils pourraient contribuer à 70 % de la croissance du marché mondial, car ils combinent contraintes financières et recherche de sens.

VOIR AUSSI : Comment bien choisir son soutien-gorge pour la santé et le confort de la poitrine ?

Écologie et économie circulaire : prolonger la vie des produits

Au‑delà du prix, la prise de conscience environnementale joue un rôle déterminant. Le secteur de la mode est l’un des plus polluants. L’ONU rappelle qu’il utilise 93 milliards de mètres cubes d’eau par an et qu’il émet plus de dioxyde de carbone que les vols internationaux et le transport maritime réunis. Produire un seul jean nécessite 7 500 litres d’eau, soit l’équivalent de la consommation d’eau potable d’une personne pendant sept ans. De même, l’ONG Oxfam note que prolonger la durée d’utilisation d’un vêtement de neuf mois réduit de 22 % les déchets et permet d’économiser 33 % de la consommation d’eau.

Au niveau européen, l’ADEME et l’ARCEP ont étudié l’impact des smartphones reconditionnés. Acheter un smartphone reconditionné réduit l’empreinte environnementale de 77 % à 91 % par rapport à un appareil neuf, évite l’extraction de 82 kg de matières premières et l’émission de 23 kg de CO₂. Ces chiffres illustrent comment la seconde main s’inscrit dans une économie circulaire, où l’on répare, réutilise et recycle pour diminuer la pression sur les ressources naturelles.

Les autorités publiques soutiennent cet engagement. L’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) rappelle que 42 % des émissions de gaz à effet de serre aux États‑Unis sont liées à la production, au transport et à l’élimination des biens. Acheter d’occasion réduit ces émissions en diminuant la production de biens neufs.

Envie d’originalité et de singularité : quand la mode devient unique

La seconde main permet de se démarquer en arborant des pièces introuvables en boutique. Les friperies et plateformes en ligne regorgent de vêtements vintage, de meubles design ou de gadgets technologiques qui ne sont plus fabriqués. Ce désir d’originalité attire notamment les jeunes consommateurs. Selon le Guardian, les marques classiques commencent à proposer des programmes de revente pour répondre à cette demande.

Les plateformes spécialisées dans le luxe comme Vestiaire Collective ou Collector Square offrent, quant à elles, des pièces rares à des prix plus accessibles. Un article du journal Le Monde rapporte ainsi qu’un sac Kelly d’Hermès s’est revendu 27 980 € dans une boutique spécialisée, preuve que le marché du luxe de seconde main attire une clientèle en quête d’exclusivité.

VOIR AUSSI : L’angle mort social du débat sur la fast fashion

Les plateformes et acteurs majeurs du marché de la seconde main

Vinted : le géant européen

Fondée en 2008 en Lituanie, Vinted s’est imposée comme le leader européen de la vente de vêtements d’occasion. En 2024, la plateforme a quadruplé son bénéfice net pour atteindre 77 millions d’euros et a enregistré un chiffre d’affaires de 813 millions d’euros, en hausse de 36 %. Vinted s’est lancée dans de nouveaux pays et a ouvert des catégories comme l’électronique. En 2025, elle a même mis en place un service de paiement et un fonds d’investissement dédié à l’économie circulaire.

Le succès de Vinted repose sur un modèle simple : l’inscription et la mise en vente sont gratuites. La plateforme prélève une commission uniquement auprès des acheteurs sous la forme de « frais de protection ». Les transactions sont sécurisées. L’argent est bloqué jusqu’à la réception confirmée de l’article, ce qui rassure les utilisateurs et limite les litiges. La recherche par filtre et la messagerie intégrée facilitent la négociation. Vinted propose aussi un service de livraison via des partenaires, avec un suivi. Pour attirer davantage d’utilisateurs, la plateforme a ajouté l’option « Acheter maintenant » permettant l’achat immédiat au prix affiché.

Le Bon Coin : la référence française

Créé en 2006, Le Bon Coin est devenu le premier site d’e‑commerce en France avec plus de 28 millions d’utilisateurs mensuels. On y trouve des millions d’annonces de voitures, de meubles, de vêtements, d’appareils électroniques et de services. L’entreprise met en avant sa contribution à la sobriété. Chaque transaction de seconde main permet d’économiser la production d’un produit neuf. Le Bon Coin propose un système de paiement sécurisé similaire à celui de Vinted.

La plateforme se distingue par sa diversité de catégories et par la possibilité de transactions locales en main propre. Ce contact direct crée un rapport de confiance, mais nécessite de respecter certaines règles :

Préférer les lieux publics pour les échanges

Vérifier l’état du produit sur place

Exiger une preuve d’achat pour les appareils électroniques (factures ou numéros de série).

VOIR AUSSI : Du bureau au week-end : bien choisir un sac en cuir italien pour un usage polyvalent

La seconde main est devenue nécessaire ?

Le boom de la seconde main n’est pas un simple effet de mode. Il résulte d’une convergence de facteurs économiques, écologiques et culturels. Face à l’inflation et à un pouvoir d’achat sous pression, les consommateurs recherchent des alternatives pour s’habiller, s’équiper ou se divertir à moindre coût. La conscience environnementale pousse à prolonger la durée de vie des objets et à réduire la production de biens neufs.

Le désir d’originalité et la quête de singularité transforment la seconde main en terrain d’expérimentation stylistique. Enfin, les plateformes numériques telles que Vinted, Le Bon Coin, ThredUp ou Vestiaire Collective facilitent les transactions en garantissant la sécurité et en rendant la revente accessible à tous.

Toutefois, pour que la seconde main reste un levier efficace de transition écologique et sociale, il convient de répondre aux défis identifiés :

Renforcer la confiance grâce à des garanties et des certifications

Éviter la surconsommation en prônant la sobriété

Optimiser la logistique pour limiter l’empreinte carbone

En adoptant une consommation responsable, chacun peut contribuer à un modèle économique plus circulaire et plus inclusif. La seconde main n’est pas seulement un marché en plein essor : c’est une véritable opportunité de repenser nos habitudes et de construire un avenir plus durable.

Notez cet article