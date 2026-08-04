Les vacances sont-elles devenues une source de stress ?

C’est l’un des plus grands paradoxes de notre époque. On les attend onze mois sur douze, on y projette nos envies d’évasion, de repos et de retrouvailles… et pourtant, le jour J venu, c’est la crise de nerfs. Loin de l’image d’Épinal du transat et du lâcher-prise absolu, les vacances se sont transformées en un terrain miné par l’anxiété. Comment un simple moment de répit est-il devenu aussi stressant ?

Le piège de l’hyper-performance : quand les congés deviennent un projet

Pourquoi avons-nous tant de mal à lever le pied ? Tout simplement parce que nous avons transposé la logique du bureau au bord de la piscine.

Les vacances ne commencent pas forcément au moment où l’on ferme la porte de son domicile. Pour beaucoup, elles commencent plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant le départ. Il faut choisir une destination, comparer les prix, réserver un logement et organiser les transports. Ensuite, il faut vérifier les documents nécessaires, prévoir les bagages et anticiper les dépenses. Pour les familles, la logistique peut devenir particulièrement importante. Il faut aussi tenir compte des horaires des enfants, des activités adaptées à chacun et parfois des contraintes alimentaires ou médicales.

Dans une société axée sur la productivité, le temps libre est devenu une ressource à « optimiser ». Il ne s’agit plus seulement de se reposer, mais de réussir ses vacances. Il faut rentabiliser chaque journée, enchaîner les visites, publier des clichés parfaits sur les réseaux sociaux et s’assurer que toute la famille déborde de bonheur.

Cette course au séjour idéal porte un nom : l’injonction au bonheur. Nourrie par le FOMO (Fear Of Missing Out, ou la peur de rater quelque chose), cette pression crée un décalage violent entre la réalité d’un voyage et l’idéal fantasmé. Résultat ? Le moindre accroc prend des allures de tragédie logistique.

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Ce que disent (discrètement) les chiffres

Sans surprise, les observateurs du monde du travail et de la santé mentale constatent les dégâts. Près d’un vacancier sur trois avoue être sous tension dès le début du séjour. Plus de la moitié des actifs gardent un œil sur leurs e-mails pros « au cas où ». Et un nombre impressionnant de personnes rentrent chez elles plus épuisées qu’au départ. Le constat est clair : le changement de rythme ne suffit plus à garantir le repos.

Budget : le facteur qui peut gâcher le départ

Avec l’augmentation du coût de nombreux postes liés aux voyages, partir en vacances nécessite souvent de prévoir un budget conséquent. Transport, hébergement, restauration, activités, carburant, péages et achats sur place peuvent rapidement faire grimper la facture. On part pour se détendre, mais on surveille constamment ses dépenses.

Certaines personnes peuvent ainsi hésiter avant chaque restaurant ou activité, calculer ce qu’il reste sur leur budget ou culpabiliser après une dépense imprévue. Dans ces conditions, il devient difficile de véritablement déconnecter.

Le stress peut également commencer avant même le départ lorsque les vacances représentent une dépense importante pour le foyer. Faut-il partir moins longtemps ? Choisir une destination moins chère ? Reporter certains achats ? Faire des économies pendant plusieurs mois ?

Pour vous rassurez, sachez que le meilleur moyen de limiter le stress lié à l’argent reste d’établir un budget réaliste avant de partir. Plutôt que de fixer uniquement une somme globale, il est préférable de répartir ses dépenses entre plusieurs catégories. Prévoyez une petite marge de sécurité vous évitant de paniquer au moindre imprévu.

Autre solution : ne pas chercher à tout faire. Les vacances n’obligent pas à multiplier les restaurants, excursions et sorties payantes. Alterner les activités gratuites avec quelques plaisirs plus coûteux permet de profiter du séjour sans surveiller son compte bancaire en permanence.

L’objectif n’est donc pas de dépenser le moins possible, mais de savoir combien on peut dépenser sans transformer les vacances en source d’inquiétude.

Les vacances en famille : un repos qui ne repose pas toujours sur tout le monde

Partir à plusieurs est souvent présenté comme une occasion de partager des souvenirs. Pourtant, les vacances familiales ne signifient pas automatiquement que toutes les tâches disparaissent.

Préparer les repas, surveiller les enfants, ranger, organiser les déplacements, gérer les horaires ou répondre aux besoins de chacun peut continuer à représenter une charge importante.

Dans certaines familles, une partie du travail domestique accompagne donc les vacances sans véritable interruption.

La différence est que les tâches sont réalisées dans un autre environnement.

Cela peut expliquer pourquoi certaines personnes reviennent de congés avec l’impression de ne pas avoir réellement récupéré. Changer de décor ne suffit pas toujours à changer la charge mentale.

Pour que les vacances soient réellement reposantes, il peut être nécessaire de répartir les responsabilités différemment. Acceptez également que tout ne soit pas parfaitement organisé.

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Tête-à-tête et grand vide : le choc du retour à soi

Si le stress des vacances est si virulent, c’est aussi parce qu’il prive notre cerveau de son anesthésiant quotidien : la routine.

Au cours de l’année, le travail, les transports et les obligations logistiques agissent comme un rouleau compresseur qui occupe l’esprit. Une fois la pression retombée, le vertige du vide s’installe. Sans les sollicitations habituelles, les tensions étouffées refont surface :

La promiscuité familiale : passer 24 heures sur 24 avec ses proches quand on ne se croise que quelques heures le soir crée une proximité brutale. Ce n’est pas un hasard si les cabinets d’avocats constatent un pic historique de demandes de divorce au mois de septembre ;

passer 24 heures sur 24 avec ses proches quand on ne se croise que quelques heures le soir crée une proximité brutale. Ce n’est pas un hasard si les cabinets d’avocats constatent un pic historique de demandes de divorce au mois de septembre ; L’angoisse du débranchement : pour les hyperactifs ou les profils très investis professionnellement, ne rien faire est perçu inconsciemment comme une perte de contrôle dangereuse.

« Leisure Sickness » et « Spleen du retour » : le petit lexique du vacancier anxieux

Les psychologues et sociologues ont développé toute une terminologie pour cartographier ces névroses estivales :

La « maladie du loisir » (Leisure Sickness) : théorisée par le chercheur Ad Vingerhoets, elle explique pourquoi tant de personnes développent une migraine ou un état grippal dès les premières 24 heures de congé. Le corps, brutalement privé de son shoot de cortisol quotidien, relâche la pression et laisse le système immunitaire vaciller ;

théorisée par le chercheur Ad Vingerhoets, elle explique pourquoi tant de personnes développent une migraine ou un état grippal dès les premières 24 heures de congé. Le corps, brutalement privé de son shoot de cortisol quotidien, relâche la pression et laisse le système immunitaire vaciller ; Le stress d’adaptation : le temps physiologique dont le système nerveux a besoin pour passer de l’état d’alerte au repos. Ce « décalage horaire » biologique dure en moyenne 3 à 4 jours ;

le temps physiologique dont le système nerveux a besoin pour passer de l’état d’alerte au repos. Ce « décalage horaire » biologique dure en moyenne 3 à 4 jours ; Le Post-Vacation Blues : cette mélancolie poisseuse qui saisit les vacanciers 48 heures avant le retour, alimentée par la perspective de retrouver la boîte mail saturée et la routine urbaine ;

cette mélancolie poisseuse qui saisit les vacanciers 48 heures avant le retour, alimentée par la perspective de retrouver la boîte mail saturée et la routine urbaine ; La charge mentale logistique : la pression invisible portée (très souvent) par la même personne dans le foyer pour anticiper les repas, gérer le budget et coordonner l’emploi du temps de la tribu.

Mode d’emploi pour désamorcer la crise estivale

Alors, comment réapprendre à ne rien faire sans culpabiliser ? La réponse des spécialistes tient en un mot : la sobriété estivale. Voici comment vous y prendre :

Rivaliser d’imperfection : accepter qu’un séjour réussi est un séjour vivant, avec ses imprévus et ses moments d’ennui ;

accepter qu’un séjour réussi est un séjour vivant, avec ses imprévus et ses moments d’ennui ; Créer des sas de décompression : ne pas sauter du TGV au bureau. Garder une journée « neutre » à la maison avant de partir et une autre avant de reprendre le travail ;

ne pas sauter du TGV au bureau. Garder une journée « neutre » à la maison avant de partir et une autre avant de reprendre le travail ; Pratiquer la déconnexion asynchrone : si couper complètement le téléphone pro est impossible, s’accorder un créneau fixe de 15 minutes par jour pour faire le tri. Puis couper les notifications le reste du temps ;

si couper complètement le téléphone pro est impossible, s’accorder un créneau fixe de 15 minutes par jour pour faire le tri. Puis couper les notifications le reste du temps ; Réhabiliter l’ennui : laisser des plages de temps totalement vides dans la journée. C’est dans ces moments de flottement que le cerveau récupère vraiment.

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Et si la meilleure façon de profiter était justement de ralentir ?

Si les vacances nous stressent autant, c’est peut-être parce qu’on leur demande l’impossible. Réparer en deux semaines tout ce qu’on a subi en cinquante semaines de surrégime. La vraie clé n’est pas de réussir ses vacances, mais simplement d’apprendre à s’y laisser aller, consciemment.

Elles peuvent être imparfaites, parfois pluvieuses, parfois trop calmes, parfois ponctuées d’imprévus. Elles peuvent aussi simplement consister à passer quelques jours loin de ses habitudes.

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