Chaque départ en vacances s’accompagne des mêmes interrogations. Faut-il couper le courant, débrancher les appareils électriques ou laisser la maison fonctionner normalement ? Entre les conseils de prudence, les économies d’énergie et la protection des équipements électroniques… Il n’est pas toujours évident de savoir quelles sont les bonnes pratiques.

En réalité, tout dépend du type d’appareil concerné, de la durée de votre absence et des équipements de sécurité présents dans votre logement. Débrancher systématiquement chaque prise n’est pas toujours indispensable. Par contre, certains appareils méritent une attention particulière avant de fermer la porte. Alors, comment s’y retrouver ? On vous guide.

Pourquoi débrancher certains appareils avant de partir ?

La première raison est la sécurité. Même si les installations électriques modernes sont de plus en plus fiables, un appareil laissé sous tension peut être exposé à différents risques. Citons notamment les cas d’orage, de surtension sur le réseau ou de défaillance électrique.

Les équipements électroniques les plus sensibles, comme les téléviseurs, les ordinateurs, les consoles de jeux ou les box Internet. Ces derniers peuvent subir des dommages lors d’une forte surtension. Les débrancher physiquement constitue la meilleure protection, bien plus efficace qu’une simple mise en veille.

Un autre intérêt concerne la consommation d’électricité. De nombreux appareils continuent de consommer de l’énergie même lorsqu’ils semblent éteints. Ce phénomène, appelé consommation en veille ou « stand-by », peut représenter une part non négligeable de la facture annuelle. Les téléviseurs, les imprimantes, les assistants vocaux, les chargeurs laissés branchés ou encore certains appareils de cuisine continuent d’utiliser quelques watts en permanence. Individuellement, cette consommation reste faible, mais cumulée sur plusieurs semaines d’absence, elle devient inutile. Débrancher ces équipements permet donc de supprimer totalement cette consommation fantôme.

Il existe également une raison liée à la durée de vie des appareils. Une alimentation électrique permanente expose les composants électroniques aux micro-variations de tension se produisant naturellement sur le réseau. Même si elles sont généralement sans conséquence immédiate, ces fluctuations peuvent accélérer le vieillissement de certains composants sur plusieurs années.

Pour les appareils rarement utilisés, une coupure complète est donc souvent bénéfique.

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Les appareils qu’il vaut mieux laisser branchés

À l’inverse, tout ne doit pas être systématiquement débranché.

Le réfrigérateur et le congélateur doivent évidemment rester alimentés si des aliments sont conservés à l’intérieur. Les débrancher entraînerait une rupture de la chaîne du froid et un risque sanitaire important.

En revanche, si vous partez plusieurs semaines avec un réfrigérateur vide, c’est différent. Il peut être judicieux de le débrancher après l’avoir complètement nettoyé et laissé entrouvert afin d’éviter les moisissures et les mauvaises odeurs.

Certains équipements de sécurité doivent également rester sous tension. C’est le cas des alarmes domestiques, des caméras de surveillance connectées, des détecteurs intelligents ou encore des systèmes de domotique.

Les chaudières ou systèmes de chauffage peuvent eux aussi rester alimentés lorsqu’ils disposent d’un mode « absence » ou « hors gel ». Cette fonction protège les canalisations en cas de baisse importante des températures, notamment durant l’hiver.

Les appareils qu’il faut impérativement débrancher

Certains appareils sont de bons candidats au débranchement avant un départ.

Les petits appareils électroménagers comme la cafetière, la bouilloire, le grille-pain ou le robot de cuisine peuvent être débranchés sans aucune contrainte.

Les chargeurs de téléphone, d’ordinateur portable ou de tablette gagnent également à être retirés des prises. Même sans appareil connecté, beaucoup continuent de consommer une faible quantité d’électricité.

Les téléviseurs, consoles, enceintes connectées, imprimantes et équipements informatiques peuvent également être mis totalement hors tension.

Pour les box Internet, le choix dépend de vos besoins. Si vous souhaitez accéder à vos caméras de surveillance ou piloter votre maison connectée, il faudra évidemment les laisser fonctionner. Dans le cas contraire, leur extinction permet de réduire légèrement la consommation électrique.

Couper le disjoncteur général : bonne ou mauvaise idée ?

Certaines personnes choisissent de couper complètement le disjoncteur principal avant un long départ. Cette solution élimine presque toute consommation électrique et réduit fortement les risques liés à une anomalie sur le réseau intérieur. Cependant, elle n’est pas adaptée à toutes les situations. Couper l’alimentation générale arrête automatiquement le réfrigérateur, les systèmes de surveillance, les volets roulants électriques, les box Internet, certaines chaudières ainsi que les programmateurs éventuels.

Si votre logement est équipé d’un système d’alarme ou si vous souhaitez garder un accès à distance à vos équipements connectés, mieux vaut conserver l’installation sous tension. Une alternative consiste à couper uniquement certains circuits via le tableau électrique, lorsque celui-ci le permet.

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Quelques gestes complémentaires avant de quitter la maison

La sécurité électrique n’est qu’une partie des préparatifs.

Il est recommandé de fermer l’arrivée d’eau. Surtout si le logement reste inoccupé pendant une longue période afin de limiter les conséquences d’une éventuelle fuite.

Les fenêtres doivent être correctement fermées, tout comme les volets selon le niveau de protection souhaité.

Pour limiter les risques d’intrusion, certaines personnes utilisent des prises connectées ou des programmateurs afin d’allumer quelques lampes à des horaires variables. Cela donnera ainsi l’impression que votre maison est occupée.

Débrancher oui, mais avec discernement

Débrancher tous les appareils avant de partir n’est pas une obligation absolue. Cependant, c’est une précaution simple combinant plusieurs avantages. Une meilleure protection contre les surtensions, une légère réduction de la consommation électrique et une limitation des risques liés aux équipements inutilisés.

La meilleure stratégie consiste à cibler les appareils non essentiels tout en maintenant alimentés ceux qui assurent la conservation des aliments, la sécurité du logement ou son bon fonctionnement.

En quelques minutes de préparation, il est possible de partir l’esprit plus serein, avec un logement plus sûr et une consommation d’énergie réduite pendant toute la durée des vacances.

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