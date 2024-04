Pourquoi choisir des croquettes pour chat sans céréales ?

La question de l’alimentation des chats est cruciale pour leur bien-être et leur santé. Parmi les choix disponibles, les croquettes sans céréales suscitent de plus en plus l’intérêt des propriétaires de félins. Cependant, quels sont les avantages de ces aliments spécifiques et comment s’assurer de faire le bon choix pour son compagnon à quatre pattes ? Cet article vous dévoilera tout ce que vous devez savoir sur les croquettes sans céréales pour chat.

Pourquoi les croquettes pour chat contiennent-elles souvent des céréales ?

Les céréales sont souvent intégrées dans la composition des croquettes pour chat en raison de leur coût relativement bas, mais aussi pour leur apport en glucides qui fournissent de l’énergie à l’animal. De plus, les céréales ont un rôle de liant dans la fabrication de la croquette, elles lui donnent ainsi une structure solide. Cependant, cette pratique est remise en question par les dernières découvertes en nutrition féline.

Il est important de noter que les chats sont des carnivores stricts par nature et leur régime alimentaire sauvage ne comporte pas de céréales. La présence de ces dernières dans leurs croquettes est donc une adaptation à une alimentation domestique qui n’est pas forcément optimale pour leur métabolisme. Il est donc recommandé de base d’opter pour des croquettes pour chat sans céréales pour le bonheur de nos chers compagnons.

Pourquoi donner des croquettes sans céréales à votre chat ?

L’intérêt d’administrer à votre chat des croquettes sans céréales repose sur la qualité de la digestion. Les céréales contiennent de l’amidon, ce glucide complexe demande un effort de digestion supplémentaire à votre chat. C’est pour cela qu’en privilégiant les croquettes sans céréales pour votre chat, vous contribuez à faciliter sa digestion. D’autre part, les céréales sont parfois responsables d’autres troubles chez le chat comme des allergies cutanées ou la maladie cœliaque causée par le gluten.

Toutefois, il faut vous assurer que les céréales ne soient pas remplacées par n’importe quoi pour maintenir la structure solide de la croquette. Les fabricants utilisent aussi les légumes comme liant et cet ingrédient en grande quantité n’est pas mieux digéré. Il est donc crucial de choisir des croquettes dont la composition est adaptée aux besoins naturels des chats.

VOIR AUSSI : 5 idées ingénieuses pour rendre les repas de votre chat aussi amusants que délicieux

Quelles sont les meilleures croquettes pour chat sans céréales ?

Il existe différentes marques de croquettes sans céréales pour chat, pour bien les choisir il vous faut prêter attention à leur composition et aux besoins de votre chat. Des marques existent et proposent des croquettes sans céréales qui limitent la quantité de glucides au minimum et privilégient la viande de qualité. La sélection des ingrédients est un aspect fondamental pour assurer que votre chat reçoit les nutriments essentiels.

Comme pour choisir la pâtée de votre chat, vous devez vous assurer de la teneur en viande, et que les sources de protéines ne soient pas supérieures à deux. Tenez également compte des ingrédients liants et de leur teneur : tapioca, lentilles, pommes de terre… La quantité de glucides ne doit pas excéder les 25 %, sous peine de développer des micro toxines à l’intérieur de leur tube digestif.

Quelle doit-être en moyenne la composition des croquettes pour chat sans céréales ?

Pour être sûr de bien choisir les croquettes sans céréales, vous devez vérifier qu’en moyenne elle se compose de plusieurs éléments clés. Un bon profil nutritionnel inclura au moins 35% de protéines, avec un maximum de 2 sources de protéines pour éviter les intolérances alimentaires. De plus, le taux de phosphore devra être inférieur à 1,1 % pour préserver la santé rénale du félin.

Les matières grasses devront se situer entre 15 et 20% pour fournir de l’énergie et soutenir la santé de la peau et du pelage. Le taux de glucides inférieur à 25%, de fibres inférieur à 3 %, et de cendres inférieur à 10% est également crucial pour une alimentation équilibrée et facile à digérer pour le chat.

VOIR AUSSI : Alimentation du chat : combien de repas faut-il lui donner par jour ?

Qu’est-ce que la transition alimentaire pour le chat ?

La transition alimentaire du chat est définie par le passage d’une alimentation classique avec des croquettes ou de la pâtée pour chat vers une alimentation sans céréales. Ce changement doit être réalisé en douceur et petit à petit pour être bien supporté par votre animal. La flore intestinale ne doit pas être bousculée sous peine d’engendrer chez votre chat de graves problèmes de digestion avec de la diarrhée, des vomissements jusqu’à l’anorexie du félin.

Il est essentiel de comprendre que ce processus de transition est délicat et doit être surveillé de près. Les modifications brusques dans l’alimentation d’un chat peuvent entraîner des perturbations majeures de sa santé, raison pour laquelle une transition progressive est recommandée.

Comment réaliser la transition alimentaire de votre chat vers un régime sans céréales ?

Pour que votre chat supporte la transition, il faut mélanger l’ancienne et la nouvelle alimentation très progressivement. Commencez par ¼ de croquettes sans céréales mélangées à ¾ des croquettes qu’il a l’habitude de manger pendant deux à trois jours. Ensuite, augmentez la dose de croquettes sans céréales en faisant moitié-moitié les deux à trois jours qui suivront.

Après une semaine, donnez-lui ¾ de sa nouvelle alimentation mélangée à ¼ de l’ancienne. Au bout de 10 jours, vous pouvez introduire une ration complète de croquettes sans céréales. N’oubliez pas de surveiller les réactions de votre chat : sa prise alimentaire, son poids, ses selles… Ces indicateurs vous donneront une idée de la tolérance de votre chat à cette nouvelle alimentation.

Notez cet article