Pourquoi de plus en plus de banques vont fermer leurs portes ?

Avez-vous remarqué que de plus en plus d’établissements bancaires ferment leurs portes en France ? Actuellement, de nombreuses communes, notamment en campagne, se retrouvent donc sans banque à proximité. Mais, comment expliquer cette tendance ? Et pourquoi de plus en plus de banques vont fermer dans le futur ?

De nombreuses banques ferment en France et surtout dans les campagnes

Selon Que Choisir, « en une décennie, le maillage territorial des agences bancaires dans notre pays s’est considérablement réduit : 5 300 agences ont fermé entre 2012 et 2022. Fin 2022, il ne restait plus que 34 298 points d’accueil, contre 39 600 dix ans plus tôt ».

Et c’est une tendance qui ne semble pas freiner avec le temps. Le constat est d’autant plus alarmant en campagnes : de nombreux établissements, parfois les seuls établissements sur de petites communes, ferment leurs portes au fil des années.

Par exemple, récemment, Le Crédit Agricole a annoncé plusieurs fermetures et c’est aussi le cas de BNP Paribas qui a annoncé la fermeture de 500 agences bancaires.

Dans un village de l’Eure, comme l’explique TF1, la seule agence bancaire a également fermé ses portes. Et cela montre quelque chose de presque systématique : en zone rurale, il n’y a pas que le désert médical, mais aussi le désert bancaire : il y a de moins en moins d’agences et de moins en moins de distributeurs automatiques de billets.

« Plus de 2000 ont déjà fermé ces quatre dernières années. À Montreuil-l’Argillé (Eure), où l’agence va fermer, les habitants sont désemparés », explique TF1. « Faire 10 km pour celui qui n’a pas de moyen de transport, ce n’est pas facile du tout », confiait un habitant à la télévision.

Comment expliquer cette dynamique ?

Mais, comment expliquer cela et pourquoi la tendance ne risque pas de s’inverser ? En fait, il y a plusieurs explications. Concernant les distributeurs de billets, qui sont en réduction, cela viendrait essentiellement du fait qu’avec le paiement par carte, le sans contact et le paiement en ligne, l’utilisation des espèces s’amoindrit. Entretenir un distributeur coûte de l’argent, son remplacement aussi, et donc ça ne serait plus aussi rentable par rapport à la demande.

Pour ce qui est des agences bancaires, pourquoi davantage de banques vont fermer dans les années à venir ? Là aussi, cela peut venir d’un manque de clientèle. Nous avons remarqué la même dynamique avec les magasins de vêtements, détrônés par le shopping en ligne, et plus largement avec tous les magasins physiques.

C’est aussi le cas avec les supermarchés, dont l’offre et la demande drive ont fortement augmenté. Les gens, désormais, se déplacent beaucoup moins dans les agences bancaires physiques. Ils paient davantage avec la carte bancaire et paient davantage en ligne.

Dans le même temps, avec l’expansion de l’achat en ligne puis le Covid, beaucoup de gens évitent même de se déplacer pour souscrire à des offres, ouvrir un compte, contracter un prêt.

C’est dans cette dynamique que la banque évolue : les banques en ligne et la souscription en ligne sont alors privilégiées. Cela peut expliquer la fermeture de certaines agences, alors devenues moins rentables car il y a moins de demande.

