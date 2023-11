Avec une pension de retraite moyenne de 1400 euros, les retraités en France sont nombreux à trouver leurs pensions trop minces, notamment avec l’augmentation des prix. Alors, forcément, lorsque certains d’entre eux ont appris que leur retraite allait être revalorisée, quelle ne fut pas leur joie. Mais, il y a finalement anguille sous roche : certains vont finalement devoir rembourser cette revalorisation.

Revalorisation de la pension : des retraités contraints de rembourser

Cet été, de nombreux retraités ont été informés par mail que leur retraite serait revalorisée de 100 euros maximum brut. Une revalorisation pour les petites retraites, selon le mail en question. Et, les premiers virements ont débuté dès ce début octobre 2023. Les personnes concernées sont celles qui ont pris leur retraite entre avril 2009 et décembre 2022 et qui ont un petit montant de pension.

Toutefois, selon nos confrères de chez RTL, certains des bénéficiaires de ce versement majoré vont finalement devoir rembourser un trop-perçu. Mais pourquoi ça ?

Une erreur informatique de la part des services de retraite

En fait, selon nos confrères, tout viendrait d’une erreur informatique. Les services de retraites de l’État auraient mal retransmis le montant des retraités informatiquement. Un souci qui concernerait surtout les assurés qui ont travaillé dans les deux secteurs, privé et de la fonction publique.

« Le nombre précis de cas potentiellement concernés n’est pas connu, mais il est très limité par rapport aux 600 000 majorations exceptionnelles », explique la CNAV.

La CFDT-Retraités, de son côté, aurait déjà informé les retraités concernés du remboursement à faire. Pour rappel, une nouvelle augmentation des pensions de retraite est prévue pour l’été prochain, en 2024.