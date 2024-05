Pépite Sexiste : ce compte Instagram s’attaque aux pubs sexistes

Le sexisme est encore bien présent en France et ailleurs dans le monde. Il s’agit globalement d’une tendance systémique et sociétal à dévaloriser ou défavoriser une personne en fonction de son genre.

Le plus souvent, le sexisme est réellement sociétal, c’est-à-dire qu’il est aussi très souvent banalisé. Et un sexisme banalisé peut donner lieu à des pubs sexistes et du marketing stéréotypé dans les magasins notamment.

Un compte Instagram, aussi présent sur Twitter, met justement en avant ces campagnes clichées afin de mettre en relief le problème du sexisme banalisé, et confronter les enseignes et marques à ces pratiques. Des pratiques qui, à force, renforcent les stéréotypes de genre.

Exemples de stéréotypes : les filles aiment le rose, les garçons aiment le bleu. La femme fait le ménage et s’occupe des enfants et l’homme fait le bricolage et rapporte l’argent à la maison.

Voici justement quelques publications très évocatrices du compte Pépite Sexiste. Si vous aimez le sujet, on vous conseille fortement d’aller regarder le compte Instagram ou Twitter de plus près. Certains posts sont très édifiants. D’ailleurs, certains posts ont fait réagir des magasins ou marques, donc le pari est gagné.

Des femmes nulles en maths : Les filles poussées vers la filière littéraire ?

Au Moyen Âge, il était presque inconcevable d’imaginer une femme faire des maths ou étudier la science. Certaines pouvaient même être qualifiées de sorcières si elle le faisait. Apparemment, l’idée comme quoi les femmes ne peuvent pas faire quelque chose de scientifique est encore bien ancré :

Des produits pour filles et pour garçons ? : plus chers pour les filles !

C’est la fameuse taxe rose, on fait payer plus cher un produit similaire mais destiné aux filles. Évidemment, un garçon pourrait aussi choisir le sac rose, mais automatiquement, l’industriel a pensé le sac pour les filles car il est rose et a décidé de le mettre également plus cher.

Femmes dépendantes à l’alcool : « la place de la femme, c’est dans la cuisine »

