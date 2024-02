Vous êtes souvent attentifs à vos choix alimentaires et à votre activité physique pendant la journée ? Vous avez toutefois du mal à perdre vos kilos superflus. Sachez que les comportements que vous adoptez en soirée peuvent compromettre vos efforts. Voici 6 mauvaises habitudes à éliminer après 17 h pour la perte de poids.

Le grignotage impulsif

Après une longue journée de travail, il est tentant de se tourner vers des collations faciles et souvent peu nutritives pour soulager le stress ou combler un petit creux. Lorsque vous cédez à des collations impulsives en soirée, vous risquez de dépasser votre apport calorique quotidien recommandé.

Quelles sont les causes de cet appétit en fin d’après-midi ?

Les recherches en neurobiologie soutiennent l’idée que le grignotage impulsif peut être lié à des fluctuations dans les niveaux de sérotonine. C’est un neurotransmetteur clé impliqué dans la régulation de l’humeur, du stress et de l’appétit. Le tryptophane, un acide aminé essentiel, est le précurseur de la sérotonine. Son apport dans l’alimentation est crucial pour maintenir des niveaux adéquats de ce neurotransmetteur.

Les travaux du Dr Régine Thomet mettent en lumière le lien entre le pic de production de sérotonine vers 17 h et les pulsions alimentaires qui surviennent à ce moment-là. Cette observation souligne l’importance de maintenir un équilibre nutritionnel tout au long de la journée. Ceci favoriserait une production optimale de sérotonine et ainsi réguler les comportements alimentaires.

Et si vous n’arrivez pas à contrôler ces impulsions de grignotage ?

Bien sûr, il ne faut pas vous frustrer en évitant de manger. Cela ne ferait qu’aggraver les choses. Pour contrer le grignotage impulsif, il est essentiel de planifier des alternatives saines et satisfaisantes. Privilégiez des collations riches en fibres, en protéines et en nutriments. Optez pour comme des fruits frais, des légumes croquants avec trempette à base de yogourt, ou des poignées de noix. En ayant ces options à portée de main, vous pouvez satisfaire vos envies tout en restant fidèle à vos objectifs de santé et de perte de poids. Vous améliorerez considérablement votre relation avec la nourriture en soirée.

Sauter le dîner

Le fait de sauter le dîner est souvent perçu comme une stratégie pour réduire les calories et perdre du poids plus rapidement. Cette habitude peut cependant avoir des conséquences néfastes sur votre santé et vos objectifs de perte de poids.

Une recherche publiée dans The Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics met en lumière les conséquences néfastes de sauter un repas. Cette étude souligne que cette habitude peut être extrêmement préjudiciable pour la santé. Elle augmenterait significativement le risque de développer des maladies cardiovasculaires et accroissant la probabilité de décès prématuré.

En choisissant de ne pas manger avant de dormir, vous pouvez perturber votre équilibre énergétique et votre métabolisme. Lorsque vous ne consommez pas de nourriture pendant de longues périodes, votre corps entre en mode de conservation d’énergie. Cela peut ralentir votre métabolisme et rendre plus difficile la perte de poids à long terme.

De plus, sauter le dîner peut entraîner une sensation de faim intense plus tard dans la soirée. Cela peut vous pousser à faire des choix alimentaires moins sains et à surconsommer lors du prochain repas. Cette compensation excessive peut annuler les potentielles économies caloriques réalisées en sautant le dîner, voire entraîner un gain de poids.

Vous pouvez opter pour des repas légers et équilibrés en fin de journée. Privilégiez, par exemple, des protéines maigres, des légumes, des grains entiers et des graisses saines. En respectant un horaire régulier de repas et de collations tout au long de la journée, vous pouvez maintenir votre métabolisme et éviter les fringales nocturnes. Vous verrez que vos kilos en trop disparaîtront sans revenir. La continuité reste toujours votre mot d’ordre.

La consommation excessive d’alcool

Un petit verre de vin le soir après une longue journée c’est votre moment spécial ? Occasionnellement, oui ce n’est pas une mauvaise idée, mais tous les jours ? C’est un grand non. Les boissons alcoolisées peuvent être riches en calories et entraîner une prise de poids. En plus de fournir des calories vides, la consommation excessive d’alcool peut également diminuer vos inhibitions. Cela peut vous amener à faire des choix alimentaires peu judicieux.

Durant le premier confinement, qui s’est déroulé du 17 mars au 11 mai 2020, une enquête réalisée par l’IFOP pour le site Darwin Nutrition a mis en lumière une tendance à la prise de poids chez les Français, avec une moyenne de 2,5 kg. Cette augmentation peut être attribuée en partie aux nouvelles habitudes adoptées pendant les sept semaines de confinement à domicile, notamment une fréquence accrue des apéritifs. Selon les résultats de l’étude de l’IFOP, 42 % des participants ont admis avoir consommé plus d’apéritifs qu’auparavant.

Les boissons alcoolisés peuvent ralentir, voire annuler la capacité du corps à brûler les graisses.

De plus, la consommation d’alcool peut inhiber la capacité de votre corps à brûler les graisses. Lorsque vous consommez de l’alcool, votre organisme priorise la dégradation et l’élimination de l’alcool plutôt que des autres sources de carburant, comme les graisses. Cela peut ralentir temporairement votre métabolisme et rendre plus difficile la combustion des graisses. Vous allez, par conséquent, entraver vos progrès en matière de perte de poids.

Limitez votre consommation d’alcool en soirée et optez plutôt pour de l’eau pétillante aromatisée ou des boissons non alcoolisées. Si vraiment vous souhaitez prendre un apéritif de temps en temps, optez pour des boissons à faible teneur en calories et en sucre. Le vin sec, les spiritueux purs avec des mélanges faibles en calories ou des boissons sans alcool sont préférables.

Regarder la télévision en grignotant

Regarder la télévision en grignotant est une habitude courante pour de nombreuses personnes, mais cela peut entraîner une surconsommation alimentaire. Lorsque vous êtes distrait par la télévision, vous avez tendance à manger plus rapidement et à perdre le contrôle sur la quantité de nourriture que vous consommez. Le Dr Michel Cymes confirme qu’à court terme, vous pourriez éprouver des problèmes de digestion de moindre qualité. Lorsque vous êtes fixé sur votre téléviseur, vous ne l’êtes pas sur votre assiette. Il a été ensuite expliqué que les yeux jouent un rôle essentiel dans la stimulation des glandes salivaires. Pour bien digérer, il est nécessaire de regarder ce que l’on mange.

D’après ses explications, le fait de manger devant la télévision entraîne une distraction. Ce qui fait que vous ne prenez pas le temps de bien mâcher les aliments. Une bonne mastication est pourtant essentielle, car elle permet de solliciter les dents et la mâchoire, tout en favorisant une digestion adéquate. De plus, il existe une tendance à ingérer les aliments trop rapidement. À long terme, cette habitude peut avoir un impact sur le gain de poids, selon ce même spécialiste.

Éviter l’exercice physique

Après une longue journée de travail, il peut être tentant de sauter votre séance d’entraînement prévue en soirée. Négliger le sport peut avoir des conséquences néfastes sur votre métabolisme, votre composition corporelle et votre bien-être général. En sautant votre séance d’entraînement en soirée, vous manquez une opportunité importante de dépenser de l’énergie et de stimuler votre métabolisme.

En outre, l’exercice régulier est crucial pour maintenir un équilibre hormonal optimal. Cela peut avoir un impact sur votre appétit, vos envies alimentaires et votre capacité à brûler les graisses. En sautant l’exercice en soirée, vous pourriez perturber ces équilibres hormonaux et compromettre vos efforts de perte de poids à long terme. Décathlon, un géant dans le domaine du sport, confirme en disant que l’activité physique en soirée permet de se détendre après une longue journée. Elle contribue également à réguler l’appétit et à maintenir un poids stable, sachant que le surpoids peut perturber le sommeil (causant des troubles respiratoires, des ronflements, etc.).

Pour intégrer plus d’activité physique dans votre routine en soirée, envisagez des options comme la marche, le jogging, le vélo, le yoga ou les séances d’entraînement à domicile. Essayez de trouver des activités que vous appréciez et qui peuvent être facilement intégrées à votre emploi du temps. Cela rendra l’exercice plus attrayant et durable.

Dormir juste après avoir mangé

Il n’est pas rare que l’on s’endorme juste après avoir mangé le repas du soir. La fatigue et la satiété en sont les principales raisons. Ce n’est pas toutefois la bonne habitude à avoir. La règle fondamentale pour favoriser la perte de poids est de laisser un intervalle d’au moins trois heures entre l’heure du coucher et le dîner. Cela vouspermettra notamment d’avoir une bonne digestion.

Laisser du temps entre le coucher et le dîner offre également à votre corps la possibilité de bénéficier d’une meilleure qualité de sommeil. En effet, un sommeil de qualité réduit la sensation de faim le lendemain, comme le suggère une enquête publiée dans le Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Cette étude a révélé qu’une personne dormant moins de 7 heures avait tendance à grignoter davantage le lendemain pour compenser les niveaux élevés de cortisol et de ghréline dans le sang.

En respectant cette recommandation, vous favorisez une digestion adéquate, réduisez les risques de reflux acide et améliorez la qualité de votre sommeil. En outre, cela peut contribuer à réguler votre appétit et à éviter les fringales nocturnes.

Prendre les bonnes habitudes

En éliminant ces six mauvaises habitudes après 17 h, vous pouvez créer un environnement propice à la perte de poids et à un mode de vie plus sain. En restant conscient de vos comportements et en apportant des modifications positives à votre routine, vous pouvez avoir la silhouette de vos rêves durablement.

