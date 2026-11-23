Un étage inoccupé, une ancienne suite parentale ou un garage attenant peuvent donner envie de louer une partie de sa maison. Avec sa propre entrée, le locataire peut rentrer chez lui sans passer par votre salon. Vous gardez chacun votre intimité, tout en habitant sous le même toit.

Mais avant de percer une ouverture ou d’installer une kitchenette, posez-vous une question : allez-vous louer une pièce chez vous ou créer un deuxième logement ? La réponse change les démarches en mairie, les critères de surface à vérifier et parfois la façon de déclarer vos loyers.

Les 3 points clés – Louer une partie de sa maison

🏠 Identifiez ce que vous louez. Une chambre avec des équipements partagés et un studio autonome peuvent tous deux avoir leur propre entrée. La création d’un second logement peut entraîner des obligations supplémentaires.

Une chambre avec des équipements partagés et un studio autonome peuvent tous deux avoir leur propre entrée. La création d’un second logement peut entraîner des obligations supplémentaires. 🏛️ Consultez la mairie avant les travaux. Selon le projet et l’adresse, une déclaration préalable, un permis de diviser ou une formalité liée au permis de louer peut s’appliquer.

Selon le projet et l’adresse, une déclaration préalable, un permis de diviser ou une formalité liée au permis de louer peut s’appliquer. 💶 Calculez le revenu après charges et impôts. L’exonération prévue pour certaines pièces meublées de la résidence principale ne s’applique pas à un logement indépendant.

Chambre avec accès séparé ou logement indépendant ?

Une chambre accessible depuis le jardin peut rester une pièce de votre habitation si le locataire utilise, par exemple, votre cuisine ou votre salle de bains. À l’inverse, en aménageant un espace avec son propre coin cuisine, sa salle d’eau et un accès privatif, vous pouvez créer un logement autonome. Si le studio existe déjà, vérifiez auprès de la mairie qu’il a bien été créé comme logement.

Définissez aussi le trajet du locataire depuis la rue. Devra-t-il traverser votre terrasse ou partager le portail ? Pourra-t-il utiliser une place de stationnement, une partie du jardin ou un local à vélos ? Ces détails comptent au quotidien. Précisez dans le bail les espaces privatifs et partagés, ainsi que les équipements mis à disposition, selon le Service Public – Rédaction du bail d’habitation.

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Quelles démarches effectuer auprès de la mairie ?

Présentez votre projet au service urbanisme, idéalement avec un plan de l’existant et un plan de l’aménagement prévu. Créer une porte extérieure ou remplacer une porte de garage par une baie vitrée modifie la façade et nécessite généralement une déclaration préalable. Selon le Service Public, transformer plus de 5 m² d’un garage clos et couvert en pièce de vie impose également cette démarche. Le plan local d’urbanisme peut par ailleurs exiger une place de stationnement pour le nouveau logement.

Demandez si votre adresse est concernée par un permis de diviser, qui peut imposer une autorisation avant les travaux de création de logements. Vérifiez aussi le permis de louer. Selon le dispositif local, vous devrez obtenir une autorisation avant la mise en location ou déposer une déclaration dans les 15 jours suivant la prise d’effet du bail.

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Quelle surface et quels équipements faut-il prévoir ?

En métropole, pour une location classique, le logement doit être décent et comporter au moins une pièce principale de 9 m² habitables avec 2,20 m de hauteur sous plafond, ou d’un volume habitable de 20 m³. Des règles locales peuvent être plus strictes. Si vous créez un logement en divisant la maison, vérifiez les seuils propres à cette opération, 14 m² et 33 m³, en excluant les pièces et installations communes du calcul. Un projet de studio de 10 m² peut donc poser problème même s’il semble respecter les critères habituels de décence.

Vérifiez aussi l’aération, la lumière naturelle, le chauffage, l’accès à l’eau potable, l’évacuation des eaux usées et les équipements de cuisine et sanitaires. Avant de fixer le budget, faites réaliser le diagnostic de performance énergétique (DPE) du logement proposé. En métropole, un logement classé G ne peut plus faire l’objet d’un nouveau bail d’habitation depuis 2025. Le seuil passera à la classe E en 2028 pour les baux signés, renouvelés ou reconduits tacitement.

Quel bail choisir et comment fixer le loyer ?

Location vide. Si vous êtes propriétaire en nom propre et que le logement constitue la résidence principale du locataire, le bail dure généralement trois ans. Le dépôt de garantie est limité à un mois de loyer hors charges.

Si vous êtes propriétaire en nom propre et que le logement constitue la résidence principale du locataire, le bail dure généralement trois ans. Le dépôt de garantie est limité à un mois de loyer hors charges. Location meublée. Le bail classique dure au moins un an, avec une possibilité de bail de neuf mois pour un étudiant. Prévoyez le mobilier obligatoire et un inventaire à l’entrée. Le dépôt de garantie est plafonné à deux mois de loyer hors charges pour ces baux.

Le bail classique dure au moins un an, avec une possibilité de bail de neuf mois pour un étudiant. Prévoyez le mobilier obligatoire et un inventaire à l’entrée. Le dépôt de garantie est plafonné à deux mois de loyer hors charges pour ces baux. Location touristique. Pour des séjours courts, vérifiez auprès de la mairie les règles de déclaration ou d’enregistrement et l’éventuelle autorisation de changement d’usage. Le fait de vivre dans la maison ne suffit pas à faire du studio autonome votre résidence principale.

Comparez les loyers de biens similaires et vérifiez si votre adresse est soumise à des règles d’encadrement. Indiquez dans le bail le loyer et les charges, notamment si certains équipements sont partagés. Préparez l’état des lieux d’entrée et joignez les diagnostics requis. Outre le DPE, la liste peut comprendre le plomb, l’état des installations de gaz ou d’électricité et l’état des risques, selon les caractéristiques et l’adresse du bien.

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Comment déclarer les loyers ?

Les loyers d’une location vide relèvent des revenus fonciers. En location meublée, ils relèvent en principe des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Pour savoir ce que l’opération peut réellement vous rapporter, partez des loyers attendus et déduisez les dépenses prévisibles : travaux, entretien, assurance, périodes sans locataire et impôts.

Jusqu’au 31 décembre 2026, une exonération peut s’appliquer si vous louez des pièces meublées qui font partie de votre résidence principale, à un loyer raisonnable, et si le locataire en fait sa résidence principale ou, pour un salarié saisonnier, sa résidence temporaire. En 2026, les plafonds indicatifs annuels hors charges sont de 215 €/m² en Île-de-France et 159 €/m² ailleurs. L’administration examine si les pièces font toujours partie de votre habitation. Un studio qui constitue un logement indépendant est exclu de cette exonération.

Louer une partie de votre maison avec une entrée indépendante peut valoriser un espace inutilisé et vous procurer un revenu régulier. Commencez par faire vérifier la faisabilité du projet en mairie, puis chiffrez les travaux et estimez le loyer après charges et impôts. Vous saurez ainsi si aménager un studio autonome justifie l’investissement ou si louer une pièce déjà habitable répond mieux à votre objectif.

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