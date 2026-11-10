10 idées d’entreprises à monter pour les personnes introverties

Quand on est introverti, il est courant de vouloir monter sa propre entreprise afin de pouvoir travailler seul et sans trop de contacts avec les autres. Voici donc 10 idées d’entreprises à montrer pour les personnes introverties, timides ou qui ont du mal avec le social.

NB : Bien sûr, quelle que soit l’entreprise que vous souhaitez créer, vous devez déclarer votre activité auprès des autorités. Prenez bien le temps de vous renseigner sur les modalités légales avant de vous lancer.

1. Libraire ambulant

Bien sûr, quand on est libraire, on a des clients, donc on voit du monde. Toutefois, cela reste un métier plutôt calme et accessible sous le statut d’indépendant. Vous pouvez choisir d’ouvrir votre propre librairie fixe (pourquoi pas spécialisée en un genre), mais devenir libraire ambulant permet encore plus de liberté et moins de dépenses initiales.

Vous pourriez par exemple chiner des livres d’occasion et vous déplacer de villes en villes pour les vendre à petit prix, faire des échanges, etc. Il faut évidemment se renseigner auprès des communes.

2. Nettoyeur de tombes

Certaines communes et certaines familles font appel à des prestataires extérieurs pour le nettoyage et l’entretien des tombes et des cimetières. Forcément, c’est un travail valorisant qui, en plus, est très bien adapté aux introvertis.

VOIR AUSSI : 5 métiers bien payés que personne ne veut faire

3. Prête-plume ou autre activité artistique

Beaucoup d’artistes évoluent dans l’ombre. Vous pourriez par exemple devenir prête-plume (vous écrivez des textes, livres, pour quelqu’un d’autre). Mais vous pouvez aussi devenir beatmaker, parolier, compositeur de musiques… L’idée ? Vendre vos créations artistiques à un artiste qui mettra son nom dessus, ou créer pour les autres à la commission.

4. Ouvrir sa boutique en ligne

Vous pouvez aussi ouvrir votre propre boutique en ligne. Il existe plein de moyens désormais de vendre en ligne : avec sa propre boutique ou via une marketplace. L’idée serait de créer des choses de vos mains en tant qu’artisan et que vous vendiez vos créations sur le net.

Créer des bougies, faire des savons, créer des herbiers, peindre des tableaux, créer des terrariums de décoration, fabriquer des bijoux uniques, coudre des vêtements faits à la main… Il y a plein de possibilités.

Après, vous pourriez aussi proposer à la vente des produits d’occasion que vous avez trouvés en brocante, vous pourriez les restaurer et les revendre en ligne. Et même proposer des box de produits : par exemple des box de livres sur un genre particulier, une sélection de bougies, etc.

5. Travailler en camion

Même s’il y a forcément un contact avec la clientèle, travailler en camion, donc en ambulant, permet plus de flexibilité et de liberté. De ce fait, c’est vous qui gérez la clientèle et son flux, les horaires également. Comme pour le métier de libraire ambulant, il faut cependant se renseigner auprès de la mairie auparavant.

Mais voilà, vous pourriez proposer plein de choses dans un camion : vendre des fruits et légumes locaux, vendre des livres du coup, faire un food truck (restaurant ambulant), créer une boulangerie ambulante, devenir coiffeur ambulant…

6. Travailler avec et pour les animaux

Généralement, quand on travaille avec les animaux, on voit peu de monde. Plusieurs métiers sont possibles. Vous pouvez monter votre propre association de sauvetage d’animaux, votre propre refuge pour animaux (chiens, chats, de la ferme, NAC…), devenir éleveur d’animaux domestiques ou de la ferme, devenir transporteur pour animaux (amener un animal chez le vétérinaire pour son propriétaire, déménagements…), ramasseur d’animaux écrasés sur la route, créer un cimetierre pour animaux, devenir éducateur canin, dog sitter, gardiennage (venir s’occuper de chats ou autres animaux en l’absence de leur propriétaire), etc.

7. Vendre des produits numériques en ligne

Il est possible de faire de l’artisanat et de vendre ses produits en ligne. Mais vous pouvez aussi créer des produits 100 % digitaux que vous pourrez vendre sur votre propre boutique en ligne ou via une marketplace. En gros : vous créez le produit digital, vous le mettez à vendre, et vous n’avez plus rien à faire.

Par exemple, vous pouvez créer une formation payante en ligne, créer des ebooks (romans, et donc devenir écrivain, livres pratiques…) que vous pourriez mettre en vente sur Amazon KDP, créer des illustrations digitales, créer des canvas, mettre en vente des patrons pour la couture, si vous êtes photographe, vendre vos photos, etc.

VOIR AUSSI : 30 métiers possibles dans l’univers de l’écriture ou de la lecture

8. Monter un atelier de sauvegarde des souvenirs

Vous pourriez aussi monter un atelier de restauration de photographies. Cela demande de la technique, mais vous pourriez proposer un service de sauvegarde de photos, même de créations d’albums photos avec de vieilles photographies restaurées, et on peut aussi aller plus loin et proposer un atelier de restauration d’objets, de meubles.

9. Devenir créateur de jeux

Vous pourriez vous pencher sur la création de jeux également. Cela peut être la création de jeux PC, de jeux mobiles, ou encore de jeux ou casse-têtes faits à la main et totalement uniques. Par exemple, vous pourriez créer un jeu de société d’escape game, créer un jeu d’enquête papier et vendre cela sur une boutique en ligne.

10. Autres idées de métiers pour introvertis

Nettoyeur de l’extrême : pour les cas de syndromes de Diogène, logements après mort violente, grosses dégradations en appartement ou maison…

: pour les cas de syndromes de Diogène, logements après mort violente, grosses dégradations en appartement ou maison… Les services à la personne : aide ménagère, dame de compagnie pour personnes âgées, coiffeur à domicile…

: aide ménagère, dame de compagnie pour personnes âgées, coiffeur à domicile… Nettoyeur spécialisé : nettoyeur de panneaux solaires, nettoyage de poubelles à domicile, nettoyage de façade de maison, nettoyage de terrasses…

: nettoyeur de panneaux solaires, nettoyage de poubelles à domicile, nettoyage de façade de maison, nettoyage de terrasses… Travailler avec les plantes : jardinier, paysagiste, gardiennage de plantes (venir arroser les plantes pendant que les clients sont en vacances), maraîcher, agriculteur…

: jardinier, paysagiste, gardiennage de plantes (venir arroser les plantes pendant que les clients sont en vacances), maraîcher, agriculteur… Exercer des jobs à distance comme : monteur vidéo, développeur web, auditeur de sites web…

Et vous, n’hésitez pas à nous donner vos idées d’entreprises pour introvertis en commentaires !

Notez cet article