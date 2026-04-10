Location saisonnière ou meublé de tourisme : quelle différence ?

Sur le papier, les termes “location saisonnière” et “meublé de tourisme” semblent désigner la même chose : louer un logement pour de courtes durées à des vacanciers. Pourtant, en pratique, ces deux notions ne recouvrent pas exactement la même réalité. Statut juridique, obligations administratives, fiscalité… les différences peuvent avoir un impact direct sur votre projet locatif. Alors, faut-il parler de location saisonnière ou de meublé de tourisme ? Voici ce que vous devez vraiment comprendre.

Location saisonnière : une notion large et non officielle

La location saisonnière n’est pas un statut juridique à proprement parler. Il s’agit d’un terme générique utilisé dans le langage courant pour désigner la location d’un logement meublé pour une courte durée.

Concrètement, cela correspond à :

une location à la nuitée , à la semaine ou au mois,

, à la semaine ou au mois, destinée à une clientèle de passage ,

, qui n’y élit pas domicile.

Autrement dit, toute location de courte durée type Airbnb peut être qualifiée de location saisonnière.

👉 Mais attention : ce terme n’a aucune valeur juridique précise. Il ne définit ni régime fiscal spécifique, ni obligations claires en soi.

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Meublé de tourisme : un statut encadré par la loi

À l’inverse, le meublé de tourisme est une notion définie par le Code du tourisme. Selon la loi, il s’agit : d’un logement meublé, proposé à une clientèle de passage, pour une location à la journée, à la semaine ou au mois, sans y élire domicile. Jusque-là, cela ressemble fortement à la location saisonnière. La différence tient dans l’encadrement administratif.

Un meublé de tourisme peut être :

déclaré en mairie (obligatoire dans de nombreuses communes),

(obligatoire dans de nombreuses communes), classé (de 1 à 5 étoiles),

(de 1 à 5 étoiles), soumis à des règles spécifiques selon la ville (notamment dans les zones tendues).

La vraie différence : une question de statut et de reconnaissance

En résumé, la différence principale est simple :

Location saisonnière → terme générique, sans cadre juridique précis

→ terme générique, sans cadre juridique précis Meublé de tourisme → statut officiel, reconnu et encadré

👉 Autrement dit, tous les meublés de tourisme sont des locations saisonnières, mais toutes les locations saisonnières ne sont pas déclarées comme meublés de tourisme.

Quelles obligations pour un meublé de tourisme ?

Si vous souhaitez louer légalement votre bien en courte durée, vous entrez généralement dans la catégorie des meublés de tourisme, avec plusieurs obligations :

1. Déclaration en mairie

Dans la plupart des cas, vous devez déclarer votre logement via un formulaire ou une téléprocédure.

2. Numéro d’enregistrement (dans certaines villes)

Dans des villes comme Paris, un numéro d’enregistrement est obligatoire pour publier une annonce.

3. Respect des règles locales

Certaines communes imposent :

une limitation à 120 jours par an pour les résidences principales,

une autorisation de changement d’usage pour les résidences secondaires.

4. Collecte de la taxe de séjour

Elle est généralement collectée via les plateformes ou directement par le propriétaire.

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Le classement : un vrai levier stratégique

Un meublé de tourisme peut être classé de 1 à 5 étoiles. Ce classement est délivré par des organismes agréés. Les avantages :

une meilleure visibilité ,

, un gage de qualité pour les voyageurs,

pour les voyageurs, et surtout un avantage fiscal non négligeable.

Fiscalité : un point clé à ne pas négliger

La fiscalité dépend du statut et du classement du logement.

Sans classement

Vous relevez du régime micro-BIC avec un abattement de 50 % sur les revenus locatifs.

Avec classement (meublé de tourisme classé)

L’abattement peut monter à 71 % des revenus, ce qui est particulièrement avantageux. C’est l’une des raisons pour lesquelles de nombreux propriétaires choisissent de faire classer leur bien.

Location saisonnière non déclarée : quels risques ?

Louer sans respecter les règles peut entraîner :

des amendes importantes,

importantes, la suppression de l’annonce,

de l’annonce, voire des sanctions fiscales.

Dans certaines grandes villes, les contrôles sont de plus en plus fréquents.

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Quelle option choisir selon votre projet ?

Tout dépend de votre stratégie :

Vous louez occasionnellement votre résidence principale

👉 Une location saisonnière simple peut suffire, à condition de respecter les règles locales

👉 Une location saisonnière simple peut suffire, à condition de respecter les règles locales Vous souhaitez optimiser vos revenus

👉 Le statut de meublé de tourisme (avec classement) est plus intéressant

👉 Le statut de meublé de tourisme (avec classement) est plus intéressant Vous investissez dans un bien dédié

👉 Le cadre du meublé de tourisme est quasi incontournable

Ce qu’il faut retenir

La location saisonnière est un terme courant, mais flou sur le plan juridique. Le meublé de tourisme, lui, correspond à une réalité encadrée, avec des obligations, mais aussi des avantages, notamment fiscaux.

👉 Si vous souhaitez louer en toute sécurité et optimiser votre rentabilité, mieux vaut vous inscrire dans ce cadre officiel.

FAQ – Différences entre location saisonnière et meublé de tourisme

Quelle est la différence entre une location meublée classique et une location touristique ? Une location meublée classique s’inscrit dans la durée, avec un bail (souvent d’un an minimum) signé avec un locataire qui y élit domicile. À l’inverse, la location touristique concerne une clientèle de passage, pour de courtes périodes, sans installation durable. Les équipements sont généralement similaires, mais la fonction du logement diffère : habitation principale d’un côté, hébergement temporaire de l’autre, proche de l’esprit des hôtels. Peut-on louer un bien en meublée sous le statut LMNP ? Oui, la possibilité est ouverte en France via le statut de LMNP. Ce régime concerne les loueurs qui exercent cette activité sans en faire leur profession principale. Il permet notamment de choisir entre le régime micro-BIC ou le régime réel, selon votre stratégie et votre niveau de revenus. Quel régime fiscal choisir pour optimiser ses revenus locatifs ? Le choix entre micro-BIC et régime réel dépend de votre situation. Le régime réel est souvent privilégié par les loueurs, car il permet de déduire les charges et de pratiquer l’amortissement du bien et des équipements, réduisant ainsi l’imposition sur plusieurs années. Le micro-BIC, lui, repose sur un abattement forfaitaire plus simple, mais parfois moins avantageux. Quelles sont les obligations en matière de réglementation pour la location touristique ? La réglementation impose plusieurs démarches : déclaration en mairie, respect des règles locales, et parfois enregistrement du logement. Cette activité doit aussi répondre à des critères précis en termes d’équipements et de sécurité pour accueillir des locataires de passage. Les règles peuvent varier selon la commune, d’où l’intérêt de consulter les articles officiels en vigueur. La gestion d’un meublé touristique est-elle plus complexe ? Oui, la gestion d’un bien en location touristique est généralement plus exigeante qu’une location classique. Elle implique une rotation fréquente des locataires, l’entretien régulier du logement et la gestion des réservations. Toutefois, cette organisation peut être optimisée via des outils ou une conciergerie, ce qui permet aux loueurs de mieux structurer leur offre et de rentabiliser leur activité.

En réalité, la distinction entre location saisonnière et meublé de tourisme repose moins sur l’usage que sur le cadre légal. Là où la première reste une appellation courante et souple, le second impose des règles précises, mais offre en contrepartie une sécurité juridique et des avantages fiscaux intéressants. Si vous souhaitez louer sereinement et optimiser vos revenus, il est donc préférable de vous inscrire dans le cadre du meublé de tourisme, quitte à effectuer les démarches nécessaires.

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