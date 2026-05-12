Forte volatilité : comment gérer vos risques financiers ?

Les marchés financiers ont connu une volatilité accrue au cours des derniers mois. Des chocs mondiaux tels que la guerre en Iran et l’incertitude commerciale ont entraîné de fortes fluctuations des prix des actifs, tandis que les publications du président Trump sur les réseaux sociaux ont ajouté une couche supplémentaire d’imprévisibilité. Pour les investisseurs qui cherchent à réduire les risques et même à tirer profit de la volatilité des marchés, voici ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que la volatilité des marchés ?

La volatilité des marchés mesure l’ampleur et la vitesse des variations de prix sur les marchés financiers. Les prix des actifs fluctuent en permanence et, sur un marché stable, ces mouvements ont tendance à être progressifs et à suivre des schémas reconnaissables. Cependant, en période de forte volatilité, ces mouvements s’amplifient.

Un bon exemple est ce qui s’est passé le 30 mars 2026, lorsqu’un message publié par le président Trump sur les réseaux sociaux, suggérant des progrès dans les négociations de paix avec l’Iran, a fait bondir les actions, avant qu’un message suivant menaçant d’une action militaire ne vienne inverser ces gains en quelques heures. L’indice Dow Jones Industrial Average a enregistré une variation de 1 200 points en une seule journée. Ce type d’évolution des cours illustre concrètement ce qu’est une forte volatilité, et il engendre à la fois des risques et des opportunités selon le degré de préparation de l’investisseur.

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Comment gérer les risques financiers en période de forte volatilité ?

La gestion des risques comporte deux volets : la stratégie technique et l’aspect psychologique.

1. Gérer le risque avec des stratégies techniques

La partie principale de la gestion des risques est purement technique. Voici les méthodes techniques pour gérer les périodes de forte volatilité.

La première étape pour gérer la volatilité consiste à trader selon une stratégie adaptée aux conditions du marché. Toutes les approches ne fonctionnent pas dans tous les environnements. Le scalping, par exemple, est particulièrement efficace sur les marchés à forte volatilité, car les mouvements rapides des prix créent de fréquentes opportunités à court terme. Mais il est moins performant lorsque les marchés sont calmes et ne convient pas aux investisseurs qui préfèrent conserver leurs positions pendant plusieurs jours ou semaines. Les day traders et les traders de position ont tout intérêt à se concentrer sur des stratégies de cassure et sur les zones clés de support et de résistance pendant les périodes de volatilité, car ces niveaux ont tendance à générer des mouvements plus forts et plus décisifs.

Les traders d’actualité peuvent également tirer profit de la volatilité, car les annonces majeures, telles que les décisions des banques centrales et les développements géopolitiques, ont tendance à créer des mouvements brusques sur le forex trading dans les minutes qui suivent leur publication.

Pour les investisseurs à long terme, la volatilité est généralement temporaire. Les marchés peuvent fluctuer de 5 % en une semaine et récupérer cette perte le mois suivant. La valeur réelle d’un actif de qualité a tendance à s’imposer au fil du temps, indépendamment des fluctuations à court terme. Les investisseurs qui conservent leurs positions pendant les périodes de volatilité et s’en tiennent à leur analyse fondamentale s’en sont historiquement mieux sortis. La pire chose qu’un détenteur à long terme puisse faire pendant une période de volatilité est de vendre dans la panique au plus bas, pour ensuite voir les prix remonter quelques semaines plus tard.

Quelle que soit votre approche, assurez-vous que votre stratégie de trading n’amplifie pas l’impact de la volatilité. Si votre méthode repose sur un effet de levier élevé et des stops serrés pendant une période où les prix fluctuent fortement, vous risquez d’être stoppé à plusieurs reprises. Adaptez votre stratégie aux conditions et ajustez-la lorsque celles-ci changent.

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2. Diversification

La diversification consiste à répartir votre capital entre différentes classes d’actifs afin qu’un recul dans l’une d’entre elles n’entraîne pas l’ensemble de votre portefeuille dans son sillage. Un investisseur qui ne détient que des actions technologiques est pleinement exposé si le secteur technologique subit une correction.

Un investisseur qui détient un mélange d’actions, d’obligations, de matières premières et de liquidités dispose d’un coussin de sécurité.

Lorsque les actions chutent, les obligations ou l’or conservent souvent leur valeur ou progressent, ce qui compense une partie des pertes. Le moyen le plus simple de se diversifier consiste à recourir à des ETF qui répliquent des indices boursiers généraux ou plusieurs classes d’actifs. L’objectif n’est pas d’éliminer totalement le risque, mais de s’assurer qu’aucun événement de marché isolé ne puisse anéantir votre capital.

3. Stop Loss (SL) et Take Profit (TP)

Les SL et TP sont des ordres automatiques que vous pouvez utiliser pour protéger vos transactions. Avec le SL, vous pouvez configurer la clôture de la transaction avec une perte minimale, tandis que le TP maximise les rendements par rapport au risque. Des courtiers comme OANDA vous permettent de définir des TP et des SL, et vous pouvez également utiliser des robots de trading externes sur les plateformes qui les prennent en charge. Lorsque la volatilité est élevée, vous pouvez ajuster votre SL pour donner à vos transactions suffisamment de marge de manœuvre.

4. Dimensionnement de la position et effet de levier

À mesure que les fluctuations de prix s’amplifient, le risque par transaction augmente. Réduire la taille de votre position vous aidera à maintenir un risque global constant sur votre compte. Réduire votre effet de levier contribue également à réduire le risque lorsque la volatilité augmente, car celle-ci amplifie le risque.

5. Rapport risque/récompense (RRR)

Le calcul de votre rapport risque/rendement pour chaque transaction est une étape importante à ne pas négliger. Lors de la planification de votre transaction, le RRR vous aide à mesurer votre exposition et à gérer la transaction.

Un RRR de 1:1, 1:2 et 1:3 est généralement considéré comme le plus sûr par rapport au risque.

Grâce à l’outil de positions longues et courtes sur TradingView, vous pouvez voir votre RRR exact et les prix, ce qui vous permet d’avoir un TP et un SL précis.

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La psychologie de la gestion des risques

L’aspect psychologique est également important pour gérer des marchés très volatils. Les mouvements rapides des prix peuvent inciter les traders à prendre des décisions impulsives qui ne correspondent pas à leur stratégie. Par conséquent, les traders doivent adopter un état d’esprit axé sur le risque, ce qui constitue l’approche la plus saine pour gérer la volatilité.

Vous devez passer de réactions émotionnelles à une exécution axée sur les processus. Entraînez-vous à raisonner en séries de transactions. Ne jugez pas votre succès sur la base d’une seule transaction ; considérez plutôt vos performances par blocs de 20 ou 50 transactions. Cela réduit le poids émotionnel de toute perte individuelle.

Accepter le résultat une fois que vous avez cliqué sur « acheter » ou « vendre » vous aide à garder le contrôle sur ce que vous pouvez réellement contrôler : vous-même. Cela vous permet de vous concentrer plus facilement sur l’aspect technique.

Gardez la tête froide lorsque les cours fluctuent !

Toutes les activités financières comportent un certain niveau de risque, mais en tant que trader, vous devez maîtriser vos émotions et savoir utiliser les outils techniques. De cette manière, vous pouvez ajuster votre portefeuille et votre position de trading pour gérer la volatilité inévitable qui caractérise les marchés. Comprenez pourquoi le marché évolue et comment cela affecte votre position, puis gérez vos transactions en conséquence.

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