Lorsque nous pensons au sang, la couleur rouge nous vient immédiatement à l’esprit. Cependant, dans le règne animal, la palette de couleurs est bien plus variée et fascinante. Certains animaux ont le sang de couleur inattendue.

Le sang bleu des crustacés et mollusques

Le cas le plus célèbre est celui des crustacés et certains mollusques, comme la limule, surnommée le « crabe au sang bleu ». Contrairement aux vertébrés qui possèdent de l’hémoglobine, ces animaux ont de l’hémocyanine, un pigment qui contient des atomes de cuivre.

Lorsque l’hémocyanine est oxygénée, elle prend une couleur bleue, ce qui donne ainsi à leur sang cette teinte distinctive. Cette particularité est non seulement fascinante mais aussi d’une grande importance médicale. L’hémocyanine des limules est utilisée pour détecter les bactéries dans les vaccins et les dispositifs médicaux .

Le mystère du sang rose violacé

D’autres animaux marins, tels que les sipunculides et les brachiopodes, présentent un sang rose violacé. Cette couleur est due à la présence d’hémérythrine, une protéine qui, une fois oxygénée, change de couleur. Contrairement à l’hémoglobine et à l’hémocyanine, l’hémérythrine donne au sang désoxygéné un aspect incolore ou jaune très pâle .

Le sang vert des vers de mer

Certains vers de mer possèdent un sang d’une couleur vert citron éclatante. Cette teinte inhabituelle est causée par une forte concentration en biliverdine, un pigment qui peut également donner une couleur verte aux ecchymoses chez les humains. La biliverdine est un produit de dégradation de l’hémoglobine et sa présence en grande quantité dans le sang de ces vers est une adaptation unique à leur environnement .

Pourquoi ces différences ?

La couleur du sang est déterminée par les pigments respiratoires qu’il contient. Chez les humains et la plupart des vertébrés, l’hémoglobine, riche en fer, donne au sang sa couleur rouge caractéristique. Cependant, l’évolution a doté certains animaux de pigments alternatifs pour transporter l’oxygène, en fonction de leur environnement et de leur mode de vie. L’hémocyanine, l’hémérythrine et la biliverdine sont des exemples de ces adaptations incroyables.

