Affrètement aérien : les dernières innovations du secteur

Le secteur de l’affrètement aérien existe depuis longtemps. Comme beaucoup d’autres industries de longue date, elle s’appuie sur des innovations et des améliorations constantes de ses services pour maintenir l’intérêt de sa clientèle existante et en ajouter de nouveaux. À mesure que la technologie s’améliore, les compagnies d’affrètement aérien pirates du monde entier peuvent ajouter des avions plus rapides et plus efficaces à leur flotte et servir leurs clients d’une manière plus personnalisée et plus centrée sur le client.

Alors que la demande de services de haute qualité continue d’augmenter et que la clientèle haut de gamme afflue vers le secteur de l’aviation privée, celui-ci doit se développer pour répondre à la demande et continuer d’améliorer ses offres. Voyons comment les services d’affrètement aérien élargissent leur offre et quelles sont les innovations qui permettent à tous les concurrents du secteur de rester vigilants.

Innovations récentes

Une technologie de pointe et des réservations plus faciles

La technologie est le secteur qui connaît la croissance la plus rapide de la planète, et toutes les autres industries peuvent bénéficier de sa croissance et de ses améliorations. Étant donné que l’industrie du jet privé de luxe est très dépendante des technologies modernes (et de certaines technologies qui ont été théorisées depuis l’époque de Da Vinci), l’amélioration de la technologie équivaut à l’amélioration de l’aviation.

Les applications et les plateformes de réservation en ligne ont permis de simplifier le processus de réservation, tant pour l’aviation commerciale que pour l’aviation privée. Étant donné que l’aviation privée consiste à répondre aux besoins des clients, il est logique de rationaliser et de simplifier au maximum l’ensemble du processus pour les clients.

Des technologies comme la blockchain, l’internet des objets et l’IA, apparemment sans rapport avec l’aviation, améliorent également le secteur. L’efficacité d’une compagnie d’affrètement aérien est l’un des faits les plus essentiels de l’entreprise, tout comme la sécurité.

L’internet des objets permet de surveiller en temps réel tous les composants d’un avion, ce qui permet une maintenance prédictive avant que les problèmes ne provoquent des ruptures qui pourraient coûter du temps et de l’argent. La technologie blockchain est désormais utilisée pour suivre le cycle de vie d’un avion, de la maintenance de la construction aux opérations de vol et aux réparations. L’IA suit les préférences des clients et formule des recommandations susceptibles d’améliorer l’expérience, d’améliorer le contrôle du trafic aérien et d’optimiser les itinéraires et les horaires.

Vers le développement durable

Alors que l’industrie de l’aviation pirate continue de travailler à la création d’un modèle économique plus durable et plus respectueux de l’environnement, elle cherche des moyens pratiques d’adopter davantage d’initiatives en matière de développement durable.

Les programmes de compensation des émissions de carbone, les nouveaux avions économes en carburant et plusieurs autres pratiques respectueuses de l’environnement (y compris le développement de carburants alternatifs dérivés de diverses matières premières pour aider à réduire les émissions nettes de CO2) sont rapidement adoptés pour s’aligner sur une génération de clients plus soucieux de l’environnement.

La crème de l’industrie

Comme dans tout secteur d’activité, certaines entreprises sont à la pointe du progrès, et Air Charter Service en fait partie. Au lieu de suivre les tendances comme la plupart des entreprises du secteur, Air Charter Service s’efforce de tenir la concurrence en haleine en recherchant constamment les solutions les plus confortables et les plus rentables pour sa clientèle.

Le nombre d’animaux de compagnie dans les avions a augmenté ces dernières années, car les propriétaires d’animaux n’ont plus besoin d’empaqueter leurs bébés dans des caisses et de les ranger dans les soutes à bagages. ACS propose des amis à fourrure, ce qui signifie que vous pouvez voyager avec votre animal de compagnie en sachant qu’il est en sécurité et à l’aise pendant toute la durée du vol. ACS veut faire voler vos amis à fourrure et a récemment aidé à relocaliser un jeune grand koudou de Memphis, dans le Tennessee, à Santiago, au Chili. Linus, le koudou, devait rejoindre un programme d’élevage et était trop grand pour voyager par avion. ACS a donc travaillé en étroite collaboration avec ses gardiens et a conçu une solution de vol sur leurs Boeing 767 et Boeing 747 pour lui faire traverser les continents en toute sécurité.

La compagnie personnalise les vols pour ses clients qui souhaitent faire le tour du monde pour jouer sur les meilleurs terrains de golf, ceux qui partent en lune de miel romantique, et ceux qui cherchent à acheminer rapidement et sans encombre des pièces essentielles à travers la planète.

Grâce à ses vols, ACS soutient plusieurs autres industries. Des problèmes de chaîne d’approvisionnement ont privé une brasserie mexicaine du houblon dont elle avait besoin pour continuer à produire de la bière. ACS est donc intervenu pour élaborer un plan de vol à température contrôlée et acheminer les ingrédients de la Belgique jusqu’à Mexico. Un autre bon exemple est celui d’une centrale électrique au Pakistan qui a recruté la société pour transporter une pièce surdimensionnée depuis la Chine afin qu’elle puisse continuer à produire de l’électricité.

Une compagnie d’affrètement aérien comme celle-ci est la meilleure de l’industrie et donne le ton et la norme en matière d’innovation dans la planification des vols et l’amélioration du secteur.

Poursuite de l’excellence

L’industrie de l’aviation privée, menée par des fournisseurs de services comme ACS, continuera à s’améliorer et à innover au fur et à mesure que de meilleures technologies deviendront disponibles pour améliorer les services et la compréhension de sa clientèle et de ses besoins. Nous nous réjouissons de l’avenir de ce secteur en croissance et en évolution constantes.

