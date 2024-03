Voyager en avion représente souvent une expérience passionnante. Certains passagers peuvent, malheureusement, la transformer en un cauchemar en altitude. Que vous soyez un voyageur chevronné ou occasionnel, il existe certaines attitudes qui irritent au plus haut point. Dans cet article, examinez les 10 comportements les plus agaçants en avion, et ce que les passagers détestent vraiment. Si jamais vous ne saviez pas que votre façon de faire dérange, vous avez également des « tips » et des solutions pour régler le souci.

L’occupation excessive de l’espace personnel

Lorsqu’un passager envahit délibérément l’espace personnel de ses voisins, cela ne peut être que désagréable et enrageant même. Étendre ses jambes, en inclinant son siège au maximum ou en occupant les accoudoirs, des attitudes à bannir en avion. Elles figurent parmi les comportements agaçants en avion et cela est bien compréhensible. Cela peut être source de frustration pour ceux qui se retrouvent à l’étroit. Il s’avère donc important de se soucier du confort de chacun, surtout en classe économique. Il va de soi qu’en « business class », l’espace ne représente pas un sujet de discorde.

Pour instaurer une cohabitation sympathique durant les quelques heures de vol, voici les astuces et conseils à retenir :

Restez conscient de votre propre espace : essayez de rester conscient de la manière dont vous utilisez votre espace personnel. Évitez d’étendre vos jambes ou vos bras au-delà des limites de votre siège ;

essayez de rester conscient de la manière dont vous utilisez votre espace personnel. Évitez d’étendre vos jambes ou vos bras au-delà des limites de votre siège ; Utilisez les accoudoirs de manière équitable : siège central ou couloir, partagez les accoudoirs avec vos voisins de manière équitable. Évitez de monopoliser les accoudoirs tout au long du vol ;

siège central ou couloir, partagez les accoudoirs avec vos voisins de manière équitable. Évitez de monopoliser les accoudoirs tout au long du vol ; Utilisez des équipements de voyage appropriés : si vous avez tendance à occuper beaucoup d’espace en vous étirant, envisagez d’investir dans des équipements de voyage spéciaux. Cela vous permettra de maximiser le confort dans un espace restreint : des oreillers de voyage, des coussins lombaires, etc.

Les conversations fortes et les bruits des écouteurs

Certains passagers semblent oublier que l’avion n’est pas un salon, et leurs conversations bruyantes peuvent perturber ceux qui cherchent à se reposer ou à travailler en silence. Pour illustrer ce comportement agaçant en avion, on pourrait mentionner un passager qui met son volume à fond en écoutant sa musique, même avec un écouteur. Celui qui ignore en plus les regards agacés des autres passagers cherchant le calme. Un autre exemple pourrait être un groupe de passagers discutant bruyamment entre eux. Il va sans dire qu’ils perturbent ceux qui souhaitent se reposer ou travailler tranquillement.

Voici quelques conseils pratiques pour éviter ces situations et mettre tout un chacun à l’aise :

Utilisez vos écouteurs à bon escient : si vous souhaitez regarder un film ou écouter de la musique, utilisez des écouteurs pour ne pas déranger les autres passagers. Attention, ce n’est pas parce que vous les utilisez que vous pouvez augmenter le volume et vous percer le tympan. D’ailleurs, une indication du volume approprié s’affiche souvent sur les smartphones de nos jours. Veillez donc à les respecter ;

si vous souhaitez regarder un film ou écouter de la musique, utilisez des écouteurs pour ne pas déranger les autres passagers. Attention, ce n’est pas parce que vous les utilisez que vous pouvez augmenter le volume et vous percer le tympan. D’ailleurs, une indication du volume approprié s’affiche souvent sur les smartphones de nos jours. Veillez donc à les respecter ; Choisissez des endroits appropriés pour discuter : si vous devez discuter avec d’autres passagers, déplacez-vous dans les zones prévues à cet effet. Les galeries ou les espaces communs de l’avion sont prévus à cet effet.

Une hygiène négligée

L’hygiène personnelle est primordiale en voyage, mais certains passagers négligent cet aspect. Cela engendre des odeurs désagréables dans l’environnement confiné de l’avion. Un véritable calvaire pour tous.

Voici quelques astuces si, après vous être lavé, quelques odeurs subsistent ou que vous avez sué en attendant d’être à l’intérieur :

Apportez des lingettes désinfectantes pour vous rafraîchir discrètement ;

pour vous rafraîchir discrètement ; Utilisez un déodorant à stick pourmaintenir une odeur fraîche tout au long du vol. Le format stick vous permettra de l’apporter en cabine ;

pourmaintenir une odeur fraîche tout au long du vol. Le format stick vous permettra de l’apporter en cabine ; Portez des vêtements respirants : priorisez des vêtements faits de matériaux respirants comme le coton ou le lin. Ils permettent à votre peau de respirer et aident à éviter l’accumulation d’odeurs ;

priorisez des vêtements faits de matériaux respirants comme le coton ou le lin. Ils permettent à votre peau de respirer et aident à éviter l’accumulation d’odeurs ; Hydratez-vous : assurez-vous de boire suffisamment d’eau pendant le vol. Une bonne hydratation peut aider à éliminer les toxines de votre corps et à réduire les odeurs corporelles ;

assurez-vous de boire suffisamment d’eau pendant le vol. Une bonne hydratation peut aider à éliminer les toxines de votre corps et à réduire les odeurs corporelles ; Évitez les aliments épicés : si vous avez le choix, évitez de consommer des aliments riches en épices ou en ail avant le vol. Ces aliments peuvent laisser des odeurs persistantes sur votre haleine et votre peau. D’ailleurs, c’est le sujet du comportement le plus agaçant en avion suivant.

Manger des aliments odorants

Lorsque vous mangez des aliments odorants pendant un vol, sachez que cela peut créer des inconforts pour les autres. Tout en particulier dans l’espace confiné de la cabine. Les odeurs fortes et persistantes peuvent être désagréables et perturber ceux qui vous entourent. C’est pour cette raison que ce sujet figure parmi le top 3 des comportements agaçants en avion. Fromage, poisson ou autres sont ainsi à éviter autant que possible au menu. Voici quelques conseils pour éviter de déranger les autres passagers avec des aliments odorants :

Évitez les repas à forte odeur : si vous avez la possibilité de choisir votre repas à bord, évitez les plats qui dégagent des odeurs fortes, comme les plats épicés ;

si vous avez la possibilité de choisir votre repas à bord, évitez les plats qui dégagent des odeurs fortes, comme les plats épicés ; Utilisez des pastilles mentholées ou des gommes à mâcher

Les enfants non contrôlés

Les enfants peuvent être une source de joie et de dynamisme. Lorsqu’ils sont hors de contrôle pendant un vol, cela peut toutefois créer des situations inconfortables. Les pleurs incessants, les cris ou les comportements agités peuvent perturber l’ambiance paisible de la cabine. Cela rendra le voyage stressant pour tout le monde à bord.

Voici quelques astuces à essayer lors de votre prochain voyage en avion avec vos petits trésors :

Préparez des divertissements : apportez une variété de jouets, livres ou jeux pour divertir les enfants pendant le vol. Des activités calmes comme les coloriages ou les puzzles peuvent les occuper pendant de longues périodes.

apportez une variété de jouets, livres ou jeux pour divertir les enfants pendant le vol. Des activités calmes comme les coloriages ou les puzzles peuvent les occuper pendant de longues périodes. Communiquez les attentes : avant le vol, parlez à vos enfants des comportements appropriés à adopter en avion. Expliquez-leur l’importance de rester assis pendant les phases critiques du vol et de respecter les autres passagers.

avant le vol, parlez à vos enfants des comportements appropriés à adopter en avion. Expliquez-leur l’importance de rester assis pendant les phases critiques du vol et de respecter les autres passagers. Utilisez des stratégies de relaxation : apprenez à vos enfants des techniques de relaxation simples, comme la respiration profonde ou la visualisation. Cela les aidera à rester calmes en cas d’anxiété ou d’agitation.

Le siège qui s’incline trop ou qui se fait tambouriner

Bien que l’inclinaison du siège soit une fonctionnalité offerte aux passagers, certains abusent de ce privilège. Quelques voyageurs inclinent, en effet, leur siège de manière excessive. Ce comportement peut rendre le voyage inconfortable pour ceux qui sont assis derrière eux. Il est toutefois concevable que vous ayez du mal à savoir quand arrêter d’incliner votre siège. Voici comment gérer cette situation élégamment :

Évitez d’incliner votre siège de manière excessive : faites-le de manière modérée pour éviter de réduire drastiquement l’espace de votre voisin.

faites-le de manière modérée pour éviter de réduire drastiquement l’espace de votre voisin. Le tapotement incessant des pieds ou des genoux contre le siège de devant peut aussi être extrêmement irritant. Les passagers assis devant auront une sensation de vibration constante et ne pourront pas se relaxer ou dormir paisiblement.

Le manque de courtoisie

Un simple « merci » ou « excusez-moi » peut faire toute la différence lorsqu’il s’agit de naviguer au sein d’un avion. Certains passagers semblent oublier quelquefois ces règles élémentaires de politesse. Le manque de courtoisie peut transformer un vol agréable en une expérience stressante pour tous les passagers. L’ambiance à bord peut rapidement devenir tendue. Voici quelques comportements agaçants en avion discourtois à éviter :

Ignorer les consignes de l’équipage ;

Ne pas respecter les espaces personnels ;

Être désagréable avec les hôtesses ou les stewards ;

Ne pas respecter les autres passagers.

Des cas de désaccord ou de frustration peuvent se présenter. Il est cependant préférable d’adopter une approche calme et de chercher des solutions pacifiques. Évitez d’engager des conflits verbaux.

Les pieds à l’air

L’un des comportements les plus controversés en avion est le fait de retirer ses chaussures et de voyager pieds nus ou en chaussettes. Bien que certains passagers le trouvent confortable, d’autres le considèrent comme un manque d’hygiène et de respect envers les autres passagers. Voyager pieds nus peut exposer les passagers à des germes et à des bactéries présentes sur le sol de la cabine. De plus, les odeurs des pieds peuvent être désagréables pour les autres passagers. Certains peuvent également se sentir mal à l’aise ou dérangés par la vue des pieds nus de leurs voisins.

Si vous prévoyez de retirer vos chaussures pendant le vol, assurez-vous de porter des chaussettes propres ;

Utilisez des chaussures faciles à enlever : cela vous facilitera le processus de déchaussage lors du vol ;

Évitez de mettre vos pieds nus sur les accoudoirs, les sièges ou d’autres zones partagées

Soyez à l’écoute des réactions des autres

En suivant ces conseils, vous pouvez minimiser les désagréments potentiels.

Dormir sur l’épaule du voisin

Lors des vols long-courriers ou lorsqu’une fatigue soudaine se fait sentir, il se peut que vous ne contrôliez pas vos mouvements. Vous pourriez alors poser votre tête sur l’épaule ou le dossier du siège du voisin pour vous reposer, et sans faire exprès tout de même. Cette pratique peut toutefois être source de gêne et d’inconfort pour les deux parties impliquées.

Voici comment éviter cette situation gênante :

Utilisez un oreiller de voyage ;

Recherchez des alternatives en amont afin de vous reposer confortablement sans déranger le voisin.

Les personnes qui demandent à changer de place

Lors des voyages en avion, il n’est pas rare que certains passagers demandent à changer de place. Cela peut survenir pour des raisons de confort, de commodité ou de préférence personnelle. Cette pratique peut cependant être source de confusion et de perturbation pour l’organisation de la cabine. Cela peut également créer de l’inconfort pour les autres passagers qui peuvent se sentir envahis ou dérangés par cette nouvelle disposition.

Voici comment éviter ou alléger cette situation :

Anticiper les besoins : si vous avez des préférences spécifiques, essayez de sélectionner votre place à l’avance lors de la réservation du billet ;

si vous avez des préférences spécifiques, essayez de sélectionner votre place à l’avance lors de la réservation du billet ; Être poli et respectueux : expliquez brièvement la raison de votre demande sans imposer de pression au personnel de bord ou aux autres passagers ;

Si possible, proposez des solutions alternatives pour votre réassignation de siège

En bref

Bien que voyager en avion offre de nombreux avantages, il est important de se rappeler que les notions de savoir-vivre s’imposent sur terre comme au ciel. En évitant ces comportements agaçants en avion, chaque voyageur peut contribuer à rendre les voyages aériens plus harmonieux et agréables pour tous.

