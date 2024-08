L’histoire incroyable de Rihanna, de la pauvreté à la célébrité

Rihanna est une star internationale à ce jour, connue dans le monde entier et dont le nom résonne dans tous les esprits, jeunes comme plus âgés. Mais, son histoire demeure très méconnue, pourtant, Rihanna vient de loin.

Quand Rihanna était Robyn Fenty : son enfance à la Barbade

Avec sa voix atypique, nasale et reconnaissable, la jeune femme des îles a même déjà rencontré personnellement Emmanuel et Brigitte Macron. Elle a créé un empire, une personnalité, autant avec ses chansons, qu’avec ses lives hauts en couleur (il n’y a qu’à voir sa prestation au Super Bowl alors qu’elle était enceinte), mais aussi sa marque Fenty Beauty.

Et justement, saviez-vous que Fenty était son nom de famille ? Rihanna, avant d’être la star mondialement connue, était une jeune fille du nom de Robyn Rihanna Fenty, comme pour Billie Eilish, elle a repris son second prénom pour son nom de scène.

Robyn est née le 20 février 1988 et est donc âgée de 36 ans actuellement. Elle a grandi sur une petite île de Saint Michael à la Barbade, dans l’océan sud-américain. Elle évolue dans une famille pauvre d’origine afro-caribéenne.

Sa mère, Monica, est une ex-comptable et son père, Ronald, est un ancien gardien d’entrepôts, reconverti en commerçant. Robyn grandit très entourée, avec ses deux parents, mais aussi Rorrey et Rajad, ses frères, ainsi que deux demi-sœurs et un demi-frère du côté de son père.

La famille était alors peu fortunée, elle vivait dans un bungalow trop petit pour la famille. Malheureusement, cet environnement difficile fut aussi marqué par l’addiction puisque son père était aussi dépendant à la cocaïne, à l’alcool et à la marijuana. Finalement, ses parents divorcent quand elle a 14 ans.

Dans un documentaire Arte, nous découvrons aussi que personne ne se doutait, à cette époque, des problèmes de l’adolescente. La famille était connue pour être calme, on ne l’entendait pas, comparée à d’autres familles de la Barbade.

Après l’armée, ses débuts dans la musique à New-York

En parallèle, Rihanna a plusieurs passions afin d’échapper un peu à son quotidien. Elle apprend notamment à manier des armes et commence l’armée. Elle va aussi continuer dans la musique, en grande fan de pop et de reggae. Lorsqu’elle était adolescente, elle a fait un concert pour son école et a finalement été repérée par des producteurs de musique.

Féministe, atypique de caractère, très mature pour son âgé, elle tape dans l’œil de tous, d’un point de vue musical et avec sa personnalité. Plus tard, cette singularité a justement fait son succès et a fait la fierté de la Barbade.

Alors qu’elle est encore adolescente, elle fait des voyages à New-York et enregistrera « Pon de replay » (ce qui veut dire on the replay, en barbade). La chanson sort en 2005, Jay-Z est charmé et Rihanna commence à devenir célèbre.

Finalement, après cela, elle sort huit albums studio, entre 2005 et 2016, changeant de style à chaque projet sans pour autant se détourner de qui elle est. Elle a aussi joué dans plusieurs films comme dans « Battleship », « C’est la fin » ou « Valérian et la Cité des mille planètes ».

Utiliser la célébrité pour réduire les inégalités

Battue par son ex Chris Brown, une affaire qui a secoué le monde, elle fréquente à ce jour le rappeur ASAP Rocky, le couple a désormais deux enfants. Elle était enceinte de son second enfant lors de sa représentation au Super Bowl en 2023.

Elle et son compagnon sont souvent invités à divers événements, comme à la Fashion Week. Ils ont aussi été reçus par Emmanuel et Brigitte Macron récemment. Elle n’est pas seulement connue pour sa musique, elle est aussi connue pour son côté politique.

La chanteuse ne s’est jamais vraiment montrée de manière politique, mais elle affiche très souvent ses valeurs en musique et dans ses différentes activités. Elle veut notamment lutter contre les violences contre les femmes, dont elle parle dans plusieurs chansons dont « Russian roulette », ou « Man Down », « Love the Way You Lie » avec Eminem…

Mais aussi, elle dénonce la traite négrière, et milite pour que l’histoire du colonialisme en Barbade soit davantage mise en avant.

En outre, elle milite pour les enfants qui n’ont pas la chance d’avoir des soins de santé ou assez de nourriture. C’est pour ça qu’elle a créé l’association « Believe ». Dans la même idée, elle est très engagée pour venir en aides aux sinistrés des catastrophes naturelles.

Elle milite aussi pour que tous les corps soient acceptés, et pour la confiance en soi. C’est pour cela qu’elle a créé Fenty Beauty, marque de beauté inclusive, aussi dédiée aux femmes noires avec plus de 40 nuances de fonds de teint. Cela s’additionne avec sa marque de lingerie, dont des grandes tailles.

Et, finalement, les maladies sont aussi son combat puisqu’elle est engagée pour la lutte contre le SIDA ou encore le cancer.

« Rihanna représente ce que nous pouvons accomplir, nous les habitants d’un petit pays », a déclaré un habitant de la Barbade en interview chez Arte.

Grâce à Rihanna, le petit pays endetté possède désormais son propre centre de soins pour le cancer. Rihanna est devenue une femme d’affaires et une artiste influente qui a utilisé sa célébrité pour rendre le monde meilleur. Une belle philosophie.

