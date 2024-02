Guérir la jalousie maladive : 5 signes à ne pas ignorer

Certaines personnes pensent que la jalousie symbolise une forme d’amour. Certes, un brin de jalousie peut être mignon et s’intéresser à son partenaire est tout à fait normal, mais si vous êtes obsédés et focalisés sur lui, c’est une autre paire de manche ! C’est inconfortable pour les deux personnes qui la subissent, mais d’une manière différente. La jalousie maladive peut transformer la vie de couple en véritable enfer et tout détruire sur son passage. Alors, si vous ne voulez pas en arriver là, on vous décrypte les 5 attitudes qui doivent vous alerter et vous faire prendre conscience qu’une guérison s’impose !

La jalousie maladive, un sentiment excessif et destructeur

On pourrait définir la jalousie maladive par des sentiments d’excès. Ces personnes vont beaucoup trop loin dans l’exclusivité et ont un besoin de possession intense, ce qui affecte les relations. Elles ont tellement peur de perdre l’objet de leur convoitise qu’elles ont des pensées obsessionnelles ainsi que des réactions intrusives et démesurées. Ce besoin de tout savoir, tout contrôler est une source de souffrance pour la personne qui est jalouse, mais aussi pour l’autre personne qui la subit. Quand on souffre de jalousie maladive, on fait souffrir son entourage sans s’en rendre compte.

Les 5 indicateurs d’une jalousie maladive

1. Soupçon constant et obsession

Vous avez sans cesse des pensées négatives et pessimistes sur votre partenaire. En effet, vous imaginez une infidélité de sa part et vous tournez en boucle sur ces scénarios sans réussir à vous en défaire. Pourtant, vous n’avez aucune raison apparente de penser à une tromperie. Mais rien n’y fait, c’est plus fort que vous, les ruminations mentales ne vous quittent jamais. La méfiance et la peur sont permanentes. Vous faites de fausses suppositions, vous analysez négativement les moindres faits et gestes de la part de votre partenaire.

2. Manque de confiance en soi

Vous manquez cruellement de confiance en vous et vous ne vous aimez pas à votre juste valeur… Alors, vous vous comparez aux autres. Ces autres qui sont, dans votre esprit, mieux que vous. Dans ce contexte, vous vous demandez pourquoi votre partenaire est avec vous. Vous estimez que n’importe quelle autre personne pourrait prendre votre place. Le problème, c’est que vos pensées vous définissent. Si elles sont négatives, elles vont vous attirer vers le bas.

3. Mauvaise gestion des émotions

La personne qui est jalouse maladive n’arrive pas à se contrôler. Elle est imprévisible et démarre au quart de tour pour à peu près tout et n’importe quoi. Vous vous mettez dans des états pas possibles : pleurs, crises d’angoisse, colères, disputes, anxiété… Vos émotions sont intenses et dépassent le rationnel.

4. Solitude

Perdu au milieu de ces émotions trop fortes et avec un manque de confiance en soi évident, vous vous isolez. Vous, vos proches, votre conjoint. Le couple s’isole, car personne n’est à l’aise dans ses baskets. La personne jalouse est démotivée par tout. De même pour l’autre partenaire qui subit. S’ajoute le manque de patience et la crainte d’une nouvelle dispute. Le couple se renferme.

5. Le corps parle…

À force de ressentir des angoisses, de la peur, du stress au quotidien, la fatigue mentale vous gagne et le corps lâche… D’autres symptômes peuvent se produire : nausées, troubles du sommeil, problèmes de digestion, manque d’appétit, etc. En d’autres termes, votre organisme n’arrive plus à réguler tous ses sentiments négatifs qui vous polluent et vous envahissent. Si vous en êtes à ce stade, c’est que votre corps a peut-être atteint ses limites et qu’il est temps d’agir.

Au quotidien, la jalousie maladive c’est…

Contrôle des messages et surveillance en ligne : une personne jalouse maladive peut régulièrement fouiller le téléphone ou les messages électroniques de son partenaire, cherchant des signes de prétendue infidélité. Elle pourrait aussi surveiller ses réseaux sociaux ou même créer de faux comptes pour obtenir des informations supplémentaires.

Interrogatoires constants : une personne jalouse maladive pourrait constamment questionner son partenaire sur ses activités, ses rencontres et ses relations sociales.

Comparaisons incessantes : elle pourrait se comparer continuellement à d'autres personnes, que ce soit physiquement, professionnellement ou socialement, en nourrissant des sentiments d'infériorité.

Exclusion sociale : la jalousie maladive peut conduire à des tentatives de décourager ou d'empêcher son partenaire de passer du temps avec d'autres personnes, par peur qu'il puisse être attiré par quelqu'un d'autre.

Crises de colère : des réactions explosives peuvent survenir dans des situations perçues comme menaçantes alors qu'elles ne présentent aucun réel danger.

Sabotage professionnel : elle pourrait tenter de nuire à la carrière de son partenaire, car elle est jalouse de sa réussite professionnelle, par exemple en minimisant ses accomplissements ou en décrédibilisant ses compétences.

Comment guérir de la jalousie maladive ?

On ne peut pas dire que la jalousie maladive est un vrai trouble psychologique, mais le dysfonctionnement est quand même bien réel. Alors, il est indispensable de le résoudre pour que la vie redevienne agréable et apaisée. Une chose est sûre, guérir de la jalousie maladive peut être un processus complexe qui nécessitera des efforts et une démarche globale. Voici quelques conseils qui pourraient vous aider à la surmonter :

Reconnaître et accepter la jalousie maladive : il n'y a pas de guérison possible sans acceptation, il faut reconnaître ses torts et l'impact négatif sur votre vie et vos relations.

Comprendre les origines : des raisons sous-jacentes se cachent derrière cette jalousie maladive, en lien avec des expériences passées, des insécurités ou des blessures.

Cultiver l'estime de soi : renforcez votre estime de soi, travaillez sur la confiance en vous et retrouvez votre sécurité intérieure. Quand vous prendrez compte de votre valeur, vous ressentirez moins de jalousie face aux autres.

Pratiquer la gratitude : focalisez-vous sur ce que vous avez plutôt que sur ce que vous n'avez pas. La pratique régulière de la gratitude peut changer votre façon de voir la vie.

Développer des relations saines et authentiques : cultivez des relations basées sur la confiance, la communication et le soutien.

Travailler sur la communication : exprimez ouvertement et posément vos sentiments à votre entourage pour éviter que les malentendus ne s'installent.

Éviter la comparaison constante : chacun a son propre chemin, ses réussites et ses défis, concentrez-vous sur le vôtre.

Consulter un professionnel : un thérapeute sera d'une grande aide pour vous accompagner dans l'exploration des causes sous-jacentes, car c'est très difficile à le faire seul.

La jalousie maladive peut avoir des conséquences dévastatrices sur sa vie relationnelle. La guérison est possible à condition d’en prendre conscience et de signer un véritable engagement avec soi-même pour changer. Et vous, avez-vous déjà été confrontés à ce problème ?

