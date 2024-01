Les fusions-acquisitions (M&A) sont une opération par laquelle une entreprise acquiert une autre entreprise, ou une partie d’une entreprise. Les M&A sont une tendance qui se confirme depuis plusieurs années, et elles sont de plus en plus fréquentes.

Les multiples visages des fusions-acquisitions

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les entreprises procèdent à des M&A.

Pour se développer : les M&A permettent aux entreprises de se développer plus rapidement qu’elles ne pourraient le faire par leur propre croissance organique. En fusionnant avec une autre entreprise, une entreprise peut accéder à de nouveaux marchés, à de nouvelles technologies ou à de nouveaux talents.

Les M&A sont un marché en pleine expansion.

En 2022, le volume des transactions M&A a atteint un niveau record de 5,8 trillions de dollars dans le monde. Cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir, car les entreprises continuent de rechercher des opportunités de croissance et de diversification.

Les secteurs les plus actifs en matière de M&A sont les suivants :

La technologie : les entreprises technologiques sont de plus en plus actives en matière de M&A, afin de se développer dans de nouveaux domaines, tels que l’intelligence artificielle, la blockchain ou la réalité virtuelle.

Les fusions-acquisitions sont une tendance qui se confirme et qui est susceptible de continuer à se développer dans les années à venir. Les entreprises cherchent à se développer, à se diversifier ou à réduire leurs coûts en fusionnant avec d’autres entreprises ou en les rachetant.

