Popularisée par la série télévisée du même nom, cette technique simple, mais efficace consiste à marquer chaque jour où vous avez accompli une action liée à votre objectif. Au fil du temps, vous constaterez une chaîne croissante de jours a marqués », ce qui vous motivera à continuer et à atteindre vos objectifs. Comment la méthode du calendrier Seinfeld vous aide à atteindre vos objectifs ?

Un avertissement s’impose tout de même. Cette stratégie exige une certaine rigueur et une cohérence quotidienne. Si votre vie est sujette à des changements fréquents ou à des imprévus, il peut être difficile de s’adapter à cette approche. La peur de briser la chaîne de croix peut également devenir une source de stress et d’anxiété pour certaines personnes. Si vous avez tendance à être averse au risque, la pression de maintenir la chaîne peut s’avérer contre-productive. Aussi, il s’avère important de rappeler qu’une méthode marchant pour les autres peut ne pas vous aller. Chacun son mode de fonctionnement, alors pas de panique ni d’apitoiement.

La naissance de la méthode du calendrier Seinfeld : un peu d’histoire

La méthode du calendrier Seinfeld, bien que popularisée par la série télévisée du même nom, n’a pas été inventée par le comédien Jerry Seinfeld. En réalité, le concept derrière cette technique remonte à bien des années auparavant. Des philosophes et des écrivains de différentes époques évoquent l’importance de la cohérence et de la visualisation pour atteindre vos objectifs.

Cependant, c’est grâce à Jerry Seinfeld que cette méthode connut un regain d’intérêt et une popularité considérable. Dans ses interviews et ses spectacles, Seinfeld parle souvent de son système de calendrier pour suivre sa progression en tant qu’écrivain.

L’anecdote du calendrier : l’un des récits les plus célèbres de Seinfeld sur son calendrier remonte à une époque où il luttait contre la procrastination. Il explique avoir accroché un grand calendrier vierge sur son mur. Il décide alors de marquer chaque jour où il écrivait pendant au moins une heure.Au début, il n’y avait que quelques croix dispersées sur le calendrier. Mais au fil du temps, elles commencent à se rapprocher les unes des autres, formant une chaîne de plus en plus longue. Seinfeld était tellement motivé par cette chaîne croissante qu’il a tout fait pour ne pas la briser. Il annule même des plans et des sorties sociales pour s’assurer qu’il accomplissait son objectif quotidien d’écriture.

La méthode du calendrier Seinfeld attire rapidement l’attention du public, qui se voit inspiré par la simplicité et l’efficacité de cette approche. Avec une fortune nette de 950 millions de dollars, il n’est pas surprenant que les jeunes acteurs et écrivains admirent l’éthique de travail de Seinfeld, le comédien le mieux payé au monde. De nombreuses personnes commencent ainsi à utiliser cette technique pour atteindre leurs propres objectifs. Il peut s’agir d’écrire, de faire de l’exercice, d’apprendre une nouvelle langue ou développer une nouvelle habitude.

Le chemin de croix : votre guide complet

La méthode du calendrier Seinfeld, bien que simple, repose sur un principe fondamental pour atteindre vos objectifs. Ceci n’est autre que la puissance des petits pas. Pour que cette stratégie de gestion soit efficace, il est crucial de choisir une tâche qui répond à deux critères essentiels :

Significative : l’action doit avoir un impact notable sur votre objectif global. Elle doit vous rapprocher de manière tangible de votre but.

l’action doit avoir un impact notable sur votre objectif global. Elle doit vous rapprocher de manière tangible de votre but. Réalisable : votre but quotidien doit être suffisamment simple pour être accomplie quotidiennement. Et cela, même dans les moments les plus chaotiques.

Pourquoi cette combinaison est-elle si importante ? Imaginons que votre objectif soit de « finaliser le budget trimestriel ». Si vous appliquez la méthode Seinfeld à cette tâche en l’état, vous risquez de vous décourager rapidement. La complexité et le temps nécessaire pour finaliser un budget complet peuvent facilement mener à l’abandon. En revanche, si vous reformulez la tâche en « consacrer 1 heure au rapport budgétaire », vous créez une action quotidienne réalisable et significative. Même si vous ne parvenez pas à finaliser l’intégralité du budget en une heure, vous aurez tout de même progressé et franchi une étape importante.

Vos outils à succès : un calendrier et un marqueur rouge. Il est recommandé d’opter pour un calendrier physique. Vous verrez que l’aspect visuel et tangible des croix marquées aura un impact plus important sur votre motivation.

Le pouvoir des croix rouges

Marquer chaque jour d’accomplissement d’une croix rouge sur votre calendrier crée un sentiment de satisfaction et de progression. Plus la chaîne de croix s’allonge, plus votre motivation se renforce.

Et pourquoi un marqueur rouge ? Tout logiquement, car cette couleur symbolise l’énergie, la détermination et la réussite. Nous allons rentrer un peu plus en profondeur sur cette psychologie des couleurs.

Cette couleur ardente est souvent associée à des émotions fortes telles que la passion, l’énergie, l’excitation et l’urgence. Elle peut également évoquer des sentiments de danger, d’avertissement et d’interdiction.

Dans le contexte de la méthode Seinfeld, le rouge joue un rôle important pour vous aider à atteindre vos objectifs. Elle se démarque naturellement des autres couleurs, ce qui permet de mettre en évidence les croix rouges sur votre calendrier et de les rendre plus visibles. Elle vous incite à l’action et à l’urgence. Un petit coup de « pression saine » ne fera jamais de mal. Cela peut considérablement vous motiver à accomplir votre tâche quotidienne et à maintenir votre chaîne de croix. Le rouge symbolise également la force, la puissance et la détermination, des qualités essentielles pour achever votre « goal ».

Chaque croix rouge représente ainsi une étape franchie, une victoire sur la procrastination et un pas de plus vers votre objectif. La chaîne croissante sur votre calendrier deviendra une représentation visuelle de votre progression et de vos succès accumulés. Plus la chaîne de croix s’allonge, plus vous devenez investi dans le maintien de cette séquence. La peur de briser la chaîne devient, par conséquent, un puissant facteur de motivation.

La méthode Seinfeld au service de vos passions et objectifs annexes

Loin de se limiter à la sphère professionnelle, la méthode Seinfeld déploie son pouvoir bien au-delà du travail. Elle s’érige en tant qu’alliée précieuse pour concrétiser vos projets personnels et vos passions.

Vous rêvez de libérer votre potentiel artistique ? Que vous souhaitiez écrire un roman, peindre un tableau ou composer une symphonie, cette approche vous sera d’une grande aide. Par exemple, prenez des cours de peinture deux fois par semaine ou pratiquez votre instrument de musique pendant 15 minutes chaque soir. Chaque jour où vous accomplissez votre tâche créative, cochez une croix rouge sur votre calendrier. Laissez-vous motiver par la chaîne croissante de croix, symbole de votre engagement et de votre progression.

Vous souhaitez améliorer votre condition physique et adopter une routine sportive régulière ? La méthode Seinfeld peut vous aider à atteindre vos objectifs sportifs. Commencez par des objectifs modestes, comme marcher 30 minutes par jour ou faire 20 minutes d’exercices à la maison. Chaque jour où vous respectez votre routine sportive, cochez une croix rouge sur votre calendrier. Lorsque vous atteignez un objectif sportif important, offrez-vous une récompense, comme un nouveau vêtement de sport ou une sortie sportive avec des amis.

Qu’en tirer ?

La méthode Seinfeld, dans sa simplicité apparente, peut vous propulser et atteindre vos objectifs. En combinant des tâches quotidiennes réalisables, la visualisation et la motivation intrinsèque, vous transformerez de petits pas en de grandes réalisations. N’oubliez pas que le changement ne s’opère pas du jour au lendemain. Il exige de la cohérence, de la persévérance et une foi inébranlable en votre capacité à réaliser vos rêves.

Alors, saisissez votre marqueur rouge, accrochez votre calendrier et lancez-vous dans l’aventure de la méthode Seinfeld. Repoussez vos limites, célébrez vos victoires et laissez-vous guider.

