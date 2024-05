E-mails, rendez-vous, projets en cours, préparer un examen, les enfants, faire à manger… La liste des choses à faire ne cesse de s’allonger, générant stress et inefficacité. Vous avez l’impression de courir partout sans avoir la sensation d’avancer. Heureusement, il existe des méthodes simples et redoutables pour reprendre le contrôle. Parmi elles, la méthode MIT, pour « Most Important Task » (tâche la plus importante), se distingue par sa simplicité et son efficacité. Il s’agit d’ériger une liste de 3 priorités pour une organisation infaillible, que vous pouvez aussi nommer : la règle de 3.

Comme toutes méthodes, il s’avère crucial de trouver celle qui conviendra à votre style de travail. La méthode MIT est un excellent point de départ, mais n’hésitez pas à l’adapter à vos besoins et à vos préférences. L’important est de trouver une approche qui vous permette d’être efficace, productif et de garder le contrôle de votre organisation.

Une autre perspective de la productivité

La productivité est souvent perçue comme le fait de remplir ses journées au maximum, de travailler tard et de terminer des listes de tâches interminables chaque soir. Cependant, cette vision est erronée. Être réellement productif ne signifie pas faire toujours plus, mais accomplir les tâches qui ont le plus d’impact et qui nous font avancer de manière significative.

Pour être capable de se concentrer sur les bonnes tâches, il est essentiel de connaître ses priorités. Le véritable obstacle réside souvent dans l’absence de priorités claires et de concentration. Si vous commencez votre journée sans savoir ce qui est le plus crucial, vous serez vite submergé. Les petites tâches insignifiantes absorberont toute votre énergie. Vous pourriez vous attaquer aux tâches les plus simples ou les plus urgentes, plutôt qu’à celles qui sont vraiment importantes. Ces dernières étant souvent plus difficiles et intimidantes. À l’inverse, vous pourriez aussi procrastiner devant Netflix, ne sachant par où commencer face à l’ampleur des choses à faire.

Toutefois, en identifiant clairement les priorités de chaque journée, vous pourrez diriger efficacement votre temps et votre attention. Cela permet de progresser quotidiennement sur les aspects qui comptent vraiment.

Le principe de la méthode MIT

La méthode MIT repose sur un concept simple : chaque jour, identifier les 3 tâches les plus importantes à accomplir et les réaliser prioritairement. Cette approche minimaliste permet de se concentrer sur l’essentiel, d’éviter la procrastination et de savourer le sentiment d’accomplissement à la fin de la journée.

Afin d’appliquer la liste des 3 priorités pour une organisation infaillible, il vous suffit de suivre quelques étapes.

Définissez d’abord vos 3 tâches prioritaires. Chaque matin, prenez quelques minutes pour identifier ce que vous avez à faire de plus important. Comme le titre l’indique clairement, vous ne devez retenir que 3 choses à absolument accomplir dans la journée. Ces tâches doivent être essentielles pour atteindre vos objectifs et faire avancer vos projets. Soyez précis et concret dans la formulation de vos tâches. Notez vos 3 affaires prioritaires sur un support visible, comme un carnet, un agenda ou une note post-it. Ayez cette liste toujours à portée de main pour vous y référer régulièrement.

Concentrez-vous pleinement sur chaque tâche. Commencez par la première tâche de votre liste et consacrez-lui toute votre attention jusqu’à son achèvement complet. Ne laissez aucune distraction vous interrompre. Une fois la première tâche terminée, passez à la suivante et ainsi de suite.

Réévaluez et adaptez si nécessaire. En cours de journée, prenez le temps de réévaluer votre liste des 3 priorités. Si des tâches urgentes ou imprévues surviennent, n’hésitez pas à les ajouter à votre liste et à ajuster vos priorités en conséquence.

Les avantages d’adopter la technique de la liste à 3 tâches

La liste à 3 tâches pour une organisation infaillible est loin d’être une simple lubie de gourou de l’organisation. Elle repose sur des principes psychologiques et comportementaux solidement étayés par la recherche scientifique. En effet, plusieurs études démontrent les avantages d’une approche minimaliste et focalisée sur un nombre limité de tâches.

Selon le psychologue Jeff Comer, le cerveau humain n’est pas conçu pour traiter efficacement plusieurs informations simultanément. En vous concentrant sur une seule tâche à la fois, vous optimisez l’utilisation de vos ressources cognitives. Vouscommettrez également moins d’erreurs que ceux qui « multitâchent ».

Selon le Natioanl Library of Medicine, les personnes utilisant une approche de gestion du temps basée sur la priorisation des tâches ressentaient moins de stress et d’anxiété. Ce comparatif a été effectué par rapport à celles qui n’avaient pas de méthode particulière. Cela s’explique par le fait que le fait de savoir quelles tâches sont les plus importantes et de les accomplir en premier permet de se sentir plus en contrôle de son temps et de sa charge de travail.

Les conseils pour réussir avec cette règle de 3

La méthode MIT a donc le potentiel de transformer votre organisation et votre productivité. Cependant, pour en tirer pleinement parti, il est important de l’adopter de manière adéquate et de mettre en place quelques bonnes pratiques. Voici quelques conseils pour vous aider à réussir dans cette voie.

Définissez des tâches réalistes et SMART. N’oubliez pas que l’objectif n’est pas d’accomplir un nombre maximum de tâches. Choisissez des tâches SMART, c’est-à-dire Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Temporellement définies. Évitez de surcharger votre liste et privilégiez la qualité à la quantité. Des tâches trop ambitieuses risquent de vous décourager. Si une tâche vous semble trop importante, décomposez-la en plusieurs sous-tâches plus gérables.

Récompensez vos accomplissements. Prenez le temps de célébrer vos succès et de vous féliciter d’avoir accompli vos tâches quotidiennes. Cela vous motivera à continuer et à maintenir votre engagement envers la méthode MIT.

Une organisation infaillible, via cette liste à 3 tâches, doit aller de pair avec une bonne persévérance. Comme toute nouvelle méthode, il peut falloir un certain temps pour s’adapter à la règle des 3 tâches. Intégrer pleinement les principes à votre routine quotidienne vous demandera entre 21 et 30 jours. Vous pouvez vous référer au défi des 30 jours pour y parvenir (à voir dans un précédent article). Ne vous découragez pas si vous rencontrez des difficultés au départ.

Pour conclure…

Voici quelques questions à vous poser pour savoir si la technique de la liste des 3 priorités vous convient réellement :

Avez-vous tendance à vous sentir submergé par la quantité de tâches à accomplir ?

Procrastinez-vous souvent ?

Avez-vous des difficultés à vous concentrer sur une seule tâche à la fois ?

Souhaitez-vous améliorer votre organisation et votre productivité ?

Si vous avez répondu oui à plusieurs de ces questions, n’hésitez pas à l’essayer. Ajustez les principes à votre façon pour trouver votre propre recette du succès. La méthode MIT est un outil simple et puissant pour améliorer votre organisation et votre productivité. En identifiant chaque jour vos 3 tâches les plus importantes et en les accomplissant avec concentration, vous gagnerez du temps et réduirez votre stress.

