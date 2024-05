Sans réellement le savoir, vous êtes peut-être déjà adepte du batching ? Les femmes américaines popularisent cette notion notamment pour la cuisine. Le dimanche soir vous préparez plusieurs lunchs box pour vos repas de la semaine ? Histoire d’être tranquille et de ne pas devoir cuisiner tous les jours ? Si oui, vous avez déjà la notion. Les réseaux sociaux ont été pris d’assaut par cette technique. Et si cette méthode de gestion pouvait être calquée dans la sphère professionnelle ou estudiantine ? Adieu les journées marathon, bonjour la productivité zen ! Découvrez la technique du batching pour travailler moins, mais mieux !

Le secret des freelances et entrepreneurs à succès pour gérer leur temps repose souvent sur l’adoption d’une ou de plusieurs techniques de gestion. Le batching représente ici un soutien complémentaire au Pomodoro. Vous pouvez ainsi créer des combos gagnants entre diverses tactiques d’organisation. Il est à rappeler qu’une méthode donnée peut ne pas fonctionner pour vous. N’hésitez pas à explorer toutes les autres qui s’offrent à vous.

Comprendre la technique du batching simplement

La technique du batching, aussi connue sous le nom de travail par lots, consiste à regrouper des tâches similaires et à les exécuter en séquences dédiées. Au lieu de papillonner d’une tâche à l’autre, vous consacrez un bloc de temps précis à un type de travail spécifique. Ce processus favorisera une concentration accrue et une réduction des distractions.

L’analogie des tartes

Les analogies se prêtent au jeu pour nous aider à mieux comprendre cette stratégie de gestion de temps. Comme le batching est devenu tendance grâce aux vidéos culinaires, prenons un exemple dans ce domaine. Imaginez que vous êtes un boulanger passionné qui souhaite préparer de délicieuses tartes pour un événement spécial. Plutôt que de jongler entre la préparation de la pâte, la garniture et la cuisson de chaque tarte individuellement, vous décidez d’adopter une approche plus efficace.

Préparation en série :

Vous commencez par préparer une grande quantité de pâte à tarte en une seule fois. Cela vous évite de répéter les mêmes étapes à chaque tarte.

Optimisation du temps :

Pendant que la pâte repose, vous vous consacrez à la préparation de la garniture. Hachez les fruits, cuisez la crème pâtissière ou caramélisez les noix. Cette optimisation du temps vous permet de ne pas perdre de précieuses minutes d’attente.

Cuisson en lots :

Une fois la pâte abaissée et les garnitures prêtes, vous enfournez les tartes par lots, en profitant de la chaleur du four pour cuire plusieurs tartes simultanément.

Gain d’efficacité :

Grâce à cette approche par lots, vous gagnez en efficacité et en productivité. Vous pouvez ainsi préparer un grand nombre de tartes en un temps relativement court, tout en garantissant une qualité optimale pour chacune d’entre elles.

Et concrètement ?

De la même manière que le boulanger optimise son travail en préparant des tartes par lots, la technique du batching vous permet de regrouper des tâches similaires. Exécutez-les ensuite en séquences dédiées.

La clé du succès réside dans la planification et la sélection judicieuse des tâches à regrouper. En choisissant des tâches aux exigences similaires, vous facilitez l’entrée en état de « flow » et optimisez votre rendement.

Si, par exemple, vous êtes submergé par une avalanche d’emails dans votre boîte de réception professionnelle. Répondre à chaque message individuellement vous semble insurmontable et vous perdez un temps précieux à passer d’un email à l’autre. Voici les étapes à suivre :

Planification des blocs de temps :

Dédiez des plages horaires spécifiques dans votre journée ou votre semaine uniquement à la gestion de vos emails. Consacrez deux blocs de 30 minutes par jour à cette tâche.

Tri des emails : prenez quelques minutes pour trier vos emails en catégories au début de chaque bloc de temps. Vous avez les urgents, nécessitant une réponse immédiate, les informatifs, et les à traiter ultérieurement).

prenez quelques minutes pour trier vos emails en catégories au début de chaque bloc de temps. Vous avez les urgents, nécessitant une réponse immédiate, les informatifs, et les à traiter ultérieurement). Traitement par catégorie : consacrez chaque bloc de temps à une catégorie d’emails spécifique. Par exemple, pendant le premier bloc, vous traitez les emails urgents et ceux nécessitant une réponse immédiate. Le deuxième bloc sera dédié aux emails informatifs et à ceux à traiter ultérieurement.

consacrez chaque bloc de temps à une catégorie d’emails spécifique. Par exemple, pendant le premier bloc, vous traitez les emails urgents et ceux nécessitant une réponse immédiate. Le deuxième bloc sera dédié aux emails informatifs et à ceux à traiter ultérieurement. Répétition du processus : répétez ce processus chaque jour ou chaque semaine. Réalisez cela en fonction de votre charge de travail et de vos besoins. La technique du batching pour mieux travailler devrait représenter une méthode continue pour en voir les réels effets.

Une belle complémentarité avec le Pomodoro

Parmi les techniques de productivité qui ont le vent en poupe, on retrouve le Pomodoro et le batching. Si ces deux approches semblent opposées à première vue, elles peuvent en réalité se compléter de manière harmonieuse pour booster votre efficacité au quotidien. Ils se révèlent être des alliés redoutables lorsqu’ils sont combinés.

La méthode Pomodoro, qui consiste à travailler par tranches de 25 minutes entrecoupées de courtes pauses, s’intègre parfaitement à l’intérieur des blocs de tâches définis par le batching. Voici comment mettre cela en pratique :

Identifier vos tâches : commencez par dresser une liste exhaustive de toutes les tâches que vous devez accomplir.

commencez par dresser une liste exhaustive de toutes les tâches que vous devez accomplir. Catégoriser les tâches : regroupez les tâches similaires en catégories distinctes. Par exemple, vous pouvez créer des catégories pour les tâches administratives, les tâches créatives, les tâches de communication, etc.

regroupez les tâches similaires en catégories distinctes. Par exemple, vous pouvez créer des catégories pour les tâches administratives, les tâches créatives, les tâches de communication, etc. Planifier vos blocs de temps : déterminez des blocs de temps dédiés à chaque catégorie de tâches.

déterminez des blocs de temps dédiés à chaque catégorie de tâches. Appliquer la technique Pomodoro : au sein de chaque bloc de temps, utilisez la technique Pomodoro pour travailler par intervalles de 25 minutes entrecoupés de pauses de 5 minutes.

au sein de chaque bloc de temps, utilisez la technique Pomodoro pour travailler par intervalles de 25 minutes entrecoupés de pauses de 5 minutes. Passer à la catégorie suivante : une fois le bloc de temps dédié à une catégorie terminé, passez à la catégorie suivante.

Les atouts indéniables du batching pour une meilleure gestion au quotidien

En l’adoptant, vous profitez de nombreux avantages qui vous permettent d’optimiser votre organisation, votre productivité et votre bien-être général. Voici les principaux bénéfices de la technique du batching vous permettant de mieux travailler au quotidien :

Une concentration accrue puisque vous vous focaliserez sur une seule catégorie de tâches à la fois. Vous serez pleinement absorbé par la tâche en cours et maximiserez votre rendement.

puisque vous vous focaliserez sur une seule catégorie de tâches à la fois. Vous serez pleinement absorbé par la tâche en cours et maximiserez votre rendement. Un gain de productivité en réduisant le temps perdu à passer d’une tâche à l’autre et à vous adapter à différents contextes. Vous pouvez ainsi accomplir plus de tâches en moins de temps, ce qui se traduit par une augmentation significative de votre productivité.

en réduisant le temps perdu à passer d’une tâche à l’autre et à vous adapter à différents contextes. Vous pouvez ainsi accomplir plus de tâches en moins de temps, ce qui se traduit par une augmentation significative de votre productivité. Une réelle simplification de l’organisation : en regroupant les tâches similaires par blocs de temps dédiés, vous créez une structure claire et cohérente. Cela vous permet de planifier efficacement votre travail et de rester sur la bonne voie.

en regroupant les tâches similaires par blocs de temps dédiés, vous créez une structure claire et cohérente. Cela vous permet de planifier efficacement votre travail et de rester sur la bonne voie. Une meilleure gestion des interruptions : en consacrant des plages horaires spécifiques à des tâches précises, vous réduisez l’impact des interruptions inattendues sur votre productivité. En effet, lorsque vous êtes concentré sur une tâche importante, vous êtes moins enclin à vous laisser distraire par des appels téléphoniques, des emails ou des messages instantanés.

en consacrant des plages horaires spécifiques à des tâches précises, vous réduisez l’impact des interruptions inattendues sur votre productivité. En effet, lorsque vous êtes concentré sur une tâche importante, vous êtes moins enclin à vous laisser distraire par des appels téléphoniques, des emails ou des messages instantanés. Une nette amélioration de la prise de décision : en regroupant les tâches nécessitant une réflexion approfondie, vous pouvez les aborder avec une plus grande clarté d’esprit et prendre des décisions plus judicieuses.

en regroupant les tâches nécessitant une réflexion approfondie, vous pouvez les aborder avec une plus grande clarté d’esprit et prendre des décisions plus judicieuses. Un renforcement de la motivation : le sentiment de progrès et d’accomplissement ressenti à chaque bloc de tâches terminé est un facteur puissant de motivation.

le sentiment de progrès et d’accomplissement ressenti à chaque bloc de tâches terminé est un facteur puissant de motivation. Une amélioration de la qualité du travail : En vous concentrant pleinement sur une seule tâche à la fois, vous êtes en mesure de lui accorder toute l’attention qu’elle mérite et de la réaliser avec une plus grande précision et une meilleure qualité.

Plus d’efficacité en peu de temps

La technique du batching est un allié de taille pour mieux travailler et instaurer une meilleure gestion au quotidien. Encore plus lorsqu’elle est associée à d’autres méthodes tel le Pomodoro. En choisissant ce combo, vous vous offrez les moyens de reprendre le contrôle de votre temps et d’accomplir vos tâches avec une efficacité accrue. Commencez dès aujourd’hui à mettre en pratique ces techniques et découvrez la transformation qu’elles peuvent opérer dans votre organisation et votre productivité. N’hésitez donc pas à l’intégrer à votre routine quotidienne et à découvrir ses nombreux bienfaits.

