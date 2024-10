La seule bonne nouvelle aux températures qui baissent, c’est que la saison des raclettes va être lancée ! En effet, en hiver, rien de mieux qu’un plat réconfortant à base de fromage pour se réchauffer en famille ou entre amis. Raclette, tartiflette, fondue, il y en a pour tous les goûts, pour les petits et les grands. Mais voilà, une question se pose souvent : combien de fromage par personne faut-il prévoir pour une raclette pour que tout le monde soit rassasié, sans finir avec des kilos de restes ? Voici notre guide complet pour doser parfaitement votre fromage (et même les autres ingrédients !) et réussir votre raclette sans stress.

La portion idéale : combien de fromage pour une raclette ?

C’est décidé, vous allez inviter vos proches à venir déguster une bonne raclette, mais vous hésitez sur la quantité à prévoir ? En général, il est conseillé de compter entre 150 et 200 grammes de fromage par personne pour une raclette traditionnelle. Bien sûr, cette quantité peut varier en fonction de l’appétit de vos convives et des autres ingrédients servis à côté, la charcuterie, les pommes de terre et les légumes. Si vos invités sont de bons mangeurs, il peut être sage de prévoir un peu plus, environ 250 grammes par personne.

Astuce : Pour éviter le gaspillage, gardez en tête que le fromage de raclette est souvent vendu en tranches prédécoupées afin d’ajuster facilement les quantités. Pensez également à diversifier les fromages, ce qui permettra de varier les goûts et de satisfaire les amateurs de fromages plus forts ou plus doux.

Adapter en fonction du nombre de convives

Pour faciliter le calcul, voici quelques repères simples :

Pour 2 personnes : entre 300 et 400 g de fromage

: entre 300 et 400 g de fromage Pour 4 personnes : entre 600 et 800 g de fromage

: entre 600 et 800 g de fromage Pour 6 personnes : entre 900 g et 1,2 kg de fromage

: entre 900 g et 1,2 kg de fromage Pour 8 personnes : entre 1,2 kg et 1,6 kg de fromage

Ces quantités vous donneront une idée de la quantité de fromage à prévoir pour éviter les ruptures de stock tout en limitant le gaspillage.

Varier les plaisirs : quels fromages pour une raclette ?

Le fromage à raclette classique reste un incontournable, mais pourquoi ne pas pimenter un peu les saveurs ? Voici quelques suggestions pour surprendre vos convives et leur offrir une expérience gourmande et variée :

Raclette nature : un goût doux et crémeux

: un goût doux et crémeux Raclette fumée : pour un goût plus intense

: pour un goût plus intense Raclette au poivre ou aux herbes : pour une touche aromatique

: pour une touche aromatique Fromages de montagne : tels que le Beaufort, le Comté, ou même la Tomme de Savoie

: tels que le Beaufort, le Comté, ou même la Tomme de Savoie Bleu : pour ceux qui apprécient les fromages puissants

En variant les fromages, chacun pourra personnaliser son assiette et découvrir de nouvelles saveurs, sans augmenter la quantité globale par personne.

N’oubliez pas les accompagnements : charcuterie, pommes de terre et légumes !

En dehors du fromage, les accompagnements sont indispensables, comme la charcuterie et les pommes de terre, mais encore faut-il savoir les doser pour une raclette réussie. Voici quelques indications pour bien doser :

Charcuterie : entre 100 et 150 g par personne. Prévoyez du jambon cuit et cru, de la rosette ou du saucisson, de la viande des Grisons, de la coppa ou même du chorizo pour plus de diversité.

: entre 100 et 150 g par personne. Prévoyez du jambon cuit et cru, de la rosette ou du saucisson, de la viande des Grisons, de la coppa ou même du chorizo pour plus de diversité. Pommes de terre : 3 à 4 petites pommes de terre par personne, soit environ 200 à 300 g. Préférez-les de petite taille, comme les rattes, pour une cuisson rapide et une texture fondante.

Pour les légumes, pourquoi ne pas ajouter des champignons, des poivrons, des tomates cerises, des cornichons, ou même des oignons ? Ces ingrédients ajoutent de la fraîcheur et équilibrent la richesse du fromage et de la charcuterie.

Les petits plus pour un repas parfait

Pour que votre soirée raclette soit mémorable, n’hésitez pas à préparer une petite salade verte en accompagnement : elle apportera une touche de légèreté et facilitera la digestion. Pensez également à servir des condiments, comme des pickles ou de la moutarde, pour rehausser les saveurs et équilibrer la richesse du fromage fondu.

Enfin, accompagnez ce repas d’un vin blanc sec comme un vin de Savoie ou un Riesling d’Alsace pour un accord parfait.

La raclette est le plat par excellence des soirées d’hiver. En comptant 150 à 200 g de fromage par personne, vous avez toutes les chances de faire plaisir à vos invités sans gaspillage. Avec des accompagnements variés et une bonne ambiance, votre soirée raclette sera un succès assuré !

