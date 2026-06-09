Changer de syndic : la procédure en copropriété simplifiée

Votre copropriété mérite un syndic qui répond vraiment à vos attentes. Quand la gestion de l’immeuble laisse à désirer, que les charges augmentent sans explication ou que les demandes restent sans réponse, le changement de syndic devient une option sérieuse. La procédure peut sembler complexe, mais elle suit un cadre légal clair que chaque copropriétaire peut maîtriser. Avancez étape par étape, sans perdre de temps ni commettre d’erreur de forme.

Comment initier le changement de syndic lors d’une assemblée générale ?

Tout commence par l’inscription d’une résolution à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Cette démarche revient au conseil syndical, à un ou plusieurs copropriétaires, ou au syndic lui-même. La demande doit parvenir au syndic en exercice suffisamment tôt avant la convocation, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les motifs légitimes de révocation sont variés : mauvaise gestion financière, absence de réactivité, manquements répétés aux obligations contractuelles, ou simplement l’expiration du mandat en cours. Vous n’avez pas besoin de prouver une faute grave pour engager la procédure ; l’assemblée reste souveraine dans son vote.

Si vous souhaitez voir ici chaque étape de la procédure dans le détail, les ressources disponibles vous permettront d’anticiper les points de vigilance avant l’assemblée.

Une fois la résolution inscrite, le syndic sortant doit joindre à la convocation les contrats des syndics candidats. Sans ce document, le vote ne peut pas avoir lieu dans les règles. C’est un point de vigilance souvent négligé qui peut invalider toute la démarche.

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Quelles étapes préparer pour la mise en concurrence obligatoire ?

Le changement de syndic est soumis à la majorité absolue (article 25 de la loi de 1965), soit plus de la moitié des voix de tous les copropriétaires, absents compris. Ce seuil exigeant impose de préparer le vote avec soin, en mobilisant les copropriétaires en amont.

Depuis la loi ALUR de 2014, le conseil syndical doit organiser une mise en concurrence du syndic au moins tous les trois ans (article 21 de la loi de 1965). Cette obligation garantit que la copropriété ne reste pas captive d’un prestataire sans jamais comparer les offres du marché.

Plusieurs actions concrètes doivent être menées avant l’assemblée pour que la procédure se déroule dans les règles :

Solliciter plusieurs devis auprès de syndics professionnels, en précisant la taille de l’immeuble et les prestations attendues.

Analyser les contrats proposés en vérifiant le forfait de base, les prestations complémentaires facturées à part et les conditions de résiliation.

Présenter au moins deux projets de contrat en assemblée, conformément aux exigences légales.

Le conseil syndical joue un rôle central dans cette phase. C’est lui qui pilote la sélection des candidats, compare les offres et formule une recommandation aux copropriétaires avant le vote. Un conseil syndical actif fait souvent la différence entre un changement réussi et une assemblée qui tourne court.

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Comment assurer une passation fluide vers le nouveau gestionnaire ?

Une fois le nouveau syndic désigné par le vote, la transition doit s’organiser sans délai. La loi impose à l’ancien syndic de remettre l’ensemble des documents et des fonds dans un délai d’un mois suivant la cessation de ses fonctions. Passé ce délai, des pénalités peuvent s’appliquer.

La passation comprend plusieurs éléments concrets :

Les archives de la copropriété (règlement, procès-verbaux d’assemblée, contrats en cours, carnets d’entretien).

Les fonds détenus sur les comptes bancaires de la copropriété, avec un arrêté de comptes précis à la date de fin de mandat.

La liste des prestataires et des contrats actifs, pour que le nouveau syndic assure la continuité des services sans interruption.

Le nouveau gestionnaire, dès sa prise de fonction, doit ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires. Cette obligation protège les fonds collectifs de toute confusion avec les comptes propres du syndic.

Pour les copropriétaires, le moment de la transition est aussi l’occasion de clarifier les attentes avec le nouveau syndic : fréquence des comptes rendus, modalités de contact, gestion des urgences. Un cadre posé dès le départ évite bien des malentendus dans les mois qui suivent.

Changer de syndic n’est pas une décision à prendre à la légère, mais ce n’est pas non plus un parcours du combattant. En respectant les règles de convocation, en préparant sérieusement la mise en concurrence et en anticipant la passation, votre copropriété peut opérer cette transition en toute sérénité. Le vrai levier reste l’implication du conseil syndical et la mobilisation des copropriétaires autour d’un projet commun de meilleure gestion de l’immeuble.

Sources :

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, article 25 — Légifrance, 1965 (consolidé). https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006471833

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