Cette technique très méconnue et bizarre aiderait à s’endormir

Vous avez du mal à vous endormir le soir venu ? Sachez que vous n’êtes pas seul, environ 20 % des Français souffrirait d’insomnie, d’après Santé publique France. Et si vous avez du mal à trouver le sommeil pour la nuit, sachez qu’il existe une nouvelle astuce qui buzz en ce moment sur la toile. On vous explique.

La technique de l’intention paradoxale pour s’endormir plus vite

Depuis plusieurs semaines, les influenceurs partagent en masse une nouvelle manière de s’endormir plus rapidement. Trouver le sommeil plus vite, même quand on est envahi par nos pensées, est-ce possible ? Apparemment, ça fonctionne pour la plupart des gens, en tout cas.

Très tendance sur TikTok, cette astuce pour dormir repose en fait sur un concept psychologique très connu dans le milieu médical : l’intention paradoxale. Selon Science Focus, la technique est simple, mais très contre-intuitive : pour s’endormir plus rapidement, il faudrait garder les yeux ouverts une fois dans son lit.

Actuellement, nous avons tous l’habitude de fermer les yeux pour dormir, c’est logique. Mais, d’après cette méthode pour dormir vite, il faudrait au contraire essayer de garder les yeux ouverts au moment où vous voulez vous endormir.

Colin Espie, professeur de médecine du sommeil à l’Université d’Oxford, explique que cette technique est basée sur l’intention paradoxale. Ici, s’endormir en gardant les yeux ouverts. Selon elle, « l’intention paradoxale est une procédure de traitement de longue date, utilisée dans les thérapies psychologiques depuis des décennies ».

Une manière de retrouver un sommeil plus naturel

Et, cette technique aurait déjà prouvé ses bienfaits pour lutter contre les troubles du sommeil. Généralement, quand vous essayez de dormir, vous fermez les yeux automatiquement et vous forcez pour les garder fermés le temps de partir dans les bras de Morphée. Vous vous tournez, vous retournez dans votre lit, puis ouvrez les yeux. Insomnie.

Alors que garder les yeux ouverts pour s’endormir, en essayant de penser le moins possible, fatiguerait les yeux. Cela ne vous oblige pas à fermer mes yeux, mais à les fermer uniquement lorsque la fatigue vient.

« Le sommeil est avant tout un processus involontaire. Par conséquent, en essayant de contrôler le processus du sommeil, vous le perturbez », explique Colin Espie. En gardant les yeux ouverts, vous faites du moment où vous fermez les yeux, un moment plus naturel, incontrôlé.

« Lorsque vous sentez le sommeil arriver, essayez de ne pas vous agiter, de ne pas lutter contre lui et de ne pas trop le reconnaître, laissez-le simplement arriver« , ajoute alors Science Focus. Sachez également qu’il existe d’autres méthodes pour s’endormir plus facilement. Vous pouvez les cumuler et dire adieux à vos problèmes de sommeil !

