En moyenne en France, un travailleur passe entre 6 et 9 heures par jour en entreprise. Clairement, le travail fait partie intégrante de notre vie et il prend donc beaucoup de place, en termes de temps, mais aussi en termes de charge mentale, au quotidien. Et si on se sent mal ou pas assez reconnu pour ses missions dans son job, c’est compliqué. Et parmi les choses qui peuvent dégrader votre estime de vous dans votre métier, il y a le biais de complaisance ou le fait que vos collègues vous rejettent tout le temps la faute sur vous.

Le biais de complaisance, un véritable fléau au travail

Entre les vampires énergétiques au travail et ceux qui pratiquent le biais de complaisance… Il peut être très simple de se sentir mal à l’aise en entreprise, voire d’y aller avec la boule au ventre. Entre burn-out et démissions prématurées, les employés peuvent perdre le goût du travail, augmenter l’anxiété dans son emploi et perdre leur motivation à cause de cela.

Et même si pour accroitre sa confiance en soi et donc son bonheur, il est important de ne pas tout prendre pour soi au travail, c’est une situation difficile qui s’observe dans pratiquement toutes les entreprises.

Dans le cas du biais de complaisance, c’est quelque chose qui s’observe de manière générale dans toutes les sociétés, dans tous les groupes. C’est quoi ? Le biais de complaisance implique qu’une personne s’attribue tous les mérites d’un travail en cas de réussite et/ou qu’il rejette toujours la faute sur les autres en cas d’échec.

Dans le travail, ce peut être un de vos collègues ou votre patron qui ne vous donne pas de reconnaissance, qui vous rabaisse, qui prend le mérite pour des choses que vous avez réussies ou qui vous met la faute si quelque chose échoue.

Pourquoi vos collègues vous rabaissent ?

Mais pourquoi font-ils cela ? En fait, c’est exactement ce qu’on peut observer dans la cour d’école au collège : pour être valorisé ou plus fort, il faudrait rabaisser une autre personne. Cela permet de se sentir supérieur en menant une autre personne au rang inférieur, soit en accaparant sa réussite, soit en le rendant fautif. C’est le principe de la tête de turc, entre guillemets.

Cela veut notamment dire que si vous en êtes victime, c’est que certainement vous ne vous imposez pas assez, que vous vous laissez marcher dessus au travail. OU, au contraire, vous effrayez la personne par votre potentiel et cette personne veut vous rabaisser.

Dans tous les cas, les personnes qui pratiquent le biais de complaisance, mais aussi le harcèlement (à l’école ou au travail) font souvent cela pour remonter leur propre estime en eux et pour ne pas être eux-mêmes la tête de turc.

C’est à la fois l’expression d’une crainte personnelle d’être rabaissé, de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Mais c’est aussi l’expression d’un fort manque de confiance en soi. Pour augmenter sa confiance, la personne abaisse la vôtre.

