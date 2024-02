Avec l’avènement du télétravail, les appels et réunions virtuelles gagnent en popularité. La communication écrite demeure toujours cruciale en milieu professionnel. Il est possible de se perdre entre les e-mails et les messageries internes. Les salutations informelles telles que le « hey hanging » ou le « bonjour suspendu » peuvent générer des incompréhensions ou des tensions. Ce message peut sembler insignifiant. Dans les environnements de travail en ligne, peu de mots suscitent autant d’anxiété qu’un simple « Hey ». Lorsqu’il est suivi de silence ou d’une longue pause, il ne peut qu’être plus pesant. Zoom sur l’anxiété au travail : les effets sous-estimés du Hey Hanging.

Qu’est-ce que le Hey Hanging concrètement ?

Le « Hey hanging », terme désigne une habitude de communication de plus en plus répandue. Il se réfère à l’envoi de messages sans objet précis, souvent utilisés pour des salutations informelles ou des débuts de conversation qui restent en suspens. Vous avez sûrement déjà reçu un bref message d’un collègue avec seulement un petit « bonjour », puis plus rien.

Bien que cela puisse sembler anodin, cette pratique peut avoir un impact négatif sur le bien-être des employés. L’importance d’une utilisation responsable des messageries instantanées dans le milieu professionnel devient un réel sujet délicat, mais primordial.

Les conséquences du « Hey Hanging » sur la santé mentale des employés

Le « Hey Hanging », bien qu’apparemment inoffensif, peut avoir un impact significatif sur la santé mentale des employés. Les interruptions constantes peuvent créer un environnement de travail stressant et distrayant.

Tout d’abord, cette situation peut générer de l’anxiété chez les travailleurs. Les interruptions fréquentes perturbent le flux de travail et peuvent donner l’impression que les tâches professionnelles ne sont jamais terminées. Cette anxiété constante peut avoir un impact sur la concentration, la qualité du travail et même la confiance en soi.

En outre, le « Hey Hanging » peut être un facteur de stress supplémentaire dans un environnement déjà stressant. Les employés sont souvent confrontés à des délais serrés, des attentes élevées et des objectifs ambitieux. L’attente de la suite du message peut ajouter à cette pression. Cela fait ressentir un sentiment d’urgence constant et les empêchant de se détendre et de se ressourcer.

L’attente de la suite avec le Hey Hanging est la principale source de stress, augmentant la pression déjà existant au travail.

Enfin, cette situation peut contribuer au développement du burnout. C’est un état d’épuisement professionnel caractérisé par un sentiment de cynisme, d’épuisement émotionnel. Il amène également à une diminution de l’accomplissement professionnel. Les interruptions fréquentes et le stress constant peuvent augmenter ce risque. Cela les laisse épuisés et désillusionnés à l’égard de leur travail.

Il s’avère essentiel pour les entreprises de reconnaître les conséquences de cette tendance. Il est crucial de mettre en place des mesures pour atténuer son impact sur le bien-être des employés. En favorisant une culture de communication respectueuse, les entreprises peuvent aider à préserver la santé mentale de leur personnel. Ceci aide également à promouvoir un environnement de travail positif et productif.

Les solutions pour limiter le « Hey Hanging »

Face à l’impact anxiogène du « Hey Hanging » sur les travailleurs, il est crucial pour les entreprises de mettre en place des solutions efficaces. Voici quelques stratégies à considérer :

Établir des lignes directrices de communication : il est possible d’instaurer des politiques claires sur l’utilisation des plateformes de messagerie. Elles définissent ce qui est considéré comme une communication appropriée et encourage des échanges professionnels et pertinents.

il est possible d’instaurer des politiques claires sur l’utilisation des plateformes de messagerie. Elles définissent ce qui est considéré comme une communication appropriée et encourage des échanges professionnels et pertinents. Promouvoir la communication structurée : encouragez l’utilisation de messages structurés avec un objectif clair et un contexte suffisant. Les employés doivent être incités à fournir toutes les informations nécessaires dès le premier message pour éviter les allers-retours inutiles.

encouragez l’utilisation de messages structurés avec un objectif clair et un contexte suffisant. Les employés doivent être incités à fournir toutes les informations nécessaires dès le premier message pour éviter les allers-retours inutiles. Fournir une formation sur l’efficacité de la communication : offrez des sessions de formation sur l’importance d’une communication efficace. Sensibilisez sur les meilleures pratiques pour bien utiliser les outils de messagerie de manière productive. Cela peut inclure des conseils sur la rédaction de messages clairs et concis.

offrez des sessions de formation sur l’importance d’une communication efficace. Sensibilisez sur les meilleures pratiques pour bien utiliser les outils de messagerie de manière productive. Cela peut inclure des conseils sur la rédaction de messages clairs et concis. Utiliser des outils de gestion des communications : vous pouvez aussi investir dans des outils de gestion des communications. Ils permettent de filtrer les messages non pertinents et de prioriser les conversations importantes. Des fonctionnalités telles que la mise en attente des notifications peuvent aider à réduire les interruptions inutiles.

vous pouvez aussi investir dans des outils de gestion des communications. Ils permettent de filtrer les messages non pertinents et de prioriser les conversations importantes. Des fonctionnalités telles que la mise en attente des notifications peuvent aider à réduire les interruptions inutiles. Encourager une culture de respect des limites de travail : formez également les employés à l’importance de respecter les horaires de travail des collègues.

Qu’en pensent les experts ?

D’après Pattie Ehsaei, vice-présidente senior en charge des prêts pour les fusions et acquisitions d’une institution bancaire, toute communication professionnelle devrait être structurée. Un ordre du jour précis et un objectif clair doivent être communiqués. Elle souligne qu’il est essentiel de fournir suffisamment d’informations ou de contexte. Cela permettra au destinataire de répondre de manière appropriée. Selon elle, l’utilisation de simples mots tels que « Hey » peut laisser le destinataire dans l’incertitude et ne favorise pas une réponse adéquate.

Certains observateurs suggèrent que cette pratique est plus répandue chez les baby-boomers. Une idée appuyée par Nick Leighton, expert en étiquette, qui indique que les attitudes à cet égard sont en partie influencées par les générations. Il conseille aux expéditeurs d’être exhaustifs dès le premier message pour éviter toute confusion. Leighton met aussi en évidence le fait que la communication humaine, souvent riche en nuances, peut perdre une grande partie de sa subtilité à l’écrit. Il suggère donc d’adopter une approche plus directe, en considérant que chacun est probablement surchargé de travail et préférerait une communication concise.

Par exemple, Mary Crane propose une formule qui permet d’établir le contact de manière claire et efficace : « Bonjour. J’espère que vous avez passé un bon week-end. Je suis en train de travailler sur le projet et j’ai deux questions à vous poser. Serait-il possible d’échanger à ce sujet ? » Cette approche donne la possibilité au destinataire de répondre immédiatement. Il peut aussi indiquer s’il est indisponible en raison d’une réunion ou d’autres engagements.

Pour conclure…

Le Hey Hanging, en apparence banal, peut avoir des répercussions profondes sur le bien-être et la productivité au travail. Les interruptions constantes et les conversations non pertinentes peuvent engendrer de l’anxiété et du stress supplémentaire. Cela peut même contribuer au développement du burnout. En comprenant les effets sous-estimés de ce phénomène, les entreprises peuvent prendre des mesures efficaces.

Il est temps de reconnaître que chaque message compte, mais qu’une approche réfléchie et ciblée peut faire toute la différence. Avec une culture de communication respectueuse, un environnement de travail où chacun se sent soutenu et capable de donner le meilleur de lui-même est possible.

