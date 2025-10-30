« Entre 135 et 450 euros » d’amende si vous ne ramassez pas les déjections de votre chien ?

Dans un entretien récent, un conseiller municipal de la ville de Toulouse s’est exprimé sur les nouveaux leviers pour rendre la ville plus accueillante. Et, parmi eux, une amende a été proposée contre les propriétaires de chien qui ne ramassent pas leurs déjections. Mais, la ville de Toulouse n’est pas la seule dans ce cas.

Une grosse amende si vous ne ramassez pas les déjections de votre chien

Dans un entretien récent pour La Dépêche, Nicolas Misiak, conseiller municipal délégué à la propreté, à Toulouse, a expliqué que beaucoup trop de propriétaires de chiens ne ramassaient pas les déjections de leurs animaux sur les trottoirs dans la rue.

Pour la ville, cette marque d’incivilité rendrait la ville moins accueillante, étant donné que la commune compterait au moins 28 192 chiens. Alors, dans l’option de prévenir les déjections de chiens laissées dans les rues, la ville a employé un nouveau slogan. C’était pour sa campagne de propreté : « Ma rue n’est pas un crottoir ».

Dans cette optique, le nombre de distributeurs de sacs à caca a augmenté dans la ville et la ville prévoit même une belle amende : « Entre 135 et 450 euros d’amende pour une déjection canine non ramassée », lit-on.

De nombreuses villes se battent contre cette incivilité

Notez, qu’effectivement, selon le gouvernement, c’est effectivement l’amende encourue si vous ne ramassez pas les déjections de votre chien sur la voie publique, soit 450 euros maximum. Dans certaines villes, l’amende est plus clémente, avec une contravention de 35 euros minimum.

De nombreuses mairies parlent du sujet sur leurs sites internets respectifs, pour éviter ces incivilités. Par exemple, sur le site de la ville de Boucau, en Pyrénées-Atlantiques, il est écrit ceci « l’abandon de déjections canines sur la voie publique est illégal. À Boucau, des distributeurs de sacs sont à votre disposition en plusieurs endroits de la ville ».

« Tout comme les dépôts sauvages, l’abandon de déjections sur la voie publique, trottoirs, espaces verts publics, espaces de jeux etc. peut être sanctionné depuis 2022 par une amende de 68 euros à Boucau », lit-on aussi.

Chaque ville peut fixer un prix d’amende différent si un arrêté municipal est déposé. Par exemple, sur le site de la ville de Dijon, il est écrit ceci : « Depuis le 11 décembre 2020, le nouvel article R.634-2 du code pénal modifie les sanctions liées à ce type d’infraction (tout comme le dépôt d’un sac d’ordures hors emplacements, le jet d’un mégot ou d’un masque, le fait de cracher ou d’uriner…). Jusque-là passible d’une contravention de 3e classe à 68 euros, il s’agit désormais d’une contravention de 4e classe punie d’une amende de 135 euros (règlement du PV dans un délai de 45 jours ou 60 jours par télé-procédure sur Internet). Elle peut être majorée à 375 euros (en cas de paiement après 45 jours ou 60 jours selon le mode de règlement). »

En 2024, un usager avait même eu droit à une amende salée de 537 euros pour avoir laissé ses deux chiens déféquer sur la voie publique, comme l’explique Actu.fr. Notez que les sacs à déjections canines ne coûtent pas très cher.

Il existe des solutions pour éviter de porter son sac rempli dans la main

Et, pour ce qui est du transport du sac, il existe des petits sacs que vous pouvez porter en bandoulière et y mettre votre sac plein afin d’éviter de le porter à la main jusqu’à une poubelle. Souvent, les propriétaires de chiens ne prennent pas la peine de ramasser. Pourquoi ? Car ils ne veulent pas se balader avec un sac plein dans la main.

Il existe des solutions, pensez-y. Par exemple, vous pouvez prévoir une petite sacoche pour transporter le sac plein avant de trouver une poubelle. Et même un petit sac à friandises pour chien que vous pouvez utiliser pour y mettre le sac plein.

