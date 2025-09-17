Affaire Julie Brocard : qu’est-il arrivé à La Chapelle-Saint-Luc ?

Six ans après la mort de Julie Brocard, les enquêteurs n’ont pas dit leur dernier mot. La jeune femme de 38 ans a été retrouvée sans vie, des dents arrachées. Mais, que lui est-il arrivé ?

Julie Brocard : tuée à son domicile et retrouvée par sa fille

Julie Brocart est décédée le 25 juin 2019 à La Chapelle-Saint-Luc (Aube), alors qu’elle avait seulement 38 ans. La jeune femme a été retrouvée sans vie dans son domicile, portant des traces de coups violents, surtout à la tête, et des dents arrachées.

Pour les enquêteurs, la thèse du féminicide est largement évoquée, bien que le terme ne soit pas très connu en 2019. C’est sa fille ainée, Inès, âgée de 17 ans, qui a retrouvé son corps au domicile familial durant cet été 2019. L’adolescente rentrait alors d’un week-end entre amis et devait retrouver sa mère pour le déjeuner.

Comme l’explique si bien le magazine Elle, la jeune fille a senti que quelque chose clochait lorsqu’elle a poussé la porte du logement de sa mère. La porte n’était pas verrouillée, ce qui était inhabituel. Puis, c’est dans le salon qu’elle a retrouvé le corps de sa mère sans vie et blessé.

Le corps est dans une mare de sang, les meubles sont renversés. D’après l’autopsie, elle aurait succombé à de multiples coups violents, notamment à la tête. Julia Brocard avait également eu quelques dents arrachées. Selon le légiste, la mort datait de plusieurs jours auparavant.

Le dossier bientôt refermé ?

Six ans plus tard, le meurtrier de Julie Brocard n’a toujours pas été identifié. Et, en 2025, la famille de Julie se bat maintenant pour que les enquêteurs ne referment pas le dossier. En janvier 2025, sa famille a d’ailleurs été convoquée par une juge d’instruction qui lui annonce qu’elle veut refermer le dossier.

Pour Lucie, la sœur de Julie, âgée de 37 ans, c’est un coup de massue : « Pour moi cette fin d’instruction, c’est clôturer une affaire sans avoir de réponses, sans avoir un procès, sans pouvoir essayer de nous réparer… J’aimerais simplement que la mort de Julie soit punie », dit-elle.

Le nouveau compagnon dans le viseur

Julie, maman de deux enfants, était très proche de sa petite sœur. Les deux femmes ont été élevées ensemble par leur mère et étaient alors très fusionnelles. Par la suite, Julie s’est marié avec un homme et a eu deux enfants, dont Inès née en 2002.

Julie, devenue aide-soignante, s’est séparé du père de ses enfants en 2017. Ils étaient alors divorcés. Puis, peu de temps après, elle rencontre un autre homme qu’elle va commencer à fréquenter.

Pour Lucie, il pourrait être l’auteur de ce crime atroce. D’ailleurs, le nouveau compagnon de Julie fait partie des suspects pour les enquêteurs. Mais, aucune preuve ne semble peser contre lui.

Seulement quelques détails. D’après Lucie, sa sœur avait changé de comportement quand elle a commencé à fréquenter cet homme. Pour Lucie, elle était sous son emprise. « En 2018, elle n’avait même pas fêté Noël avec nous, alors que c’était le premier de mon fils, ce n’était pas dans ses habitudes », explique Lucie.

Alors qu’elle voulait se reconvertir en ambulancière, Julie se serait confié à sa sœur. Elle lui aurait confié être victime de violences conjugales. « Elle me parlait des insultes et des coups. Je lui ai tout de suite dit qu’il fallait faire quelque chose, qu’elle devait partir », explique-t-elle.

Un féminicide ?

« C’est difficile de faire comprendre à une personne sous emprise qu’elle doit partir », explique aussi Lucie, qui avait quand même tenté d’appeler le numéro 3919, pour les femmes victimes de violences.

« On a appris plus tard qu’elle avait annoncé sa séparation à son conjoint. Quelques jours avant de mourir, elle lui avait même rendu ses affaires », ajoute Lucie. Pour elle, il serait donc possible qu’il soit l’auteur de ce meurtre.

La mère de cet homme s’est d’ailleurs exprimé sur le sujet et a défendu son fils. Nous avons pu entendre son témoignage dans « Appel à témoins » sur M6. La maman affirme notamment que le couple n’était pas encore séparé quand Julie est morte.

« Mon fils n’était pas l’ex. Ils s’étaient revus la veille ou l’avant-veille. Ils avaient prévu de passer la Fête de la musique ensemble. Au dernier moment, Julie a changé ses projets et a préféré aller dans cette maison où je l’ai récupérée le samedi à sa demande parce qu’elle ne savait même pas où elle était », a-t-elle déclaré.

