Affaire Marie-Hélène Audoye : où est passée la jeune femme ?

Le 21 mai 1991, la Côte d’Azur ensoleillée devient le théâtre d’un mystère judiciaire toujours irrésolu. Ce jour-là, Marie-Hélène Audoye, représentante en pharmacie âgée de 22 ans, disparaît sans laisser de trace entre Monaco et Gap. Sa Renault Supercinq blanche s’évanouit avec elle. Plus de trente ans plus tard, l’affaire reste l’un des plus vieux cold cases français.

Marie-Hélène Audoye : une disparition encore mystérieuse

Ce matin du 21 mai 1991, la jeune femme quitte son domicile de Cagnes-sur-Mer, qu’elle partage avec son compagnon Steven M. Son travail l’amène à visiter plusieurs officines, notamment à Monaco où elle est aperçue en fin de matinée.

Tout de noir vêtue, elle laisse un mot sur le bureau du gérant absent : « Je repasse la semaine prochaine. Bisous. Marie-Hélène ». Puis, vers 14 h 30, elle prend la route de Gap pour poursuivre sa tournée. C’est la dernière fois que son itinéraire est confirmé. Ni elle, ni son véhicule n’ont jamais été retrouvés.

Devant l’absence de résultats, la famille Audoye déploie des moyens colossaux. Hélicoptères pour survoler les routes, sonar pour sonder les eaux du canal de la Durance : rien n’est laissé au hasard. Malgré des décennies de recherches et des appels répétés à témoins, aucune piste sérieuse n’émerge.

Un dossier rouvert en 2022 : de nouvelles pistes ?

Le père de Marie-Hélène décède en 2011 sans réponse. En 2013, la justice prononce un non-lieu, refermant un dossier que beaucoup jugeaient bâclé. Mais sa mère, Annie Audoye, refuse l’oubli. Elle continue à médiatiser l’affaire, persuadée que des éléments ont été négligés.

En mars 2022, le tribunal de Nanterre ouvre un pôle national dédié aux affaires non élucidées. La juge Sabine Kheris, déjà connue pour avoir rouvert d’autres dossiers criminels, reprend celui de Marie-Hélène. Une bouffée d’espoir pour la famille, qui voit enfin une possibilité de vérité après trois décennies d’attente.

L’enquête initiale s’est rapidement concentrée sur le petit ami, Steven M. Interrogé à plusieurs reprises, il n’a jamais été mis en examen.

Étrangement, son nom apparaît dans une autre affaire : la disparition de John Berthe, un adolescent de 13 ans, volatilisé à Théoule-sur-Mer en 1982. Steven M. avait livré de nombreux détails aux enquêteurs avant de se rétracter.

Une autre piste évoque un riche homme d’affaires suisse, incarcéré six mois à Grasse après le témoignage d’une commerçante affirmant avoir vu Marie-Hélène en sa compagnie. Il sera relâché, faute de preuves.

Mais la piste jugée la plus solide mène à Evelyne, ancienne gérante d’agence immobilière au passé trouble. Elle aurait entretenu une liaison avec Steven M. et aurait proféré des menaces explicites contre Marie-Hélène. Malgré ces soupçons, aucune charge définitive n’a été retenue.

L’ancien capitaine de gendarmerie Léopold Dol a déclaré ceci : « Le compagnon de Marie-Hélène avait une relation extraconjugale avec une femme très jalouse. Ma conviction personnelle, c’est que c’est lié à cette relation. Nous avions des éléments tendant à prouver qu’elle avait déjà commis des faits similaires dans une affaire criminelle en région parisienne ».

Une cold case toujours à résoudre

Beaucoup de spécialistes soulignent aujourd’hui les manquements de l’enquête. Voiture jamais retrouvée, contradictions non exploitées, témoins mal entendus… L’affaire illustre la difficulté de traiter une disparition sans corps ni scène de crime identifiable. « Trente ans après, le poids d’une enquête ratée reste évident », écrivait Marianne en 2021.

Avec le pôle des affaires non résolues, de nouvelles expertises et recoupements pourraient être envisagés : exploitation ADN sur des scellés oubliés, réanalyse de témoignages, croisement de fichiers. Pour Annie Audoye, 79 ans, chaque avancée est une promesse : celle de ne pas laisser sa fille disparaître une seconde fois, dans l’oubli.

