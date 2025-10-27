10 livres pour apprendre les bases de l’autosuffisance

L’autosuffisance, c’est le premier pas vers l’autonomie alimentaire et financière. C’est le fait de dépendre un peu moins de système et d’essayer de se débrouiller par soi-même, par exemple pour produire soi-même sa nourriture, trouver son eau, faire son électricité, sans dépenser trop d’argent. Voici alors 10 livres qui pourront vous aider dans cette quête.

1. Le guide de l’anti-consommateur de Martine Grapas et Dorothée Koechlin de Bizemont

Dans ce livre, plutôt ancien désormais, il est écrit de nombreux remèdes naturels pour diverses maladies et douleurs, mais aussi des recettes de grand-mère pour faire sa propre lessive, ses propres cosmétiques, quasiment tout pour faire ses nettoyants et vivre sans acheter quoi que ce soit. C’est un très bon ouvrage que tout le monde devait avoir chez soi !

2. Un jardin pour nourrir ma famille de Thomas Alamy

Le livre « Un jardin pour nourrir ma famille » de Thomas Alamy est une très bonne manière de commencer l’autosuffisance. Vous y retrouverez notamment de quoi commencer l’autonomie alimentaire avec divers conseils pour prévoir vos récoltes et productions.

Vous pourrez y trouver aussi des conseils pour la conservation de vos aliments et divers tutoriels pour faire des engrais, créer vos semences, faire un silo, votre vinaigre maison, etc.

3. Terroirs et savoir-faire de nos campagnes par Le Grand Gaulois

Le livre n’est pas encore sorti, mais si vous connaissez la chaîne YouTube du Grand Gaulois, vous savez peut-être qu’il sort cet ouvrage dans lequel il partage certains de ses savoirs du terroir de nos campagnes françaises.

Il y explore plusieurs connaissances comme la culture, la création d’alcools, comment faire son propre jambon, comment élever vos bêtes, etc. Bref, c’est un parfait guide pour commencer l’autosuffisance et revoir les techniques ancestrales des campagnes françaises.

4. Comment moins dépendre du système de Bernard Farinelli

L’autosuffisance, c’est surtout moins dépendre du système, et donc de l’eau courante, des services d’électricité comme EDF ou des supermarchés. Dans ce livre, vous allez apprendre quelques techniques écologiques et économiques pour consommer moins mais mieux.

Il vous est notamment expliqué comment faire vos conserves, comment faire votre pain maison, comment commencer la permaculture, élever des poules. Bref, tout ce qu’il faut pour bien débutant dans l’autonomie.

5. Le grand guide Marabout de l’autosuffisance de John Seymour

Dans ce livre, vous découvrirez un guide complet sur comment revenir à une vie en harmonie avec la nature. C’est un peu la base de l’autosuffisance, qui demande aussi de solides connaissances dans les éléments naturels et dans le fait de « faire avec ce que l’on a ». Cultiver ses fruits et légumes, faire son fromage, brasser sa bière… Vous découvrirez comment vous y prendre grâce à cet ouvrage.

6. Guide de survie en milieu hostile de Chris McNab

Ce petit guide n’est pas vraiment tourné vers l’autosuffisance, mais il permet de donner quelques bonnes bases pour devenir plus débrouillard, une qualité importante dans la quête d’autonomie.

Et donc dans ce guide, vous pourrez en apprendre plus sur diverses pratiques de survie et de débrouille en randonnée, comme trouver de l’eau, faire un feu, chasser, s’orienter avec les étoiles. Bref, c’est un guide que tout le monde devrait feuilleter un jour.

7. Vivre sans argent, les premiers pas vers l’autosuffisance de Björn Duval

Björn Duval s’est fait connaître sur YouTube en proposant des vidéos sur l’autosuffisance. Et justement, il a sorti plusieurs livres pour mettre à plat ses connaissances dont celui-ci qui vous donne de nombreux conseils sur l’autonomie énergétique, sur comment avoir de l’eau sans eau courante, comment faire sa nourriture et la conserver, comment trouver un terrain pas cher pour s’y installer, comment dépenser le moins d’argent possible… Bref, ce guide est extrêmement complet sur tous les aspects de l’autosuffisance.

8. 0 euro de facture d’énergie de Björn Duval

Et, Björn Duval a écrit un autre livre qui est davantage axé sur l’autonomie énergétique. L’idée est de se passer, totalement ou en partie, des services d’énergie comme le carburant de la voiture de TotalEnergies, l’électricité d’EDF, etc.

« Le chauffage, la cuisson, l’éclairage, le fonctionnement des appareils électriques et le transport », ce guide vous aidera à mettre des astuces en place pour vous passer des services d’énergie actuels.

9. Le guide des plantes sauvages et comestibles de Rudi Beiser

Ce n’est pas vraiment de l’autonomie, mais, très souvent, dans la quête d’autosuffisance, il est intéressant d’apprendre à reconnaître les plantes sauvages et comestibles, de même pour les champignons d’ailleurs.

C’est notamment utile si vous désirez créer une forêt comestible ou si vous voulez faire de la permaculture ou même vivre en partie de la cueillette, notamment si vous possédez une forêt. C’est donc toujours très utile d’avoir ce type de connaissances.

10. Permaculture, la bible pour débuter de Johann Gis

Comme nous le disions un peu plus haut, la permaculture est très valorisée dans l’autosuffisance. Pour devenir autonome en nourriture, c’est souvent l’un des premiers pas. Alors, si vous voulez tester l’autonomie alimentaire, apprendre la permaculture avec cet ouvrage parait primordial.

Le livre vous aidera à mieux comprendre comment rendre votre sol plus vivant, comment gérer l’eau, comment gérer votre potager ou encore comment entretenir vos cultures.

Si vous avez d’autres suggestions, n’hésitez pas non plus à les laisser dans les commentaires. Mais, déjà, avec ces ouvrages, vous aurez de quoi bien débuter dans le vaste monde de l’autosuffisance !

