OpenAI vient de révolutionner l’utilisation de l’IA avec ChatGPT. Sam Altman, PDG de la compagnie, est actuellement le co-fondateur d’un autre projet ambitieux, cette fois dans la cryptomonnaie. Avec Alex Blania, il a lancé Worldcoin en 2019, un nouveau réseau de monnaie visant à différencier l’utilisateur humain et le bot.

Une nouvelle cryptomonnaie baptisée Worldcoin

Le projet de Sam Altman, le patron d’OpenAI, et d’Alex Blania, date de 2019. Cela date donc d’avant le lancement officiel de ChatGPT. Worldcoin se présente comme une start-up crypto. Sur le site officiel, on découvre que son objectif est de devenir une monnaie accessible et disponible sur le plan international. Il se baserait sur l’Ethereum (ETH), et utiliserait Optimist pour le layer-2.

La grande différence de cette nouvelle devise concerne cependant son fonctionnement. Il s’agit plus précisément de son système d’authentification. Pour bien distinguer si vous êtes un humain (utilisateur unique selon le site de Worldcoin) ou un robot, on vous demandera de vous identifier grâce à un scan de votre iris. Ce système va donc créer votre identité numérique. Selon les fondateurs du crypto, cette situation permettrait de bien identifier l’humain et l’IA.

Avec l’arrivée des IA comme ChatGPT, il devient en effet de plus en plus difficile de différencier les œuvres humains et issus de l’IA. Que ce soient des textes, des contenus médias, l’intelligence artificielle produit des travaux presque identiques, voire meilleurs que ceux d’une personne.

Des récompenses grâce au scan de votre iris

Pour inciter les gens à utiliser Worldcoin, les créateurs proposent l’application World App. Il s’agit du programme nécessaire pour accéder à son compte Worldcoin. L’accès à votre compte se fera avec un scan de votre iris, mais cela ne sera pas possible sans « The Orb » ou l’Orb. Ce dernier est un outil permettant le scan biométrique de votre œil.

Pour résumer, l’Orb est un outil permettant de vérifier que vous êtes véritablement un humain. C’est d’ailleurs l’un des deux objectifs principaux de la start-up. Développé par Tools of Humanity, il intègre le protocole Proof of Personhood avec World ID. Selon le site officiel, l’Orb est actuellement disponible dans 9 villes. Il s’agit de Dubai, Berlin, London, Mexico, Miami, New York, San Francisco, Séoul, et Tokyo. Worldcoin mettra à jour les informations sur leurs disponibilités sur le compte Twitter officiel, et Discord.

World App va ensuite agir comme identifiant de l’utilisateur sur ses transactions sur le Web. Comme le projet le mentionne, vous serez donc identifié comme un véritable humain, un utilisateur unique, et non comme un bot ou une IA. En récompense, vous recevrez des jetons Worldcoin à chaque scan de votre iris.

Un projet à suivre

La raison de la surmédiatisation de Worldcoin concerne la présence de Sam Altman, PDG d’OpenAI, la société derrière ChatGPT. Le 14 mai 2023, la start-up a réalisé une levée de fonds de plus de 100 millions de dollars. Parmi les participants de cette tournée de table, on a a16z, Khosla Ventures, et Coinbase Ventures.

Bien que des entreprises aient déjà investi dans le projet, l’utilisation réelle de Worldcoin reste encore une spéculation. L’information reste complètement floue, et même ses créateurs restent évasifs sur la question. Malgré la présence de Sam Altman comme co-fondateur, ce dernier ne serait pas complètement impliqué dans Worldcoin. Le PDG d’OpenAI a indiqué qu’il se concentrerait sur son entreprise. Il faut aussi prendre en compte la future régulation des IA, qui va bien occuper Altman.

Worldcoin reste donc encore un mystère. On ne connait pas encore le prix exact ni son utilisation. Le fait de récolter des données biométriques pourrait aussi constituer un frein pour sa validation dans certains pays, dont les États-Unis. Il faudra donc rester sceptique, et prendre du recul avant de se lancer dans cette nouvelle cryptomonnaie.