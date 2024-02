Dernier fleuron de la marque chinoise OnePlus, le OnePlus 12 rejoindra le marché des smartphones à partir du 7 février 2024. Ce nouvel appareil, digne successeur du OnePlus 11, met la barre encore plus haut avec sa SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, son fameux design futuriste, un appareil photo époustouflant et une autonomie monstrueuse d’une journée. Si vous êtes séduits par ce smartphone, nous allons vous dévoiler quelques astuces afin de débloquer sa pleine puissance matérielle et logicielle. De la personnalisation de l’interface à l’optimisation des paramètres de performance, ces conseils vous aideront à profiter au maximum de votre OnePlus 12, une fois qu’il sera entre vos mains.

Changer la grille d’applications

Le OnePlus 12 propose une grille de 4 x 5 applications sur l’écran d’accueil, mais vous pouvez bien sûr le modifier à votre guise. Nous vous montrons comment faire :

Sur l’écran d’accueil, « pincez » l’écran avec deux doigts.

Tapez sur le bouton Plus. Cela vous amènera dans les paramètres de l’écran d’accueil et de verrouillage.

Choisissez le type de grille que vous voulez afficher sur votre écran d’accueil en appuyant sur 5 x 5 ou 5 x 6.

Personnaliser l’écran d’accueil et de déverrouillage

C’est la première chose à paramétrer quand vous allumez votre OnePlus 12 la première fois. Cela vous permettra de verrouiller/déverrouiller facilement votre téléphone, et de naviguer entre les applications avec le plus de fluidité possible.

Pour ce faire, suivez les opérations suivantes :

Placez votre doigt sur la barre de statut en haut de l’écran, puis faites glisser vers le bas. Ensuite, appuyez sur l’icône en forme de roue crantée pour ouvrir les paramètres.

Faites défiler le menu jusqu’à la section Écran d’accueil et écran de déverrouillage .

. Basculez l’interrupteur sur l’option Double appui pour verrouiller sur On.

Avec cette fonctionnalité, vous n’avez plus besoin d’appuyer sur le bouton physique d’alimentation pour verrouiller votre OnePlus 12.

Pour une meilleure navigation sur votre smartphone, vous pouvez également appliquer les réglages suivantes :

Rendez-vous dans Paramètres > Écran d’accueil et écran de déverrouillage .

. Appuyez sur la section Balayer vers le bas sur l’écran d’accueil pour afficher une liste déroulante.

pour afficher une liste déroulante. Choisissez Tiroir de notification au lieu de Shelf.

Désormais, vous n’aurez plus à appuyer sur la barre en haut de l’écran pour accéder aux notifications : un simple balayage vers le bas n’importe où sur votre écran suffit.

Enfin, vous pouvez définir la vitesse d’animation de démarrage et de fermeture des applications selon vos besoins :

Dans Paramètres > Écran d’accueil et écran de déverrouillage, appuyez sur Vitesse d’animation des applis.

appuyez sur La vitesse d’animation est réglée par défaut sur Médium. Modifiez-la en appuyant sur Rapide.

Et voilà ! Désormais, les applications s’ouvriront et se fermeront à toute vitesse sur votre smartphone.

Activer la fonction Go Green Always On Display

Il s’agit de l’une des nouvelles fonctionnalités introduites avec OxygenOS 14. Portant le nom de Go Green Always On Display, elle permet d’afficher votre empreinte carbone en fonction du nombre de pas que vous avez effectués sur l’écran, même si votre téléphone est en veille. En outre, vous pouvez y afficher les données d’applications que vous utilisez le plus, telles que l’horloge, l’alerte de nouveaux messages ou encore le pourcentage de la batterie.

Pour activer la fonction Always On Display, voici ce qu’il faut faire :

Rendez-vous dans les Paramètres.

Dans la section Fonds d’écran et style , appuyez sur Always On Display .

, appuyez sur . Basculez l’interrupteur à côté de Always On Display sur On .

. Choisissez un des trois thèmes AOD Empreinte carbone.

Augmentez la résolution et le taux de rafraîchissement de l’écran

Équipé d’une dalle AMOLED QHD+ de 6,82 pouces, le OnePlus 12 propose des images à couper le souffle. Cependant, pour prolonger la durée de vie de la batterie, la résolution de l’écran est réglée par défaut sur Full HD, soit 2376 x 1080p. Alors, si vous voulez profiter au maximum de l’écran du OnePlus 12, vous devez modifier cette résolution ainsi que son taux de rafraîchissement.

Pour ce faire, suivez les consignes ci-dessous :

Rendez-vous dans Paramètres.

Dans la section Affichage et luminosité , appuyez sur Résolution de l’écran .

, appuyez sur . Modifiez la résolution Standard par Haute afin d’appliquer la résolution QHD+ de 3168 x 1440 pixels.

Pour modifier le taux de rafraîchissement de l’écran, voici ce qu’il faut faire :

Toujours dans les Paramètres , rendez-vous dans Affichage et luminosité > Taux de rafraîchissement de l’écran .

, rendez-vous dans . Cochez la case à côté de l’option Haut pour bénéficier du taux de rafraîchissement à 120 Hz.

Astuce : choisissez l’option « Sélection automatique », si vous souhaitez laisser le smartphone choisir la résolution et le taux de rafraîchissement adéquats en fonction du contenu affiché sur l’écran.

Activer l’audio spatial

Eh oui, cette fonctionnalité est bel et bien disponible sur le OnePlus 12 ! Afin d’accompagner une vidéo de très bonne qualité, la marque chinoise n’a pas oublié la partie audio. Ceci ravira sûrement les heureux propriétaires d’un casque ou d’une paire d’écouteurs sans fil prenant en charge le Spatial Audio. Si c’est votre cas, vous pouvez profiter à fond de l’audio spatial sur votre OnePlus 12 pour écouter vos morceaux favoris avec une profondeur et de la dimension. Enfin, vous pouvez même profiter de cette fonctionnalité sur la sortie haut-parleur du smartphone. Un home cinéma mobile en somme !

Pour activer l’Audio Spatial sur votre OnePlus 12, il vous suffit de vous rendre dans Réglages > Sons et vibrations > Audio spatial.

Personnaliser le retour haptique

Cette fonctionnalité vous permet de personnaliser à votre guise la vibration qui est activée lorsque vous appuyez sur un bouton sur l’écran du OnePlus 12. Vous pouvez ainsi régler l’intensité haptique de chaque vibration, et choisir entre un retour vif ou doux des touches.

Voici ce qu’il faut faire :

Rendez-vous dans les Paramètres .

. Dans le menu Sons et vibrations, appuyez sur Haptique.

Et voilà, il ne vous reste plus qu’à personnaliser !

Optimisez la batterie

Le OnePlus 12 est équipé d’une grande batterie de 5 400 mAh avec une prise en charge de la charge rapide jusqu’à 100 W. Toutefois, gardez en tête que la charge rapide est néfaste pour la batterie, et va altérer sa longévité. Il est donc préférable que vous vérifiez souvent la santé de la batterie de votre smartphone. Vous devez également activer quelques options afin de prolonger sa durée de vie.

Comme l’iPhone 15, le OnePlus 12 propose un mode de chargement qui va arrêter la charge à 80 %, afin de préserver la batterie. Un mode de charge intelligente est également disponible, permettant au smartphone d’enregistrer vos habitudes quotidiennes quand vous le branchez sur un chargeur. Il va ainsi ajuster la vitesse de chargement grâce à ces données.

Pour activer ces fonctionnalités, suivez les instructions suivantes :

Rendez-vous dans Paramètres > Batterie > Santé de la batterie.

Selon vos besoins, cochez sur les cases à côté de Charge intelligente et/ou Arrêt de la charge à 80 %.

Augmentez la RAM

Cela semble improbable, mais oui, vous pouvez bel et bien augmenter la RAM sur votre OnePlus 12. Si vous faites beaucoup de multitâches, ou si vous jouez à des jeux gourmands en ressources, votre smartphone peut ralentir en performances, même avec sa mémoire vive virtuelle de 4 Go. Pour éviter cela, vous pouvez faire appel à une RAM virtuelle supplémentaire : vous pourrez ainsi jongler entre plusieurs applications facilement.

Voici comment faire pour étendre la RAM de votre OnePlus 12 :

Rendez-vous dans les Paramètres.

Faites défiler votre écran jusqu’à la section À propos de l’appareil et appuyez dessus.

Dans l’option RAM, appuyez sur étendre la RAM jusqu’à 12 Go.

Bien sûr, les astuces mentionnées ci-dessus ne sont que les top réglages pour pouvoir profiter de votre OnePlus 12. Avec OxygenOS 14, le smartphone propose une multitude de fonctionnalités afin de pousser l’expérience utilisateur au maximum. Continuez donc à expérimenter et tester tous les réglages afin d’en tirer le meilleur parti.

Maintenant que vous savez comment faire, profitez à fond de votre OnePlus 12 !

