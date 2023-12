L’iPhone est plus devenu à la fois un bijou technologique et un accessoire de mode, attirant la convoitise des technophiles. Mais ce « luxe » a également un prix, allant même jusqu’à dépasser le millier d’euros, comme le dernier iPhone 15. Alors, quand on l’a en main, il est essentiel d’entretenir le composant essentiel qui garantit la longévité du smartphone : la batterie. Rien n’est plus frustrant que de voir la batterie d’un iPhone s’épuiser rapidement, même en utilisation modérée !

Alors, afin d’assurer une utilisation optimale de votre smartphone préféré, il est crucial de connaître quelques astuces pour étendre la durée de vie de sa batterie. Dans cet article, nous explorerons des conseils pratiques qui vous aideront à maximiser l’autonomie de votre iPhone et à éviter les inconvénients d’une batterie faible.

Comment vérifier l’état de la batterie d’un iPhone ?

Avant d’appliquer les conseils dans cet article, vous devez d’abord vérifier si votre batterie subit déjà une baisse de performance. Pour ce faire, suivez les instructions suivantes :

Allumez votre iPhone et rendez-vous dans Réglages.

Cliquez sur Batterie > État de la batterie.

Vous y trouverez des informations telles que la capacité maximale de la batterie et la capacité de la performance optimale.

Sous l’option Capacité Maximum, un pourcentage s’affiche. La capacité maximale indique la capacité actuelle de la batterie par rapport à sa capacité d’origine. Chez Apple, cette capacité limite « normale » d’une batterie d’iPhone est de 80 %. Passé cette limite, cela pourrait indiquer que la batterie ne fonctionne pas au maximum et pourrait nécessiter un remplacement.

Dans le cas où votre batterie est encore à sa performance normale, vous aurez un message « Votre batterie peut actuellement prendre en charge une capacité de performance optimale normale » apparaîtra sous la section Capacité de la performance optimale.

Comment maximiser l’autonomie de la batterie d’un iPhone ?

Maintenant que vous savez l’état de la batterie de votre iPhone, voyons comment l’entretenir et rallonger sa durée de vie.

Gérez les applications en arrière-plan

La plupart d’entre nous avons tendance à accumuler des applications ouvertes en arrière-plan sans même s’en rendre compte. Pourtant, la gestion de ces applications en arrière-plan sur un iPhone est cruciale pour optimiser les performances de l’appareil et prolonger la durée de vie de la batterie. Heureusement, Apple a intégré des fonctionnalités permettant aux utilisateurs de contrôler les applications facilement en quelques clics.

Pour accéder à ces options, il suffit de double-cliquer sur le bouton d’accueil sur les modèles plus anciens d’iPhone. Si vous avez un iPhone à partir du X, balayez tout simplement votre écran depuis le bas vers le haut. Toutes les applications en cours d’exécution s’afficheront alors : à vous de les fermer une à une en faisant glisser la fenêtre vers le haut.

Cependant, il est essentiel de noter que toutes les applications ne consomment pas la même quantité de ressources en arrière-plan. Certains services, comme la musique en streaming, nécessitent un accès continu pour fonctionner correctement. Par conséquent, il est judicieux d’examiner attentivement quelles applications peuvent être fermées sans compromettre l’expérience utilisateur.

Réduisez la luminosité de l’écran :

Avoir un écran lumineux est magnifique, surtout pendant un usage en extérieur. Toutefois, il peut drainer la batterie de manière significative. Nous vous recommandons donc d’ajuster la luminosité de votre écran dans les paramètres en fonction de vos besoins. N’oubliez pas non plus d’activer la fonction de luminosité automatique pour une gestion intelligente de la luminosité en fonction de l’environnement dans lequel vous vous trouvez.

Désactiver les services de localisation inutiles

Les services de localisation sont utiles, mais certaines applications les utilisent même en arrière-plan, ce qui peut être énergivore. Pour les désactiver, voici comment faire :

Rendez-vous dans les Réglages de votre iPhone.

Dans le menu « Confidentialité », allez dans la section « Service de localisation ».

Il ne vous reste plus qu’à désactiver la localisation pour les applications qui n’en ont pas vraiment besoin.

Désactiver AirDrop

Cette fonction exclusive à Apple est utile pour connecter facilement deux appareils de la marque pour s’y envoyer des fichiers. Toutefois, elle consomme de la batterie, car elle requiert l’activation en permanence du WiFi et le Bluetooth.

Pour désactiver AirDrop sur un iPhone, suivez ces étapes simples :

Accédez au Centre de contrôle en faisant glisser votre doigt depuis le coin supérieur droit de l’écran.

Une fois dans le Centre de contrôle, appuyez fermement sur l’icône de connexion réseau ou sur l’icône Bluetooth pour ouvrir les paramètres correspondants.

Appuyez sur l’icône AirDrop (représentée par une série de cercles concentriques). Ici, vous aurez le choix entre trois options : « Réception désactivée », « Contacts uniquement » ou « Tout le monde ».

Pour désactiver complètement AirDrop, sélectionnez « Réception désactivée ». Vous pouvez également choisir l’option « Contacts uniquement » pour limiter les transferts aux personnes figurant dans votre liste de contacts. En prenant ces mesures simples, vous renforcez la sécurité de votre iPhone en désactivant la fonction AirDrop selon vos préférences de partage de fichiers.

Activer le mode économie d’énergie :

Votre iPhone dispose d’un mode économie d’énergie intégré qui désactive certaines fonctionnalités non essentielles. Activez ce mode dans les paramètres de la batterie lorsque votre niveau de batterie atteint un seuil critique.

Mettez votre iPhone à jour

Cela semble anodin, mais avoir un iPhone à jour permet de maximiser la durée de vie de sa batterie. Les mises à jour récentes comportent les dernières fonctionnalités et optimisations de gestion de l’énergie, en veillant à ce que votre iPhone fonctionne sans drainer la capacité de la batterie.

Nous vous conseillons donc de consulter ces mises à jour et de les installer. Pour ce faire, rendez-vous sous Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Si une mise à jour est disponible, vous pouvez brancher votre appareil à une source d’alimentation et le mettre à jour en mode sans fil. Vous pouvez également le brancher à votre ordinateur et le mettre à jour avec la dernière version d’iTunes.

Désactiver les actualisations en arrière-plan :

Certaines applications mettent régulièrement à jour leur contenu en arrière-plan, ce qui peut être gourmand en énergie. Désactivez cette fonction pour les applications qui ne nécessitent pas une mise à jour constante en accédant à « Réglages » > « Actualisations en arrière-plan ».

En adoptant ces simples astuces, vous pouvez prolonger la durée de vie de la batterie de votre iPhone et d’optimiser son autonomie au quotidien. Aussi, nous vous conseillons de cultiver de bonnes habitudes d’utilisation pour maximiser son efficacité énergétique. Ne chargez pas votre iPhone pendant la nuit, ne le chargez pas à bloc, et surtout, ne le faites pas descendre à moins de 20 %.

Des détails pour optimiser la batterie de votre iPhone

En faisant preuve de prévoyance et d’attention à ces détails, vous pourrez profiter pleinement de votre iPhone sans craindre une batterie déchargée. Une autonomie prolongée, c’est la clé de la longévité d’un iPhone !

