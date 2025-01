Stress et fatigue : les effets du changement de saison sur le corps

Tout le monde a souffert au moins une fois dans sa vie de fatigue et de stress liés au changement de saison. Que ce soit le printemps, l’été, l’automne ou l’hiver, les changements influencent fortement notre organisme. Devoir s’adapter à un nouveau climat, à des durées de journée différentes et à de nouvelles habitudes de vie peut générer du stress mental et de la fatigue physique.

À chaque changement de saison, une série de troubles peuvent apparaître, pouvant compromettre la qualité de vie quotidienne. On parle souvent de trouble affectif saisonnier qui se manifeste par du mal-être et du stress.

Il existe diverses causes qui pourraient être à l’origine de la fatigue liée au changement de saison, notamment l’altération de la sérotonine et de la mélatonine, due aux changements dans l’alternance entre la lumière et l’obscurité.

Pour lutter contre cela, vous pouvez aussi utiliser des produits naturels comme le CBD ou des huiles essentielles. Vous pourrez en apprendre plus sur le fort intérêt que portent des millions de personnes au CBD en suivant ce lien.

Le stress hivernal

Parmi les désagréments les plus fréquents : l’insomnie, l’irritabilité et les migraines

Le stress du changement de saison peut également compromettre les relations sociales et émotionnelles, avec un large éventail de troubles psychologiques et physiologiques, allant de l’insomnie à l’irritabilité, de l’anxiété aux migraines. Vous vous sentez épuisé et en manque de vitalité, vous n’avez envie de ne rien faire. Vous n’avez plus d’énergie et vous pouvez même ressentir une baisse d’appétit. Il s’agit évidemment d’effets temporaires qui ne durent pas longtemps et sont éphémères. Il existe cependant des remèdes simples qui peuvent vous aider à mieux vivre le changement de saison.

Les vitamines B et C aident à faire face au changement de saison

Aborder le changement de saison du bon pied est essentiel pour éviter de rencontrer des maux gênants qui affectent la vie quotidienne. À l’approche du changement de saison, il peut être utile de recourir à quelques petites stratégies. Dans la plupart des cas, il est important d’adopter un mode de vie sain et équilibré, en accordant une attention particulière à la nutrition. Avec l’arrivée de l’été, il est important de prendre des vitamines du groupe B, qui soutiennent notre métabolisme énergétique, en adoptant une alimentation riche en céréales complètes, en fruits secs, en poisson et en œufs. Tout cela doit également être accompagné d’aliments riches en vitamine C, car elle contribue à réduire le stress et la fatigue.

VOIR AUSSI : Fatigue et moral en berne : voici 6 conseils pour éviter la déprime hivernale

Boire beaucoup

Il est également très important d’hydrater l’organisme qui a besoin d’éliminer les toxines et les déchets accumulés. Pour cette raison, il est conseillé de boire plus d’eau et d’inclure des jus de fruits et de légumes dans votre alimentation. Même une activité physique légère peut être très utile pour améliorer votre humeur et détendre votre esprit. Il est donc préférable de consacrer quelques heures de votre journée à des balades en plein air. Enfin, il est essentiel de s’accorder les bonnes heures de sommeil, même si vos rythmes sont un peu bouleversés.

Le CBD peut transformer votre régime de bien-être hivernal

Les informations fournies dans ce blog sont à des fins éducatives et informatives et ne doivent pas être utilisées comme substitut à un avis médical professionnel.

Du trouble affectif saisonnier au soulagement de la douleur et au soutien du système immunitaire, voici comment le CBD disponible en ligne sur JustBob.fr, peut vous être bénéfique cet hiver.

Il y a actuellement une estimation 5 millions d’utilisateurs de CBD en France en l’utilisant comme une alternative holistique aux médicaments sur ordonnance pour traiter la douleur chronique, les troubles neuropathiques et certains problèmes de santé mentale.

Qu’est-ce que le CBD ?

Le CBD est un cannabinoïde présent dans les plantes de cannabis qui a été associé à divers bienfaits pour la santé et peut aider à soulager les symptômes associés à l’anxiété, à l’insomnie et à la douleur chronique. Il est généralement administré sous forme d’huile et généralement pris par voie orale. C’est également un anti-inflammatoire naturel et peut soulager les affections cutanées, les douleurs musculaires et bien d’autres.

Notez cet article