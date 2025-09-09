Spa à bulles : est-ce qu’un jacuzzi consomme beaucoup ?

Vous êtes l’heureux propriétaire d’un jacuzzi, ou bien vous envisagez d’acheter un spa à bulles, et vous vous demandez si vous allez payer cher en électricité ou encore en eau ? Combien consomme un spa ? Voici les estimations et à quoi vous attendre.

Est-ce qu’un jacuzzi consomme beaucoup d’électricité ?

En été, comme en hiver, s’offrir un spa avec des bulles est un vrai plus, un grain de confort indéniable, parfait pour quand vous voulez vous relaxer en rentrant du travail.

Ce n’est pas pour rien que certains choisissent le jacuzzi plutôt que la piscine : on peut y aller toute l’année, l’eau y est chaude, c’est relaxant… bref, c’est parfait. Maintenant, avoir un jacuzzi, c’est aussi de l’entretien et quelques dispositions à réfléchir.

Premièrement, l’électricité : est-ce que le spa consomme beaucoup d’énergie ? Allez-vous payer cher votre spa sur votre facture d’électricité ? Beaucoup de gens pensent que le spa est énergivore. Mais, en réalité, ce n’est pas forcément le cas.

Plus le jacuzzi est gros, a une pompe puissante et des options comme des lumières, plus il consommera. Mais, même en étant plus gourmand, un spa demeure peu énergivore et vous n’aurez donc pas grande différence sur votre facture d’énergie, à condition d’utiliser une prise adaptée, d’éviter la multiprise et d’entretenir correctement la pompe et les équipements.

Globalement, un spa consomme entre 1 et 7 kWh. En moyenne, 1 kWh coûte 0,20 euro. Donc comptez entre 0,20 euro et 1,40 euro par heure d’utilisation (spa branché, en chauffe et en train de filtrer). La plupart des bains à remous sont situés dans la tranche basse, donc c’est un faible coût, une différence de 10 à 50 euros supplémentaires sur votre facture mensuelle.

Est-ce qu’un spa coûte cher en eau ?

Tout dépend de nombre de fois où vous videz et remplissez votre spa. Le coût de consommation de l’eau va varier si le spa fait 700 litres ou bien 2000 litres.

Mais, si l’on considère qu’il faut changer l’eau tous les mois environ minimum, comptez une consommation d’eau supplémentaire entre 15 et 40 euros annuels. Vous paierez moins si vous changez moins souvent l’eau. Pour cela, il faut utiliser des produits d’entretien pour maintenir l’eau claire.

Et pour l’entretien et les éventuelles réparations ?

Pour le bas de gamme, un spa vaut environ 400 euros (gonflable, quatre places). Ensuite, les jacuzzis haut de gamme peuvent monter à plus de 7000 euros, voire plus, pour des spas en dur huit ou neuf places. Le prix dépend des matériaux, finitions, de la grandeur, des options (jets, sièges, lumières, etc).

Donc, oui, le spa est déjà un premier investissement. Mais, cet investissement est-il rentable ? Combien vous coûtera le spa dans le temps avec les produits d’entretien ou encore les réparations ?

En réalité, le coût des produits d’entretien ou encore des réparations, mais aussi du changement de filtres, peut vite coûter cher. Vous avez certainement une garantie avec votre spa, mais une réparation peut faire monter la note si la garantie ne prend pas en charge. Rien que le changement du liner peut vous coûter une petite fortune.

De son côté, l’entretien peut coûter cher, entre 10 et 30 euros par boite de pastilles de chlore, brome, oxygène, anti-algue, anti-calcaire, etc. Par an, comptez donc entre 200 et 500 euros de frais supplémentaires entre les produits d’entretien, les filtres, les réparations éventuelles.

