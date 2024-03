Dans le monde professionnel, la signalisation et la communication visuelle jouent un rôle crucial pour assurer une meilleure organisation ainsi que la sécurité des employés. La mise en place d’une stratégie réfléchie de signalétique en entreprise permet de guider les collaborateurs et les visiteurs tout en améliorant l’image de marque du lieu de travail. Pourquoi un tel levier est-il essentiel ? Quels sont les éléments indispensables à prendre en compte pour garantir une signalétique efficace et pertinente ? Cet article vous propose de découvrir ce qu’est la signalétique en entreprise et comment optimiser sa mise en œuvre pour une communication visuelle réussie.

Définition et objectifs de la signalétique en entreprise

La signalétique en entreprise désigne l’ensemble des dispositifs et outils visuels permettant d’informer, d’orienter et de sécuriser les personnes présentes au sein de l’espace de travail. Elle peut se manifester sous plusieurs formes : panneaux, plaques, étiquettes, autocollants, etc. L’efficacité de ces dispositifs repose principalement sur leur lisibilité et leur cohérence avec l’esprit de l’entreprise.

Parmi ses objectifs, on retrouve notamment :

Favoriser la bonne circulation des individus (employés, clients, prestataires) au sein de l’établissement grâce à une orientation adéquate. Assurer la sécurité en sensibilisant aux risques éventuels (incendie, présence de substances dangereuses) et en diffusant les consignes d’urgence. Contribuer à l’image de marque de l’entreprise en mettant en avant son identité visuelle.

Pour atteindre ces objectifs, il est fondamental d’accorder une attention particulière au choix des supports, des messages et des emplacements de la signalétique. Dans un premier temps, on peut s’intéresser à la qualité du matériel utilisé en consultant par exemple cette gamme de panneaux d’interdiction.

Les différents types de signalétique en entreprise

La communication visuelle en entreprise se décline sous différentes formes selon les besoins et les environnements. Voici une liste non exhaustive des principales catégories :

Signalisation directionnelle : elle oriente les personnes vers les principaux services ou zones (accueil, salles de réunion, sanitaires) et facilite leur circulation dans l’espace.

elle oriente les personnes vers les principaux services ou zones (accueil, salles de réunion, sanitaires) et facilite leur circulation dans l’espace. Signalisation d’identification : elle permet de localiser facilement les espaces spécifiques (bureaux, ateliers, entrepôts) et contribue à une meilleure organisation de l’entreprise.

elle permet de localiser facilement les espaces spécifiques (bureaux, ateliers, entrepôts) et contribue à une meilleure organisation de l’entreprise. Signalisation informative : elle communique des informations générales sur l’entreprise ou le site, telles que les horaires d’ouverture, les règles de stationnement ou les numéros d’urgence.

elle communique des informations générales sur l’entreprise ou le site, telles que les horaires d’ouverture, les règles de stationnement ou les numéros d’urgence. Signalisation de sécurité : elle vise à sensibiliser les employés et visiteurs aux risques potentiels et aux consignes d’évacuation en cas d’urgence.

elle vise à sensibiliser les employés et visiteurs aux risques potentiels et aux consignes d’évacuation en cas d’urgence. Panneaux et pictogrammes : ils apportent une information concise et immédiate grâce à des symboles ou des codes visuels facilement reconnaissables.

Le rôle de la charte graphique dans la signalétique en entreprise

Une cohérence entre l’ensemble des éléments de signalisation doit être respectée afin de garantir un meilleur impact et une meilleure compréhension. Pour cela, il est recommandé de se référer à la charte graphique de l’entreprise qui définit les règles liées à l’identité visuelle (couleurs, polices, logo, etc.). Ainsi, la signalétique s’intègre harmonieusement à l’environnement et contribue à renforcer l’image de marque de l’entreprise auprès des collaborateurs et des visiteurs.

Pour en apprendre davantage sur l’importance de la charte graphique, visionnez cette vidéo !

Bonnes pratiques pour une communication visuelle efficace en entreprise

Pour maximiser l’impact de la signalétique au sein de l’entreprise, voici quelques bonnes pratiques à suivre :

Simplifier les messages : privilégier des textes courts et clairs pour faciliter la lecture et la compréhension.

privilégier des textes courts et clairs pour faciliter la lecture et la compréhension. Utiliser des pictogrammes : ces derniers permettent de transmettre des informations rapidement et universellement.

ces derniers permettent de transmettre des informations rapidement et universellement. Respecter une hiérarchie d’information : les messages les plus importants doivent être mis en avant par rapport aux autres.

les messages les plus importants doivent être mis en avant par rapport aux autres. Vérifier la visibilité et la lisibilité : s’assurer que la signalétique est bien visible et lisible à distance et sous différents angles.

s’assurer que la signalétique est bien visible et lisible à distance et sous différents angles. Maintenir à jour la signalisation : vérifier régulièrement l’état et la pertinence des dispositifs de communication en place et procéder aux ajustements nécessaires.

L’importance de l’audit et du suivi de la signalétique en entreprise

Afin d’évaluer la performance de la signalétique en entreprise et d’en optimiser le contenu, il est recommandé de réaliser un audit ainsi qu’un suivi régulier. L’objectif principal est d’identifier les éventuels dysfonctionnements et d’améliorer l’efficacité de la communication visuelle, afin de renforcer la sécurité et le confort des usagers.

La signalétique, un levier pour améliorer l’expérience employés et visiteurs

Une signalétique bien pensée permet d’accueillir et d’orienter efficacement les visiteurs au sein de l’entreprise. Cela contribue à faciliter leur expérience, à créer une image positive du lieu de travail et à transmettre un sentiment de professionnalisme. De plus, en offrant un environnement sécurisé et agréable, la signalétique participe également à l’amélioration du bien-être au travail des collaborateurs, qui se sentiront mieux accueillis et guidés dans leurs déplacements quotidiens.

Au-delà de l’information, proposez des dispositifs créatifs et des messages engageants

Il est tout à fait possible de jouer avec la signalétique en entreprise pour en faire un élément de décoration original et engageant. Pour cela, on peut envisager d’intégrer des éléments graphiques ou artistiques qui illustrent les valeurs de l’entreprise, des citations inspirantes ou encore des questions ludiques. Les possibilités sont vastes et permettent de donner une nouvelle dimension à la communication visuelle interne, contribuant ainsi à renforcer positivement l’image de votre entreprise auprès de ses collaborateurs et clients.

La signalétique en entreprise occupe une place prépondérante dans la stratégie de communication. Elle revêt plusieurs formes et poursuit divers objectifs, dont celui d’améliorer la circulation, la sécurité et l’exposition de l’identité visuelle. Pour être efficace, elle doit être cohérente, claire, visible et régulièrement contrôlée. Un savant équilibre entre information et esthétisme permettra d’engager davantage les employés et les visiteurs et de créer une expérience positive au sein du lieu de travail.

