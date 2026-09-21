Dans une file d’attente, dans les transports ou entre deux tâches, le geste est devenu presque automatique : on sort son téléphone et on fait défiler les contenus. Une vidéo, puis une autre, une publication, une actualité… Le scrolling semble idéal pour combler un moment creux. Pourtant, loin de toujours nous distraire, cette succession rapide pourrait parfois renforcer précisément ce que nous cherchons à fuir : l’ennui. En effet, le problème ne vient peut-être pas du temps passé devant l’écran, mais de notre façon de passer sans cesse d’un contenu à l’autre. Au final, plus rien ne vous intéresse vraiment.

En bref – Les effets du scrolling

📱 Nous scrollons souvent pour échapper à l’ennui , mais changer constamment de contenu peut réduire notre implication.

, mais changer constamment de contenu peut réduire notre implication. 🔁 Une étude suggère que ce zapping numérique peut nous laisser plus ennuyés et moins satisfaits.

peut nous laisser plus ennuyés et moins satisfaits. ⏸️ Il n’est pas nécessaire de supprimer les réseaux sociaux : mieux vaut retrouver un usage plus choisi qu’automatique.

Le piège du « prochain contenu sera meilleur »

Le scrolling repose sur une promesse silencieuse : la prochaine vidéo sera peut-être plus drôle, plus surprenante ou plus intéressante. Seulement, à force de chercher le contenu parfait, nous ne restons parfois assez longtemps sur aucun pour réellement entrer dedans. Notre attention demeure en attente, comme si le spectacle n’avait jamais vraiment commencé.

Ce phénomène a été étudié par des chercheurs de l’Université de Toronto. Dans une série de sept expériences réunissant plus de 1 200 participants, ils ont observé un lien à double sens entre ennui et zapping numérique. Les personnes s’ennuyaient davantage lorsqu’elles pouvaient passer rapidement d’une vidéo à une autre ou avancer dans les contenus que lorsqu’elles regardaient une vidéo plus longuement. Les participants pensaient pourtant que le changement les divertirait davantage.

Autrement dit, nous scrollons parce que nous nous ennuyons, puis le manque d’immersion peut accentuer cet ennui. Il ne s’agit pas de conclure que toute utilisation du téléphone nous rend apathiques : l’étude porte surtout sur le fait de changer continuellement de contenu, et non sur tous les usages numériques.

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Une pause qui n’en est pas toujours une

Le même malentendu existe avec la fatigue. Après un mail compliqué ou une tâche exigeante, faire défiler son fil d’actualité donne l’impression de couper. Le corps s’arrête, mais l’attention, elle, continue de traiter des images, des textes, des sons et des émotions qui se succèdent à vive allure.

Une étude publiée en 2019 s’est intéressée à l’usage du téléphone pendant une pause au milieu d’un exercice mentalement difficile. Les participants qui avaient utilisé leur smartphone ont ensuite obtenu de moins bons résultats que ceux ayant fait une pause avec un autre support. Cette expérience isolée ne permet pas d’affirmer que chaque coup d’œil au téléphone épuise le cerveau. Elle montre néanmoins qu’une pause sur smartphone ne produit pas forcément la récupération que l’on en attend.

Le vrai problème n’est donc pas seulement le nombre de minutes affiché par le compteur de temps d’écran. Dix minutes passées à lire attentivement un article, à échanger avec un proche ou à regarder une vidéo choisie ne ressemblent pas à dix minutes de défilement mécanique. La qualité de l’attention compte autant que la durée.

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Comment sortir du scrolling sans supprimer toutes ses applications ?

Inutile de transformer son téléphone en ennemi ou de viser une déconnexion totale. Une première piste consiste à se demander ce que l’on cherche au moment de l’ouvrir : se reposer, s’informer, rire ou simplement éviter quelques secondes de vide ? Cette question suffit parfois à faire passer d’un geste réflexe à une décision.

On peut également donner une fin à une activité qui, par définition, n’en a pas : regarder une seule vidéo, lire un article jusqu’au bout, répondre à deux messages ou régler un minuteur. Pour une véritable pause, quelques minutes sans nouveau contenu — marcher, regarder dehors, boire un verre d’eau ou s’étirer — offriront souvent une coupure plus nette.

Enfin, accepter un peu d’ennui n’est pas un échec. Tous les temps morts n’ont pas besoin d’être remplis. Ils peuvent laisser revenir une idée, une envie ou simplement la sensation de souffler. Le meilleur moyen de moins scroller n’est peut-être pas de se battre constamment contre son téléphone, mais de réapprendre à ne rien faire pendant quelques instants.

Pour conclure, le scrolling n’est pas forcément le repos que l’on croit. Le scrolling peut distraire, informer et même détendre lorsqu’il correspond à un choix. Il devient surtout frustrant quand on y entre sans but et qu’on en ressort plus vide qu’avant. Avant de faire glisser son pouce une nouvelle fois, une question simple peut donc changer la donne : ai-je envie de voir quelque chose, ou ai-je seulement peur de m’ennuyer ?

Sources

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