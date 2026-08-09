Dans de nombreux secteurs, les entreprises peinent à recruter. Faute de candidats ou de profils qualifiés, certains postes restent vacants pendant plusieurs mois. Ces professions sont appelées métiers en tension. Pour répondre aux besoins du marché du travail, l’État publie régulièrement une liste officielle de ces métiers. Quels sont-ils ? Comment est-elle établie ? Quels secteurs recrutent le plus ? Voici ce qu’il faut savoir.

Qu’est-ce qu’un métier en tension ?

Un métier en tension est une profession pour laquelle les employeurs rencontrent des difficultés importantes de recrutement. Cela peut s’expliquer par plusieurs facteurs :

un manque de candidats qualifiés ;

une forte demande de recrutement ;

des conditions de travail exigeantes ;

un déficit d’attractivité de certains métiers ;

des besoins spécifiques dans certaines régions.

Ces difficultés peuvent concerner aussi bien des métiers très qualifiés que des professions accessibles sans diplôme.

Pourquoi existe-t-il une liste des métiers en tension ?

La liste des métiers en tension permet d’identifier les secteurs où les besoins en main-d’œuvre sont les plus importants.

Elle sert notamment à :

orienter les politiques de formation ;

aider les demandeurs d’emploi à s’orienter vers des secteurs qui recrutent ;

accompagner les entreprises confrontées à des difficultés de recrutement ;

faciliter, dans certains cas, les démarches liées à l’immigration professionnelle.

Cette liste est établie à partir des données du marché du travail et peut évoluer au fil des années.

Liste des principaux métiers en tension

Les métiers en tension varient selon les régions, mais plusieurs professions reviennent régulièrement dans les listes nationales.

Bâtiment et travaux publics

Le secteur du BTP connaît un manque chronique de main-d’œuvre.

Les principaux métiers recherchés sont :

maçon ;

couvreur ;

charpentier ;

coffreur-bancheur ;

plombier ;

chauffagiste ;

électricien du bâtiment ;

carreleur ;

peintre en bâtiment ;

conducteur d’engins.

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Industrie

L’industrie recherche également de nombreux profils techniques.

Les métiers les plus demandés sont :

soudeur ;

chaudronnier ;

métallier ;

technicien de maintenance ;

conducteur de ligne ;

opérateur de production.

Hôtellerie-restauration

Les établissements peinent toujours à recruter, notamment pendant les périodes touristiques.

Les métiers les plus recherchés sont :

cuisinier ;

commis de cuisine ;

serveur ;

plongeur ;

employé polyvalent de restauration ;

réceptionniste d’hôtel.

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Transport et logistique

Le développement du commerce et de la livraison entraîne des besoins importants.

Parmi les métiers en tension figurent :

préparateur de commandes ;

magasinier ;

cariste ;

chauffeur routier ;

conducteur-livreur.

Santé et aide à la personne

Le vieillissement de la population augmente les besoins en accompagnement.

Les recrutements concernent notamment :

aide-soignant ;

auxiliaire de vie ;

aide à domicile ;

accompagnant éducatif et social ;

infirmier dans certains territoires.

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Agriculture

Les exploitations agricoles rencontrent régulièrement des difficultés de recrutement, notamment lors des saisons de récolte.

Les principaux métiers en tension sont :

ouvrier agricole ;

maraîcher ;

arboriculteur ;

viticulteur ;

salarié polyvalent agricole.

Propreté et services

Le secteur de la propreté recrute également de nombreux salariés.

Les métiers concernés comprennent notamment :

agent de propreté ;

agent d’entretien ;

employé de blanchisserie ;

laveur de vitres.

Les métiers en tension sont-ils les mêmes partout ?

Non. Les besoins de recrutement diffèrent selon les régions. Par exemple, certaines zones touristiques recherchent davantage de professionnels de l’hôtellerie-restauration, tandis que des régions industrielles auront davantage besoin de soudeurs ou de techniciens de maintenance. C’est pourquoi la liste officielle comporte des déclinaisons régionales.

Où consulter la liste officielle ?

La liste des métiers en tension est publiée par les pouvoirs publics et peut être actualisée afin de tenir compte de l’évolution du marché du travail. Elle est consultable auprès des services de l’État et constitue une référence pour les employeurs, les demandeurs d’emploi ainsi que les organismes de formation.

Quels sont les avantages de choisir un métier en tension ?

S’orienter vers un secteur qui recrute présente plusieurs avantages :

davantage d’offres d’emploi ;

des délais de recrutement souvent plus courts ;

des possibilités d’évolution professionnelle ;

des formations financées dans certains secteurs ;

une meilleure sécurité de l’emploi lorsque les besoins restent élevés.

Bien entendu, ces métiers peuvent également présenter des contraintes, comme des horaires décalés, un travail physique ou des conditions de travail exigeantes.

FAQ – Métiers en tension

La liste des métiers en tension est-elle la même chaque année ? Non. Elle peut être modifiée afin de refléter les évolutions du marché du travail et les besoins des entreprises. Tous les métiers en tension recrutent-ils sans diplôme ? Non. Certains sont accessibles après une formation courte, tandis que d’autres nécessitent un diplôme, une qualification ou plusieurs années d’expérience. Les métiers en tension sont-ils identiques dans toute la France ? Non. Les besoins varient selon les régions, le tissu économique local et les difficultés de recrutement rencontrées par les employeurs.

Les métiers en tension jouent un rôle essentiel dans l’économie française. Ils offrent de nombreuses opportunités d’emploi dans des secteurs variés, allant du bâtiment à la santé, en passant par la restauration, la logistique ou l’industrie. Avant d’entreprendre une formation ou une reconversion, il est toutefois conseillé de consulter la liste officielle applicable à votre région, car les besoins peuvent évoluer au fil du temps.

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