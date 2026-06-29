On entend de plus en plus parler du métier de closeur sur les réseaux sociaux. Certains le présentent comme une activité accessible à tous, permettant de travailler à distance et de générer des revenus importants. Pourtant, derrière ces promesses se cache avant tout un véritable métier de la vente.

Le closing intervient principalement pour des produits ou des services à forte valeur ajoutée, comme les formations en ligne, le coaching ou certaines prestations de conseil. Dans ces secteurs, où les décisions d’achat représentent souvent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’euros, un échange personnalisé permet de répondre aux dernières interrogations du prospect avant qu’il ne prenne sa décision.

Alors, en quoi consiste réellement le métier de closeur ? Quelles compétences faut-il posséder ? Peut-on vraiment en vivre ? Voici ce qu’il faut savoir.

Qu’est-ce qu’un closeur ?

Le closeur est un professionnel chargé de finaliser une vente auprès d’un prospect déjà intéressé par un produit ou un service. Son rôle n’est généralement pas de trouver des clients, mais de les accompagner dans leur décision d’achat.

Concrètement, lorsqu’une entreprise ou un entrepreneur génère des demandes de renseignements via des publicités, des webinaires ou du contenu sur Internet, les prospects qualifiés peuvent être orientés vers un closeur. Celui-ci échange avec eux, répond à leurs questions, identifie leurs éventuels freins et les aide à prendre une décision.

Le terme vient de l’anglais « to close », qui signifie conclure une vente.

Comment se déroule une mission de closing ?

Le plus souvent, les échanges se font par téléphone ou en visioconférence. Avant l’entretien, le prospect a généralement déjà manifesté un intérêt pour l’offre. Le closeur intervient donc à une étape avancée du parcours d’achat.

Durant l’échange, il cherche à comprendre les besoins du client, sa situation, ses objectifs et ses éventuelles hésitations. L’objectif n’est pas seulement de présenter le produit, mais de vérifier qu’il correspond réellement aux attentes de la personne.

Par exemple, une personne intéressée par une formation professionnelle à 2 000 euros peut réserver un entretien avec un closeur. Durant cet échange, celui-ci vérifie que la formation correspond réellement aux besoins du prospect, répond à ses questions sur le programme, le financement ou l’accompagnement proposé, puis l’aide à décider si cette solution est adaptée à sa situation.

À la fin de l’entretien, plusieurs scénarios sont possibles :

le prospect décide d’acheter ;

il souhaite réfléchir davantage ;

il estime que l’offre ne lui convient pas.

Un bon closeur ne cherche pas à vendre à tout prix. Son rôle consiste aussi à identifier les situations où le produit n’est pas adapté.

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Quelles compétences faut-il posséder ?

Contrairement à certaines idées reçues, le métier ne repose pas uniquement sur l’aisance à l’oral. L’écoute active est souvent considérée comme l’une des qualités les plus importantes. Un closeur efficace passe généralement plus de temps à poser des questions qu’à parler.

Il doit également faire preuve :

d’empathie ;

de capacité d’analyse ;

de pédagogie ;

de rigueur dans le suivi des prospects ;

d’une bonne gestion des objections.

La connaissance du produit ou du service vendu est également essentielle. Il est difficile de convaincre un client lorsque l’on maîtrise mal l’offre proposée.

Combien gagne un closeur ?

La rémunération dépend fortement du secteur d’activité, du niveau d’expérience et du mode de collaboration. De nombreux closeurs perçoivent une commission sur les ventes réalisées. Certains cumulent un fixe et une partie variable.

La commission représente généralement un pourcentage du montant de chaque vente réalisée. Selon les entreprises et les secteurs d’activité, elle peut être complétée par une rémunération fixe. Certains closeurs exercent comme salariés, tandis que d’autres travaillent en tant qu’indépendants pour plusieurs clients, ce qui peut influencer fortement leurs revenus.

Les revenus peuvent donc varier considérablement. Si certains professionnels expérimentés gagnent plusieurs milliers d’euros par mois, notamment dans les secteurs de la formation en ligne, du coaching ou des services à forte valeur ajoutée, beaucoup de débutants mettent plusieurs mois avant d’obtenir des résultats significatifs. Les promesses de revenus très élevés diffusées sur certains réseaux sociaux doivent donc être prises avec prudence.

Faut-il suivre une formation ?

Il n’existe pas de diplôme officiel pour devenir closeur. De nombreuses formations privées ont vu le jour ces dernières années. Certaines apportent de réelles compétences en vente et en communication, tandis que d’autres misent davantage sur des promesses marketing que sur un véritable apprentissage.

Avant d’investir dans une formation, il est recommandé d’étudier le programme, les retours d’anciens élèves et l’expérience réelle des formateurs. Dans de nombreux cas, une solide expérience commerciale et une pratique régulière des entretiens de vente permettent déjà d’acquérir une grande partie des compétences nécessaires.

Il est également important de garder à l’esprit qu’une formation, même de qualité, ne garantit ni l’obtention de missions ni un niveau de revenu donné. Comme dans la plupart des métiers commerciaux, l’expérience acquise sur le terrain, la capacité à convaincre et la qualité des entreprises avec lesquelles on collabore restent des facteurs déterminants.

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Un métier d’avenir ?

Le développement du commerce en ligne, du coaching et des formations digitales a largement contribué à l’essor du closing. De plus en plus d’entreprises recherchent des profils capables d’accompagner les prospects dans leur prise de décision, notamment sur des offres complexes ou coûteuses.

Toutefois, comme dans de nombreux métiers commerciaux, les résultats dépendent largement des compétences, de l’expérience et de la qualité des offres vendues. Le closing peut représenter une véritable opportunité professionnelle, mais il ne constitue pas une solution miracle permettant de générer rapidement des revenus sans effort.

Le métier comporte également certaines contraintes. Les débuts peuvent être difficiles, notamment lorsqu’il faut apprendre à gérer les refus, atteindre des objectifs commerciaux ou travailler avec une rémunération en partie variable. Les indépendants doivent aussi consacrer du temps à trouver de nouveaux clients et à entretenir leur réseau professionnel.

Comment trouver des offres d’emploi de closeur ?

Une fois formé ou après avoir acquis les bases de la vente, plusieurs solutions permettent de trouver ses premières missions. Les plateformes d’emploi généralistes publient régulièrement des offres de closeur, de commercial à distance ou de conseiller commercial. Il est également possible de consulter les réseaux professionnels comme LinkedIn, où de nombreux entrepreneurs et organismes de formation recrutent directement.

Les groupes spécialisés sur les réseaux sociaux, les communautés dédiées au closing ou à la vente ainsi que certaines plateformes de freelances peuvent également constituer de bonnes sources d’opportunités. Enfin, de nombreux closeurs décrochent leurs premières collaborations grâce à la prospection directe. Contacter des entreprises qui vendent des formations, du coaching ou des prestations de conseil permet parfois de proposer ses services, même lorsqu’aucune offre n’a été publiée. Une approche personnalisée, accompagnée d’un profil professionnel soigné et d’une bonne connaissance des techniques de vente, peut faire la différence.

Vidéo bonus sur le métier de closeur

Le closeur est un professionnel de la vente chargé d’accompagner un prospect jusqu’à sa décision d’achat. Derrière les promesses parfois spectaculaires véhiculées sur les réseaux sociaux, ce métier repose avant tout sur l’écoute, la compréhension des besoins et la maîtrise des techniques commerciales. Comme toute activité liée à la vente, il peut être rémunérateur, mais exige du travail, de la pratique et une réelle capacité à créer une relation de confiance avec les clients.

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