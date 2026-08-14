Le roi Charles III est actuellement atteint d’une forme de cancer et, dans ce cadre, beaucoup de gens se posent déjà la question de sa succession sur le trône. Voyons donc ensemble qui devrait lui succéder au travers de l’arbre généalogique de la maison Windsor.

Le roi Charles III atteint d’une « forme de cancer »

En janvier 2024, le roi Charles III a été hospitalisé à la London Clinic pour une opération de chirurgie. Cette opération était apparemment localisée à la prostate. Notez qu’il a été hospitalisé presque dans le même temps que sa belle-fille, Kate Middleton, opérée au niveau de l’abdomen et qui a révélé un peu plus tard être atteinte d’un cancer.

Dans la foulée, il a également été révélé que le roi était aussi atteint d’une « forme de cancer« . Dans un cas comme dans l’autre, nous ne connaissons pas la nature de ces cancers puisque le palais royal demeure très discret sur ce sujet épineux et personnel.

Mais, dans le cas de Charles III, il ne s’agirait pas d’un cancer de la prostate. Pendant quelque temps, le roi a donc été obligé de mettre ses obligations entre parenthèses, chose qui le faisait terriblement souffrir mentalement selon son épouse Camilla.

Sous traitement, il a de nouveau été hospitalisé en mars 2025 en observation au sujet des effets secondaires de son traitement. Puis, en décembre 2025, il est annoncé que son traitement allait être allégé au cours de l’année 2026. Et nous n’en savons pas beaucoup plus puisque la maison Windsor souhaite garder beaucoup de discrétion.

La question de sa succession déjà au centre des discussions

Mais, forcément, ce contexte pose la question de sa succession. Il fêtera ses 78 ans en novembre 2026 et beaucoup de gens se demandent comment se passera sa succession si le roi venait à perdre la vie à cause de sa maladie. La question se pose dès lors qu’un membre de la famille royale est malade par ailleurs, puisque, si ce dernier devait perdre la vie, il faudrait organiser des obsèques.

Des obsèques minutées (avec des répétitions importantes avant le jour J) retransmises à la télévision. Tout doit se passer correctement puisque des millions de personnes suivront ces obsèques en direct (et que des présidents d’autres pays seront aussi présents). Des millions de gens ont regardé le mariage du prince William par exemple et pareil pour les funérailles de la reine Elisabeth II.

Zoom sur la maison Windsor : de George V à Charles III

Mais alors, si le roi devait mourir, qui lui succédera ? Pour le savoir, penchons-nous sur la maison Windsor. Car oui, en Angleterre, la transmission du pouvoir royal se fait par le sang : de père en fils. La maison Windsor s’ouvre avec le roi George V qui, avec Mary de Teck, a eu plusieurs enfants.

Dans l’ordre de naissance : Édouard VIII, George VI, Mary du Royaume-Uni, Henry de Gloucester, George de Kent, et John du Royaume-Uni. Au décès de George V, c’est son premier fils qui a pris la main, Édouard VIII. N’ayant pas eu d’enfant, c’est ensuite son frère qui a pris le trône : George VI.

Ce dernier, avec Elizabeth Bowes-Lyon, a eu deux filles. Dans l’ordre : Elisabeth II et Margaret du Royaume-Uni. Au décès de son père, Elisabeth devient alors la reine alors qu’elle n’a qu’une vingtaine d’années. Elle est restée sur le trône plus de 70 ans avant de mourir le 8 septembre 2022 à 96 ans.

Durant son vivant, elle aura eu plusieurs enfants avec Philip Mountbatten. Dans l’ordre de naissance : Charles III, Anne du Royaume-Uni, Andrew Mountbatten-Windsor, et Edward d’Édimbourg. Lors du décès de la reine, c’est donc son premier fils qui a été couronné : Charles III. C’est lui qui est le roi actuellement.

Qui sera roi après Charles III ?

Mais, s’il venait à mourir, qui prendrait la main ? En toute logique, sa succession au trône devrait revenir à son premier enfant. Avant de se marier avec Camilla (qui était sa maîtresse pendant son précédent mariage, et il était son amant également), il fut marié avec Lady Diana Spencer, qui a tragiquement perdu la vie à Paris en 1997.

Avec elle, Charles a eu deux fils, dans l’ordre : William de Galles et Harry de Sussex. Autrement dit, lors du décès de Charles III, ce devrait être au tour du prince William de devenir roi. D’autant que, même si William venait à refuser ce rôle, son frère Harry a renoncé à ses obligations royales en 2020 en partant vivre aux USA avec son épouse Meghan Markle.

Donc, si Charles III devait mourir, ce devrait être au tour du prince William de prendre la couronne. Et si le prince William devait mourir avant que cela n’arrive, ce rôle pourrait revenir au prince Harry ou peut-être à l’un des frères et sœurs de Charles III : Anne du Royaume-Uni, Andrew Mountbatten-Windsor ou Edward d’Édimbourg.

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Quelle succession après William ?

Mais, et après ? Si William devient bien roi après son père, ce dernier devrait également passer le flambeau à l’un de ses enfants lors de son décès. Il a eu trois enfants avec Kate Middleton, dans l’ordre : George de Galles, Charlotte de Galles et Louis de Galles. Sauf si George de Galles venait à mourir avant ou à y renoncer, il devrait donc devenir le roi après son père, devenant ainsi George VII.

Sinon, ce rôle reviendrait à Charlotte de Galles et si cela s’avérait impossible, ce rôle reviendrait finalement à Louis de Galles. Et dans le cas où aucun des enfants de William ne pourrait devenir roi ou reine, ce serait donc son frère Harry de Sussex qui pourrait être nommé.

Si tel était le cas et que Harry devenait roi, ce dernier serait suivi par l’un de ses enfants à son décès : Archie de Sussex ou Lilibet de Sussex. Et ainsi de suite.

Donc, même si certaines personnes assurent être les enfants cachés du roi, le successeur de Charles III devrait être le prince William.

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