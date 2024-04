Il existe aujourd’hui de nombreuses options pour aider les personnes à perdre du poids, mais toutes ne sont pas innovantes et adaptées à tous les profils. Dans cet article, nous allons vous présenter le Saxenda, une solution injectable en stylo prérempli à base de liraglutide, et répondre à la question : est-ce vraiment efficace pour perdre du poids rapidement ? Nous approfondirons également comment ce médicament agit sur la perte de poids, dans quels cas il peut être prescrit contre l’obésité et les points de vigilance à prendre en compte.

Qu’est-ce que le Saxenda ?

Saxenda est un médicament sous forme de solution injectable en stylo prérempli, contenant le principe actif liraglutide, qui appartient à la classe des agonistes du GLP-1 (récepteurs glucagon-like peptide-1). Ceux-ci stimulent la libération d’insuline par le pancréas. Le liraglutide est principalement utilisé dans le traitement du diabète de type 2 en tant que régulateur glycémique, cependant, il peut aussi être prescrit pour les patients obèses ou en situation de surpoids et ayant certaines complications associées comme l’hypertension artérielle ou le désordre lipidique. Pour en savoir plus sur la façon de perdre du poids avec du saxenda, poursuivez la lecture !

Saxenda : solution injectable en stylo prérempli à base de liraglutide

Comment le Saxenda agit-il sur la perte de poids ?

L’action de la liraglutide, contenue dans le Saxenda, repose principalement sur deux aspects :

Réduction de l’appétit : grâce à son effet sur les récepteurs GLP-1, la liraglutide stimule la satiété en agissant directement sur le système nerveux central. Cette action se traduit par une diminution de la sensation de faim et donc un apport calorique réduit. Augmentation de la dépense énergétique : elle contribue également à augmenter légèrement la dépense énergétique en favorisant la libération d’insuline, ce qui permet un meilleur contrôle de la glycémie.

Ce mécanisme d’action fait du Saxenda un allié potentiel pour aider au processus de perte de poids, surtout lorsqu’il est associé à un programme de perte de poids médicalisée, incluant un suivi diététique et la mise en place d’un plan d’exercices physiques adaptés.

Efficacité et résultats attendus

Selon plusieurs études cliniques réalisées sur des patients obèses ou en surpoids ayant utilisé le Saxenda, les résultats montrent que cette spécialité injectable peut être efficace dans la diminution du poids corporel. En règle générale, et en intégrant aussi un rééquilibrage alimentaire et une activité physique régulière, les patients perdent en moyenne entre 5% et 10% de leur poids initial avec ce médicament. Il est important de noter que la perte de poids obtenue peut varier selon les personnes et dépendra notamment du niveau d’engagement et de motivation individuelle dans l’adoption d’un mode de vie plus sain.

Pour qui est prescrit le Saxenda ?

Le Saxenda est principalement indiqué pour :

Les patients obèses ayant un indice de masse corporelle (IMC) supérieur ou égal à 30 kg/m².

ayant un indice de masse corporelle (IMC) supérieur ou égal à 30 kg/m². Les personnes en situation de surpoids avec un IMC supérieur ou égal à 27 kg/m² et atteintes de complications liées à l’excès pondéral telles que l’hypertension artérielle, la dyslipidémie, le diabète de type 2 ou le syndrome des ovaires polykystiques.

Ce médicament n’est pas recommandé pour les personnes souffrant d’affections gastro-intestinales sévères, de troubles thyroïdiens ou autres contre-indications listées dans la notice patient. De plus, il ne doit être utilisé qu’après avis et prescription d’un médecin spécialisé et expérimenté dans le traitement de l’obésité.

Points de vigilance lors du traitement par Saxenda

Tout comme d’autres médicaments destinés au traitement de l’obésité, le Saxenda n’est pas exempt d’effets indésirables. Les effets les plus couramment rapportés sont de nature gastro-intestinale, tels que nausées, vomissements, constipation et diarrhée. D’autres effets moins fréquents, mais potentiellement graves, peuvent apparaître, comme des atteintes pancréatiques ou thyroïdiennes.

Il est essentiel de se conformer à la posologie et aux instructions du médecin lors de l’utilisation du Saxenda afin de minimiser ces risques. En cas d’apparition d’effets indésirables, il est important de consulter rapidement son médecin pour évaluer la nécessité de modifier ou d’arrêter le traitement.

FAQ sur le Saxenda

Quelle est la dose initiale recommandée de Saxenda et comment évolue-t-elle au cours des premières semaines ? La dose initiale recommandée de Saxenda est généralement faible pour réduire le risque d’effets secondaires. Elle est augmentée graduellement sur plusieurs semaines jusqu’à atteindre la dose thérapeutique recommandée. Consultez votre médecin pour des instructions précises. Quels sont les effets secondaires possibles du Saxenda ? Les effets secondaires courants incluent des troubles gastro-intestinaux comme les nausées, les vomissements et la constipation. Des effets moins fréquents mais plus graves peuvent également survenir. Parlez-en à votre médecin ou pharmacien. Saxenda nécessite-t-il une ordonnance ? Oui, Saxenda est un médicament sur ordonnance. Il doit être prescrit par un professionnel de santé après une évaluation médicale approfondie. Comment le Saxenda impacte-t-il la santé globale, au-delà de la perte de poids ? Le Saxenda, en facilitant la perte de poids, peut contribuer à améliorer plusieurs aspects de la santé, comme la pression artérielle, le profil lipidique et la glycémie, réduisant ainsi le risque de maladies liées au surpoids. Dois-je consulter un pharmacien avant de commencer le Saxenda ? Il est conseillé de discuter avec un pharmacien pour comprendre comment intégrer le Saxenda dans votre régime de santé, surtout si vous prenez d’autres médicaments. Le Saxenda peut-il remplacer un régime alimentaire et un exercice physique ? Non, le Saxenda est le plus efficace lorsqu’il est utilisé en complément d’un régime alimentaire équilibré et d’un programme d’exercice physique. Il ne remplace pas les saines habitudes de vie. Comment l’injection de Saxenda est-elle administrée ? Le Saxenda est administré par injection sous-cutanée, généralement une fois par jour. Suivez les instructions de votre médecin ou les directives fournies avec le médicament pour l’auto-injection. Combien de temps faut-il utiliser le Saxenda pour voir des résultats significatifs ? Les résultats peuvent varier, mais certaines études indiquent que les effets significatifs sur la perte de poids peuvent être observés après plusieurs semaines à mois d’utilisation, en combinaison avec un régime et de l’exercice. Le Saxenda est-il plus efficace qu’un placebo ? Les études cliniques ont montré que le Saxenda est significativement plus efficace pour la perte de poids comparativement à un placebo, surtout quand il est associé à un régime alimentaire et à de l’exercice. Dois-je ajuster les doses de Saxenda au fil du temps ? Les ajustements de dose peuvent être nécessaires en fonction de votre réponse au traitement et de la tolérance aux effets secondaires. Ces ajustements doivent être faits sous surveillance médicale. Quand faut-il planifier une consultation de suivi médical après avoir commencé le Saxenda ? Une consultation de suivi est généralement recommandée quelques semaines après le début du traitement pour évaluer les progrès, les effets secondaires, et ajuster le traitement si nécessaire. Comment le Saxenda s’intègre-t-il dans un programme de traitements pour la perte de poids ? Le Saxenda est souvent intégré dans un programme de traitement comprenant des conseils en nutrition, un suivi médical régulier, et parfois d’autres traitements pour la perte de poids, selon les besoins spécifiques du patient. Quel rôle la consultation en ligne peut-elle jouer dans le traitement avec Saxenda ? Les consultations en ligne peuvent être utiles pour le suivi régulier avec votre équipe de soins de santé, surtout pour discuter de la progression du traitement, des ajustements de dose, et des effets secondaires. Le Saxenda est-il approprié pour les personnes avec une maladie cardiaque ? Les patients avec une maladie cardiaque devraient discuter des risques potentiels et des avantages du Saxenda avec leur médecin, car il peut avoir des effets sur la santé cardiovasculaire.

Le Saxenda peut être considéré comme une solution efficace dans certains cas pour perdre du poids rapidement, à condition de suivre les recommandations médicales et d’être accompagné d’un programme personnalisé adapté au profil de chaque patient comprenant un suivi diététique et une activité physique régulière.

