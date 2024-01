Réforme du compte épargne temps : un impact sur les départs en retraite !

Pendant sa campagne à l’élection présidentielle en 2022, Emmanuel Macron a promis qu’il allait faciliter les départs en retraite avant l’âge légal. Pour cela, l’exécutif a pour idée de réformer le compte épargne-temps (CET) en compte épargne temps universel (CETU). Les changements pourraient offrir de nouvelles possibilités aux seniors de partir qui ne sont pas loin de la retraite. On vous explique comment.

Quels sont les avantages du compte épargne temps ?

Il s’agit d’un dispositif mis en place par les employeurs qui permet aux salariés et agents de la fonction publique de mettre en réserve des jours de congés ou de repos non pris. Ensuite, ils ont la possibilité de les monétiser ou de les utiliser pour réduire ou stopper leur activité.

Le seul inconvénient, c’est que le compte épargne temps n’est pas obligatoire et c’est au bon vouloir des entreprises de le proposer à leur personnel ou pas. Le gouvernement souhaite que ce mécanisme devienne universel, ce qui pourrait satisfaire l’ensemble des travailleurs sur le territoire français. Mais, ce n’est pas tout !

Soutien des départs à la retraite avant l’heure

Actuellement, le compte épargne temps offre déjà la possibilité de partir avant l’âge légal par deux biais. Soit, le salarié choisit de passer en temps partiel jusqu’à la retraite, ce qu’on nomme aussi une cessation progressive d’activité avant la retraite.

Soit, il utilise tous ses congés en stock, dans la limite 6 mois, pour atteindre la date de son départ à la retraite, on parle alors de cessation d’activité avant la retraite. Cette deuxième solution est largement utilisée par les salariés. Est-ce que le CETU va changer la donne pour ces futurs retraités ?

La réforme du CET a pour objectif de conserver les avantages initiaux qui encouragent les départs en retraite avant l’âge légal. En effet, le 20 décembre dernier, le projet proposé par les Inspections générales des affaires sociales (Igas), des finances (IGF) et de l’administration (IGA) va dans ce sens, et même plus loin ! En effet, le dispositif pourrait proposer de nouvelles solutions d’utilisation du compte épargne temps.

Nouvelles options d’utilisation du compte épargne temps

En plus des deux possibilités d’utilisation déjà existantes pour le compte épargne temps, le gouvernement dispose d’autres idées pour anticiper la liquidation des droits à la retraite.

Rachat direct de trimestres

La première est de permettre aux salariés d’utiliser leur CETU pour le rachat de trimestres dans les régimes de retraite de base ou complémentaires, ce qui n’est pas le cas du CET aujourd’hui. Actuellement, un salarié peut monétiser les jours qu’il a stockés et utiliser les fonds pour racheter les trimestres, mais la démarche n’est pas directe. L’avantage de créer une option directement intégrée dans le CETU est que l’organisme se chargera d’effectuer toutes les démarches nécessaires, ce qui vous évitera de la paperasse.

Articulation avec la retraite progressive

La seconde idée prévoit une articulation entre le CETU et la retraite progressive. Le but est de maintenir le niveau de vie et l’emploi des seniors. Le dispositif prévoit donc de privilégier la cessation progressive d’activité, c’est-à-dire à temps partiel, deux ans en amont du départ à la retraite, et de permettre aux salariés de continuer à percevoir une rémunération tout en touchant également une partie de la pension de retraite.

Articulation avec le C2P

Enfin, la dernière hypothèse envisage une articulation entre le CETU et le C2P, compte professionnel de prévention. Pour rappel, le C2P permet aux salariés qui ont des métiers à risques de cumuler des points supplémentaires pour la retraite, selon des critères d’âge ou encore de pénibilité au travail. Un cumul ou une fusion des deux comptes pourraient permettre un départ à la retraite plus tôt.

La réforme envisagée du CET en CETU ouvre de nouvelles perspectives pour les départs anticipés à la retraite. Le compte épargne temps va conserver ses avantages actuels, mais pourrait proposer d’autres options intéressantes pour les travailleurs qui sont proches de la retraite. Affaire à suivre ! Pensez-vous que ce soit une réforme judicieuse ?

