Quels sont les bienfaits prouvés du jeûne ?

Le jeûne suscite un intérêt grandissant. Qu’il s’agisse du jeûne intermittent, du jeûne de 24 heures ou de périodes plus longues encadrées médicalement, nombreux sont ceux qui espèrent perdre du poids, retrouver de l’énergie ou améliorer leur santé. Mais que dit réellement la science ? Si certains bénéfices sont aujourd’hui bien documentés, d’autres restent encore à confirmer. Voici ce que les études permettent d’affirmer.

Le jeûne, de quoi parle-t-on ?

Le jeûne consiste à s’abstenir de manger pendant une période donnée. Il existe plusieurs formes :

le jeûne intermittent (par exemple 16 heures de jeûne et 8 heures pour s’alimenter) ;

(par exemple 16 heures de jeûne et 8 heures pour s’alimenter) ; le jeûne alterné (un jour de jeûne sur deux ou très faible apport calorique) ;

(un jour de jeûne sur deux ou très faible apport calorique) ; le jeûne prolongé de plusieurs jours, qui nécessite un suivi médical.

Pendant cette période, l’organisme change progressivement de source d’énergie. Après avoir utilisé les réserves de glucose, il puise davantage dans les graisses et produit des corps cétoniques, qui servent de carburant à de nombreux organes, notamment le cerveau.

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Une perte de poids souvent observée

C’est l’effet le plus connu du jeûne intermittent. En réduisant la fenêtre pendant laquelle on mange, il devient souvent plus facile de diminuer naturellement son apport calorique. Les études montrent que le jeûne peut favoriser une perte de poids modérée, comparable à celle obtenue avec d’autres régimes hypocaloriques lorsque les calories consommées sont similaires. En revanche, le jeûne n’est pas une solution miracle. Si les apports restent trop élevés pendant les périodes où l’on mange, les bénéfices sur le poids disparaissent rapidement.

Une meilleure sensibilité à l’insuline

L’un des bénéfices les mieux établis concerne le métabolisme du glucose. Chez certaines personnes, notamment celles présentant un surpoids ou un prédiabète, le jeûne intermittent peut améliorer la sensibilité à l’insuline. Concrètement, l’organisme utilise plus efficacement le sucre présent dans le sang, ce qui contribue à réduire le risque de développer un diabète de type 2. Ces effets semblent particulièrement intéressants lorsqu’ils s’accompagnent d’une alimentation équilibrée et d’une activité physique régulière.

Une amélioration de certains facteurs cardiovasculaires

Le jeûne pourrait également avoir un impact positif sur plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire.

Certaines recherches observent :

une baisse de la tension artérielle ;

une diminution des triglycérides ;

une amélioration du cholestérol chez certaines personnes ;

une réduction de l’inflammation chronique de faible intensité.

Toutefois, les résultats varient selon les individus et les protocoles étudiés. Les chercheurs estiment que des études plus longues sont encore nécessaires.

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L’autophagie : un phénomène réel, mais souvent exagéré

Le mot autophagie revient très souvent lorsqu’on parle de jeûne. Il s’agit d’un mécanisme naturel par lequel les cellules éliminent certaines protéines endommagées et recyclent leurs composants. Ce processus a été largement démontré chez les animaux.

Chez l’être humain, il existe bien, mais il est beaucoup plus difficile à mesurer. Contrairement à certaines affirmations très répandues sur internet, on ne connaît pas précisément la durée de jeûne nécessaire pour déclencher une autophagie importante chez l’humain, ni l’ampleur réelle de ses effets sur la santé.

Des effets possibles sur le cerveau

Les chercheurs s’intéressent aussi aux effets du jeûne sur le fonctionnement cérébral. Les études chez l’animal montrent des résultats prometteurs sur la protection des neurones et la production de certaines protéines impliquées dans la plasticité cérébrale.

Chez l’humain, quelques travaux suggèrent une amélioration de la concentration ou de la vigilance chez certaines personnes, mais les preuves restent encore limitées. À ce jour, il n’est pas possible d’affirmer que le jeûne prévient les maladies neurodégénératives comme Alzheimer.

Un impact potentiel sur la longévité

Le jeûne est souvent présenté comme un moyen de vivre plus longtemps. Cette idée provient principalement d’études réalisées chez des levures, des vers, des mouches ou des rongeurs. Chez ces espèces, certaines formes de restriction calorique augmentent effectivement la durée de vie.

En revanche, chez l’être humain, aucune étude ne permet aujourd’hui d’affirmer que le jeûne prolonge l’espérance de vie. Les chercheurs disposent seulement d’indices indirects liés à l’amélioration de certains marqueurs de santé.

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Le jeûne n’est pas sans risques

Même lorsqu’il est pratiqué de manière modérée, le jeûne ne convient pas à tout le monde. Il est généralement déconseillé :

aux femmes enceintes ou allaitantes ;

aux enfants et aux adolescents en pleine croissance ;

aux personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire ;

aux personnes très âgées ou dénutries ;

aux personnes prenant certains traitements contre le diabète sans avis médical.

Certaines personnes peuvent également ressentir des maux de tête, de la fatigue, des vertiges ou une baisse de concentration, surtout au début.

Ce qu’il faut retenir des preuves scientifiques

Le jeûne présente plusieurs bénéfices soutenus par des données scientifiques, notamment sur la perte de poids, la sensibilité à l’insuline et certains facteurs de risque cardiovasculaire. En revanche, beaucoup d’autres promesses largement relayées sur les réseaux sociaux, comme la détoxification de l’organisme, la guérison des cancers ou un rajeunissement spectaculaire des cellules, ne reposent pas aujourd’hui sur des preuves solides chez l’être humain. Comme toute stratégie nutritionnelle, le jeûne ne remplace ni une alimentation équilibrée, ni l’activité physique, ni un suivi médical lorsqu’il existe des problèmes de santé.

FAQ – Les bienfaits du jeûne

Le jeûne est-il plus efficace qu’un régime classique ? Pas forcément. Les études montrent que, pour une même réduction des calories, le jeûne n’entraîne généralement pas une perte de poids supérieure à celle obtenue avec un régime équilibré. Au bout de combien de temps le corps commence-t-il à brûler les graisses ? Les réserves de glycogène diminuent progressivement après environ 12 à 24 heures sans apport alimentaire, mais le recours aux graisses augmente déjà avant cette période. Cela varie selon l’activité physique, l’alimentation et le métabolisme de chacun. Le café casse-t-il le jeûne ? Le café noir sans sucre ni lait apporte très peu de calories et n’interrompt généralement pas le jeûne sur le plan métabolique. En revanche, l’ajout de sucre, de lait ou de crème modifie cette situation. Peut-on faire du sport à jeun ? Oui, pour des exercices d’intensité légère à modérée chez une personne en bonne santé. En revanche, les efforts très intenses ou prolongés peuvent être plus difficiles et nécessitent une adaptation.

En l’état actuel des connaissances, le jeûne apparaît comme un outil intéressant pour certaines personnes, mais il ne constitue ni une solution miracle ni une méthode universelle. Ses effets les mieux démontrés concernent principalement le métabolisme et certains facteurs de risque cardiovasculaire, tandis que de nombreuses promesses largement relayées restent à confirmer par des recherches de plus grande ampleur. Avant de modifier durablement son alimentation, il est donc préférable de privilégier une approche adaptée à sa situation, et de demander l’avis d’un professionnel de santé en cas de maladie, de traitement ou de doute.

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