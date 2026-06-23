Acheter plusieurs baguettes d’avance et les glisser au congélateur est devenu une habitude pour de nombreux foyers. Si cette astuce permet avant tout d’éviter le gaspillage alimentaire, elle pourrait aussi offrir quelques avantages inattendus pour la santé. Meilleure satiété, impact plus modéré sur la glycémie ou encore soutien du microbiote intestinal : le pain congelé puis décongelé réserve quelques surprises qui méritent d’être connues.

1. Un index glycémique potentiellement plus faible

Lorsque le pain est congelé puis décongelé, une partie de son amidon se transforme en amidon résistant. Cette forme d’amidon est digérée plus lentement par l’organisme, ce qui peut contribuer à ralentir l’absorption des glucides. Résultat : la hausse de la glycémie après le repas pourrait être un peu moins importante qu’avec du pain fraîchement acheté. L’effet reste modéré, mais il constitue un avantage intéressant.

2. Un coup de pouce pour le microbiote

L’amidon résistant agit également comme un prébiotique. Une partie atteint le côlon sans être digérée et sert alors de nourriture à certaines bactéries bénéfiques présentes dans l’intestin. Cette fermentation favorise la production de composés utiles à la santé digestive et participe au maintien d’un microbiote équilibré.

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3. Une meilleure sensation de satiété

Grâce à sa digestion plus lente, le pain congelé puis décongelé peut contribuer à une satiété prolongée chez certaines personnes. Même si les calories restent les mêmes que dans du pain frais, cette sensation de rassasiement plus durable peut aider à limiter les petites fringales entre les repas.

4. Un allié anti-gaspillage

C’est sans doute l’avantage le plus concret au quotidien. En congelant votre pain, vous pouvez le conserver plusieurs semaines sans craindre qu’il durcisse ou moisisse. Cette habitude permet d’éviter de jeter des restes et de toujours avoir du pain sous la main, même lorsque vous n’avez pas le temps de passer à la boulangerie.

5. Des nutriments bien préservés

Contrairement à certaines idées reçues, la congélation conserve très bien les qualités nutritionnelles du pain. Les glucides, les protéines, les minéraux et la majorité des vitamines restent pratiquement inchangés. À condition de congeler le pain lorsqu’il est encore frais, les pertes nutritionnelles sont généralement minimes.

6. Une texture retrouvée après réchauffage

Quelques minutes au grille-pain ou au four permettent souvent de retrouver une croûte croustillante et une mie moelleuse. De nombreuses personnes trouvent même le résultat plus agréable qu’un pain laissé plusieurs jours à l’air libre, qui a tendance à devenir sec et caoutchouteux.

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Quels pains se prêtent le mieux à la congélation ?

Les meilleurs candidats sont :

la baguette traditionnelle ;

le pain de campagne ;

le pain complet ;

le pain aux céréales ;

le pain au levain.

Le pain de mie industriel se congèle également bien, mais l’intérêt nutritionnel est généralement moindre.

Le petit plus à retenir

Certaines études suggèrent que le phénomène est encore plus marqué lorsque le pain est congelé puis toasté avant consommation. Une quantité supplémentaire d’amidon résistant pourrait alors se former, ce qui améliore encore légèrement la réponse glycémique par rapport à du pain fraîchement sorti de la boulangerie.

Congeler son pain n’est donc pas seulement une solution pratique pour le conserver plus longtemps. Cette habitude simple permet de limiter le gaspillage tout en profitant d’un pain qui conserve ses qualités nutritionnelles. Mieux encore, la formation d’amidon résistant pourrait apporter un petit coup de pouce à la satiété, à l’équilibre glycémique et au microbiote. Une bonne raison de faire un peu de place dans votre congélateur.

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