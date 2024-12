Quels événements pour occuper votre séjour à Toronto ?

Capitale de la province de l’Ontario, Toronto se positionne comme l’une des villes phares du Canada, abritant de nombreux sites de référence pouvant vous permettre de vivre un séjour inoubliable. Si vous avez coché le Canada comme destination pour vos vacances de Noël ou pour une autre période de l’année, sachez que la région possède de nombreux sites naturels capables de vous offrir un spectacle sublime. Mais au-delà de ces lieux, si vous souhaitez vivre un peu d’animation, vous pouvez aussi vous rendre à des spectacles ou à des événements sportifs.

Prendre part à des événements sportifs à Toronto : les 3 équipes à suivre

Le sport rassemble les foules et suscite les passions. Il représente une excellente façon de bien s’immerger dans la vie d’un peuple, en particulier dans les grandes métropoles. Pour passer des soirées palpitantes au milieu de fans de sport surexcités, vous pouvez alors notamment prendre votre billet pour un match des Toronto Raptors. La franchise canadienne, championne de NBA en 2019 avec Kawhi Leonard comme MVP sous les ordres de Nick Curse, fait partie des entités sportives les plus en vue de la ville.

En dehors des Toronto Raptors, vous pouvez également suivre les Toronto Maple Leafs si vous souhaitez vous offrir une immersion dans un sport peu populaire en Europe. Franchise de hockey sur glace évoluant à Toronto, les Maple Leafs suscitent aussi beaucoup d’engouement à cause de leur longue stabilité au plus haut niveau. Vainqueurs de la Ligue Nord en 2019, ils sont par ailleurs détenteurs de 13 Stanley Cup. Même si la dernière remonte à 1967, l’équipe reste l’une des associations sportives les plus suivies de l’Ontario. Dans le même sillage, les Blue Jays de Toronto, 2 fois vainqueurs des séries mondiales au début des années 1990, continuent d’attirer une foule nombreuse lors de leurs matches.

Participer à des événements culturels ou commerciaux

Selon le moment auquel vous vous rendez à Toronto, il y a également de nombreux événements culturels et commerciaux auxquels vous pouvez assister. Organisée en été au Parc des expositions de Toronto et accueillant plus d’1 million de visiteurs chaque année, l’Exposition nationale canadienne en est un parfait exemple. Cet événement représente d’ailleurs un tout-en-un, puisqu’il inclut des spectacles, des carnavals, des foires, etc.

En juillet de chaque année, se tient par ailleurs le Toronto Carribean Carnival, au cours duquel de nombreuses parades sont organisées aux couleurs des Caraïbes. Mettant principalement en avant le calypso, le festival fait aussi la part belle au reggae, au chutney ou encore au brass band. De quoi émerveiller les mélomanes !

Pour la période hivernale, le marché de Noël de Toronto est un incontournable. Cet événement vous offre la possibilité de préparer les festivités de Noël dans une ambiance colorée, gaie et chaleureuse. Véritable lieu de rencontre, il propose de nombreuses animations et des activités en parallèle aux stands de vente. Petits et grands devraient tous pouvoir y prendre du plaisir.

