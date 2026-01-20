Après plusieurs années d’évolutions incrémentales, 2026 marque une phase de consolidation décisive pour le marché du smartphone. L’intelligence artificielle embarquée, l’autonomie réelle et la durabilité logicielle s’imposent désormais comme des leviers bien plus stratégiques que la simple surenchère technique.

Les modèles attendus cette année ne promettent pas tous une révolution visible. Ils cherchent avant tout à affiner l’expérience quotidienne, mieux répondre aux usages réels et justifier un renouvellement devenu plus rare. Voici les dix smartphones les plus surveillés pour leur sortie internationale en 2026.

Oppo Reno 15

Avec le Reno 15, Oppo démontre que finesse extrême et robustesse industrielle peuvent cohabiter. Son châssis de seulement 7,55 mm d’épaisseur intègre une certification IP69, capable de résister à des jets haute pression à 80 °C. C’est un atout pour un mileu de gamme, là où la plupart des concurrents se limitent encore à l’IP68.

Plutôt que de courir après la puissance brute, le constructeur privilégie l’équilibre thermique avec la puce MediaTek Dimensity 8450 gravée en 4 nm. La puce se retrouve associée à une interface ColorOS 16 déjà éprouvée sur le marché chinois. L’écran OLED de 6,7 pouces, aux quatre bords incurvés, complète cette approche esthétique avec une luminosité locale de 2 000 nits assurant une excellente lisibilité en extérieur. Le Reno 15 s’impose ainsi comme une alternative élégante et durable, pensée pour survivre aux contraintes du quotidien.

Realme 16 Series

La série Realme 16 entend bousculer les codes du milieu de gamme en généralisant des choix techniques longtemps réservés au haut de gamme. Le modèle Pro adopte un capteur Samsung ISOCELL de 200 mégapixels permettant un zoom « in-sensor » x4 sans perte significative. Il s’agit d’une approche déjà popularisée sur certains modèles asiatiques, mais encore rare à ce niveau de prix.

Les performances sont confiées au Snapdragon 7s Gen 4. De son côté, la recharge SuperVOOC 120 W permet de récupérer une batterie de 5 200 mAh en moins de vingt minutes. Realme vise clairement une clientèle jeune avec un design « Urban Wild » intégrant des matériaux biosourcés, combinant dissipation thermique efficace et réduction de l’empreinte carbone. Une proposition agressive qui cherche à rendre la technologie avancée accessible au plus grand nombre.

OnePlus 16

Avec le OnePlus 16, la question de l’autonomie prend une nouvelle dimension. La marque introduit sa technologie Glacier Battery à anode silicium-carbone. Cette approche permet d’atteindre une capacité impressionnante de 7 000 mAh dans un châssis de 8,5 mm. Cette endurance alimente sans difficulté le Snapdragon 8 Gen 5 et un écran LTPO.

Fidèle à son ADN, OnePlus conserve une interface OxygenOS épurée, axée sur la fluidité et la réactivité. Ce modèle se positionne comme une réponse directe aux flagships chinois déjà disponibles localement, qui misent eux aussi sur de très grandes batteries, mais peine parfois à égaler leur optimisation logicielle globale.

Google Pixel 11

Le Pixel 11 marque une rupture industrielle importante pour Google. En confiant la gravure de son processeur Tensor G6 à TSMC en 3 nm, la firme cherche à corriger les limites de chauffe et d’autonomie observées sur les générations précédentes. Grâce à 16 Go de RAM en standard, l’IA Gemini Nano fonctionne intégralement en local, réduisant la dépendance au cloud.

La partie photo progresse avec un nouveau capteur principal plus lumineux et le retour d’une reconnaissance faciale infrarouge sécurisée. Déjà réputé pour son suivi logiciel exemplaire, le Pixel 11 renforce son positionnement comme l’un des smartphones Android les plus durables, pensé pour accompagner l’utilisateur sur le très long terme.

Xiaomi 17 Ultra

Le Xiaomi 17 Ultra repousse encore la frontière entre smartphone et appareil photo. Déjà commercialisé sur certains marchés asiatiques, il s’impose comme une vitrine technologique avec son capteur Sony d’un pouce de troisième génération et son ouverture mécanique variable développée avec Leica.

Le Snapdragon 8 Gen 5, épaulé par une puce de traitement d’image dédiée, permet de générer des fichiers RAW 16 bits en temps réel. Pour compenser la consommation de son écran 2K très lumineux, Xiaomi intègre une batterie de 6 200 mAh à structure empilée. Le kit photo optionnel, avec poignée physique, transforme le smartphone en véritable boîtier compact, destiné aux créatifs exigeants qui recherchent une alternative crédible aux hybrides traditionnels.

iPhone 18 Series

Avec l’iPhone 18, Apple inaugure l’ère du 2 nanomètres grâce à sa puce A20 Pro. Cette finesse de gravure permet d’exécuter l’IA générative directement sur l’appareil, renforçant la confidentialité des données.

Le design évoluerait subtilement avec la disparition de l’encoche dynamique au profit de capteurs Face ID dissimulés sous l’écran OLED. L’ultra grand-angle passe à 48 mégapixels, améliorant la cohérence photo en basse lumière. L’iPhone 18 se positionne ainsi comme un coffre-fort numérique ultra-puissant, pensé pour absorber sans difficulté les évolutions logicielles des prochaines années.

iPhone Fold

Apple dévoile enfin sa vision du smartphone pliable avec l’iPhone Fold, attendu pour la fin 2026. Contrairement à ses concurrents Android déjà bien installés, la marque arrive tardivement sur un segment qui a mûri, notamment en Chine où des modèles comme le Honor Magic V ou le Vivo X Fold ont déjà démontré qu’un pliable pouvait être fin, endurant et réellement utilisable au quotidien. Apple semble toutefois miser sur une approche différente, centrée sur la qualité perçue et la continuité logicielle.

La charnière en titane et acier viserait à réduire drastiquement la pliure centrale. Ce détail est d’ailleurs encore visible sur la plupart des pliables actuels. Le format livre de 7,9 pouces s’inscrit dans une logique de convergence avec l’iPad mini. Une stratégie renforcée par une interface dérivée d’iPadOS et l’intégration d’un Touch ID latéral. L’iPhone Fold s’adresse ainsi moins aux curieux qu’aux utilisateurs avancés de l’écosystème Apple. Mais seraient-ils prêts à adopter un pliable une fois que le format est jugé suffisamment mature ?

Galaxy Z Trifold

Avec le Galaxy Z Trifold, Samsung ne se contente plus d’itérer ; il change d’échelle. Ce modèle tri-pliant vient répondre directement aux premières expérimentations déjà commercialisées en Chine. Comme le Huawei Mate XT, qui a ouvert la voie à des écrans dépassant les 10 pouces une fois déployés. Là où Huawei mise sur l’effet vitrine, Samsung cherche à transformer ce format en outil productif crédible, avec un écran Flex S OLED de 10,2 pouces au ratio 16:10, pensé pour afficher trois applications en simultané.

La durabilité reste un enjeu clé sur ce type de produit, et Samsung s’appuie sur un verre ultra-fin UTG de nouvelle génération, plus résistant que les solutions plastiques encore utilisées par certains concurrents. Le refroidissement interne, réparti à travers les charnières, et la compatibilité S Pen confirment l’orientation professionnelle du Z Trifold. Ce n’est plus un simple smartphone pliable, mais une alternative mobile à la tablette, destinée aux utilisateurs intensifs et aux early adopters.

Samsung Galaxy Série A (A57, A37, A07)

Samsung renouvelle sa série Galaxy A pour verrouiller le segment des volumes. Le A57 adopte un Exynos 1580 gravé en 4 nm avec GPU AMD RDNA, offrant des performances proches d’anciens flagships. Le A37 monte en gamme avec la stabilisation optique sur son capteur principal, tandis que le A07 démocratise la 5G grâce à une batterie massive de 6 000 mAh. L’intégration de Knox Vault et un suivi logiciel de six ans renforcent la proposition face aux marques chinoises, souvent plus agressives sur le matériel, mais moins généreuses sur le support à long terme.

Samsung Galaxy S26 Series

La série Galaxy S26 confirme son statut de valeur refuge du haut de gamme Android. Samsung impose le Snapdragon 8 Gen 5 « For Galaxy » sur tous les marchés afin d’assurer une performance homogène. La mémoire LPDDR6 améliore la fluidité des fonctions liées à Galaxy AI, tandis que le modèle Ultra adopte un nouveau capteur de 200 mégapixels optimisé pour la vidéo 8K. Le châssis en titane retravaillé améliore la dissipation thermique tout en réduisant le poids. Avec son stylet intégré et la connectivité satellite native, la série S26 vise les utilisateurs qui exigent l’excellence technique sans compromis.

