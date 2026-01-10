Chaque début d’année, Las Vegas devient l’épicentre mondial de l’innovation technologique. Le CES s’impose, une fois encore, comme le plus grand salon Tech au monde. Fabricants historiques, startups audacieuses et laboratoires R&D s’y croisent pour dévoiler leur vision du futur. Pour l’édition 2026, le CES a réuni plusieurs milliers d’exposants, répartis sur des dizaines de catégories. Intelligence artificielle, objets connectés, santé, mobilité, gaming, maison intelligente : tout y est. En apparence, c’est un défilé de technologies sérieuses, ambitieuses et parfois révolutionnaires.

Mais derrière les écrans géants et les annonces très calibrées, une autre facette du salon attire l’attention. Celle des inventions insolites, des gadgets inattendus et des concepts qui interrogent autant qu’ils intriguent. Ici, on ne parle pas du énième téléviseur ultra-fin ou du smartphone plus puissant que le précédent. On s’intéresse plutôt à ces objets qui font lever un sourcil, parfois deux. Des technologies à la frontière entre le génie et l’absurde, mêlant innovation utile, idées déroutantes et WTF assumé. Le CES 2026 en regorge, et certaines de ces créations en disent long sur notre rapport au Tech… et sur ses dérives possibles.

Objets et concepts étranges, mais intéressants

Masques LED futuristes : beautés ou bizarreries ?

Au CES 2026, la beauté connectée a clairement franchi un nouveau cap. Le groupe L’Oréal a présenté des masques LED flexibles pour le visage et le contour des yeux. Leur promesse est simple : améliorer la qualité de la peau grâce à la lumière.

Visuellement, l’objet déstabilise immédiatement. Souples, lumineux, presque organiques, ces masques ressemblent davantage à un accessoire de science-fiction qu’à un soin cosmétique classique. Pourtant, la technologie LED n’est pas nouvelle dans l’univers dermatologique. Selon L’Oréal, ces masques visent à lisser la peau, réduire certaines imperfections et optimiser les routines de soin. L’argument séduit, mais le scepticisme persiste. L’efficacité réelle à long terme reste difficile à évaluer, surtout pour un usage grand public.

Compagnons IA holographiques… trop réalistes ?

Avec Project AVA, Razer a présenté l’un des concepts les plus déroutants du CES 2026. Il s’agit d’un compagnon IA holographique, affiché en 3D, capable d’observer ce qui se passe à l’écran et de réagir en temps réel.

Pensé comme un assistant gaming et personnel, Project AVA analyse les actions du joueur. Il peut suggérer des stratégies, commenter une partie ou intervenir comme un coach numérique permanent. Techniquement, la démonstration impressionne. Mais le concept trouble autant qu’il fascine. Voir une entité virtuelle « regarder » votre écran en continu soulève rapidement des questions. La frontière entre assistance intelligente et surveillance intrusive devient soudain très fine.

Le premier point de friction concerne la vie privée. Un assistant qui observe chaque action, chaque clic et chaque session pose un vrai débat sur la collecte et l’exploitation des données. Autre enjeu majeur : le surengagement technologique. Un compagnon IA omniprésent risque de renforcer la dépendance aux écrans, en transformant le jeu ou le travail en expérience constamment guidée et commentée.

La brosse à dents du futur : 20 secondes chrono !

Au CES 2026, même le brossage de dents n’échappe pas à la course à l’innovation. La Y-Brush a présenté une brosse à dents au concept radical : un nettoyage complet en seulement 20 secondes. Le dispositif repose sur une forme en gouttière qui englobe toute la dentition. À cela s’ajoutent des capteurs intelligents, capables d’analyser certaines données liées à la santé bucco-dentaire. L’objectif est double : gagner du temps et améliorer le suivi.

Sur le papier, la promesse est séduisante. Moins de contraintes, un geste simplifié, et une hygiène dentaire optimisée par l’intelligence artificielle. Le quotidien devient plus efficace, presque automatisé. Pourtant, le concept interroge. Peut-on réellement remplacer un brossage minutieux par un dispositif ultrarapide sans compromis sur la qualité ? La question divise autant les professionnels que les utilisateurs potentiels.

Sweekar : Tamagotchi augmenté et intelligent

Au CES 2026, la nostalgie s’invite là où on ne l’attendait plus. Avec Sweekar, le concept du Tamagotchi fait son grand retour, mais dans une version clairement ancrée dans l’ère de l’intelligence artificielle. Ici, le compagnon numérique ne se contente plus d’afficher des besoins basiques. Grâce à la reconnaissance vocale et à l’adaptation comportementale, Sweekar interagit avec son utilisateur, apprend de ses habitudes et évolue au fil du temps.

L’objet vise autant l’attachement émotionnel que l’expérience technologique. Le compagnon « grandit », réagit à son environnement et ajuste ses réponses selon les échanges. On ne parle plus d’un simple jouet, mais d’un véritable objet connecté émotionnel. Ce mélange surprend, mais fonctionne. La nostalgie des années 1990 rencontre ici les promesses de l’IA moderne, créant un lien hybride entre souvenir d’enfance et innovation contemporaine.

Allergen Alert : mini-lab pour tester ses repas

Pour cette édition 2026, certaines innovations surprennent moins par leur utilité que par leur forme. Allergen Alert en fait partie, avec un concept aussi simple qu’inhabituel : transformer chaque repas en expérience contrôlée. Ce dispositif de poche permet de détecter la présence de gluten ou d’allergènes courants directement dans les plats. Il suffit d’analyser un échantillon pour obtenir un résultat rapide, sans passer par un laboratoire traditionnel.

Sur le fond, l’idée séduit. Pour les personnes allergiques ou intolérantes, ce type de technologie promet plus d’autonomie et moins d’incertitude au quotidien. Manger à l’extérieur devient moins stressant. Sur la forme, en revanche, l’objet interpelle. Sortir un capteur électronique à table pour analyser son assiette reste une scène inhabituelle, presque déroutante. La convivialité du repas se heurte ici à la précision scientifique.

iPolish : faux ongles intelligents qui changent de couleur

En 2026, la beauté connectée continue d’explorer des territoires inattendus. Avec iPolish, les faux ongles deviennent de véritables objets connectés, capables de changer de couleur à la demande. Le principe est simple, mais déroutant. Ces capsules d’ongles high-tech modifient leur teinte grâce à un stylet dédié et une application mobile. En quelques secondes, la manucure s’adapte à l’humeur, à la tenue ou au moment.

Visuellement, l’effet impressionne. Finis les vernis à retirer et les rendez-vous répétés. La couleur évolue instantanément, sans effort, comme un écran miniature posé au bout des doigts. Derrière l’aspect gadget, iPolish incarne une tendance claire du CES 2026. La convergence entre objets connectés et univers de la beauté, où la personnalisation devient immédiate et technologique. Reste à trancher sur l’usage réel. Entre innovation pratique et accessoire très niche, ces faux ongles intelligents questionnent notre rapport à l’esthétique augmentée. Une chose est sûre : au CES, même la manucure n’échappe plus à la révolution numérique.

LilMilo : robot peluche chien interactif

Au CES 2026, la frontière entre jouet, animal de compagnie et objet connecté devient floue. Avec LilMilo, le salon a dévoilé un robot peluche en forme de chien, pensé pour créer un lien émotionnel avec son utilisateur. Derrière son apparence attendrissante, LilMilo embarque une intelligence sociale avancée. Le robot est capable de reconnaissance faciale, de répondre aux interactions tactiles et d’adapter son comportement selon les échanges.

L’objectif est clair. Proposer une présence rassurante, interactive et expressive, sans les contraintes d’un animal réel. Pas de promenade, pas de soins, mais une forme de compagnie constante. Ce positionnement soulève toutefois un débat. LilMilo est-il un véritable objet émotionnel, capable d’apporter du réconfort, ou une « pet tech » inutile, destinée à remplacer des interactions bien réelles ?

Une chose est sûre, en 2026, la technologie ne cherche plus seulement à assister ou à divertir. Elle tente désormais de combler des besoins affectifs, au risque de redéfinir notre rapport aux relations et à la présence.

Autres technologies qui flirtent avec le WTF

Chef’s knife à vibrations ultrasons

Lors du Consumer Electronics Show, même les couteaux veulent devenir intelligents. Ce chef’s knife à vibrations ultrasoniques promet de réduire l’effort de coupe grâce à des microvibrations intégrées à la lame.

Sur le plan technique, l’idée intrigue. La lame vibre à haute fréquence pour traverser plus facilement les aliments, y compris les plus résistants. En théorie, le geste devient plus fluide et moins fatigant. En pratique, la scène a de quoi surprendre. Un couteau qui vrombit en cuisine donne une impression étrange, presque industrielle. L’innovation amuse autant qu’elle interroge sur son réel intérêt au quotidien.

Robot pet cameraman

Autre concept improbable aperçu à Las Vegas. Un robot cameraman autonome, conçu pour suivre votre animal de compagnie et filmer ses déplacements tout au long de la journée.

Le robot se déplace seul, évite les obstacles et capture des vidéos automatiquement. Le tout est ensuite monté et optimisé sans intervention humaine, pour produire un mini-film de la vie de votre chien ou de votre chat. L’idée fait sourire, mais reflète une vraie tendance. La volonté de tout documenter, même les moments les plus banals, quitte à confier cette mission à un robot. Utile pour certains, parfaitement superflu pour d’autres.

Vivoo : Smart menstrual pad

Plus discret, mais tout aussi marquant, Vivoo propose une approche inattendue de la santé connectée. Il s’agit d’une protection hygiénique intelligente, capable de collecter des données liées à la santé hormonale. Le dispositif analyse certains indicateurs biologiques et les transmet via une application. L’objectif est clair : offrir un meilleur suivi du cycle menstruel et détecter d’éventuels déséquilibres.

Le concept surprend, mais il répond à un vrai besoin. Contrairement à d’autres gadgets plus anecdotiques, Vivoo illustre une facette du CES 2026 où l’innovation, même déroutante, peut avoir un impact concret sur la santé et le bien-être. Ces technologies secondaires n’en sont pas moins révélatrices. Elles montrent à quel point le CES reste un laboratoire d’idées, où le WTF, le ludique et l’utile cohabitent sans complexe.

Bilan du CES 2026

Le CES 2026 confirme une chose essentielle. L’innovation technologique n’avance jamais en ligne droite. Elle oscille en permanence entre idées réellement utiles et concepts purement expérimentaux. Certaines inventions présentées cette année répondent à des besoins concrets. D’autres relèvent davantage de la démonstration technologique, voire du manifeste créatif. Pourtant, toutes témoignent d’une même réalité : l’audace des makers Tech à repousser les limites.

Le CES reste ainsi un terrain d’essai à grande échelle. Un espace où l’on teste, où l’on provoque, et où l’on accepte parfois de se tromper pour mieux comprendre les usages de demain. Face à cette avalanche d’objets connectés, une posture s’impose. Celle du recul critique. Car tout ce qui est innovant ne s’intègre pas forcément dans nos vies ni dans nos habitudes.

Au fond, le CES 2026 nous invite à une réflexion simple. Quelles technologies sommes-nous prêts à adopter durablement ? Et lesquelles resteront, avec le temps, de simples curiosités issues d’un futur imaginé un peu trop vite.

