9 actualités high tech marquantes à retenir en 2023

Le high-tech est un univers qui évolue à une vitesse incroyable. Les innovations et les avancées qui voient le jour aujourd’hui sont suffisamment vieilles pour être obsolètes demain. Il est donc primordial que vous soyez informé sur les nouveautés high tech afin de mieux profiter de leurs avantages. Dans cet article, nous vous faisons plonger dans ce monde vaste, avec 9 principales actualités high tech en 2023.

1. WhatsApp permet la modification de messages

L’actualité high tech qui fait le tour du monde actuellement est la dernière mise à jour de WhatsApp. La plateforme de messagerie qui compte plusieurs milliards d’utilisateurs permet la modification des messages. Vous avez donc la possibilité de revenir sur vos messages et de les modifier à votre gré. Mais attention ! Au-delà de 15 minutes, la modification n’est plus possible. De plus, votre message sera étiqueté comme « modifié » dans le chat.

2. Trottinette électrique gonflable

L’une des nouveautés high-tech qui peuvent vous fasciner est la trottinette électrique gonflable. Alors que nous sommes habitués à nous déplacer avec des trottinettes aux roues fabriquées en plastique, cette révolution a changé la donne. Cette innovation high tech propose une trottinette qui possède des roues gonflables à l’air. Vous pouvez ainsi vous déplacer confortablement, avec une planche moins lourde et moins encombrante.

3. Google souhaite intégrer l’IA générative à son moteur de recherche

C’est peut-être l’une des meilleures actualités high tech que vous avez manquée en 2023. Google souhaite intégrer l’intelligence artificielle générative à son moteur de recherche. Une avancée technologique qui pourrait changer notre façon de faire des recherches sur internet. Le mécanisme est plutôt simple. Vous saisissez votre requête dans la barre de recherche et l’IA se charge de vous résumer les informations clés qu’elle a trouvées.

VOIR AUSSI : Comment ChatGPT surpasse-t-il les humains dans la compréhension des émotions ?

4. JBL Tour Pro 2

JBL Tour Pro 2 fait forcément partie des nouveautés high tech les plus intéressantes du moment. Il s’agit des écouteurs Bluetooth dotés d’un écran tactile de 1,45 pouce. Le but de cette innovation tech est de permettre aux utilisateurs d’accéder aux diverses fonctionnalités des écouteurs. Ils peuvent entre autres :

personnaliser les écouteurs ;

contrôler la musique ;

gérer les appels, messages et notifications, etc.

Vous pouvez faire tout cela sans toucher à votre smartphone.

5. Heat It, le produit high tech qui va vous choquer

VOIR AUSSI : Wi-Fi 7 : comment Microsoft et Intel préparent le terrain pour 2024



Si vous n’avez pas l’habitude de voir ces news high tech, vous pouvez à un moment donné tomber des nues. Ce produit technologique permet de soulager les piqûres d’insectes. Il peut chauffer votre peau à 51 degrés Celsius. Cela aide à vous soulager afin que vous vous sentiez mieux. Le micro-appareil peut être vraiment utile pour les vacances en plein air ou les campings. Avec 39 €, vous pouvez vous en procurer.

6. Le four intelligent Bespoke AI

Si vous venez de le découvrir pour la première fois, sachez que Bespoke AI est un four que vous pouvez adopter. Il convient parfaitement aux chefs cuisiniers qui sont souvent surchargés par les différentes tâches qui les attendent. L’appareil est doté de fonctionnalités intelligentes, dont une caméra qui lui permet de surveiller la cuisson. Vous pouvez même diffuser en direct sur les réseaux sociaux toutes les étapes de la cuisson. Notez que l’appareil nécessite toutefois un grand espace.

7. Le gadget analyseur d’urine

L’une des infos tech qui pourraient vous intéresser en 2023 concerne l’analyseur d’urine. Ce gadget maison high tech permet d’analyser votre urine. Il suffit de l’accrocher à la cuvette de vos toilettes et de le connecter à votre téléphone intelligent. Cela peut vous aider à connaître en temps réel les changements opérés dans votre organisme. Si, au besoin, des mesures sanitaires sont nécessaires, vous pouvez les prendre pour mieux prévenir les problèmes de santé.

8. Bientôt un iPhone pliant chez Apple ?

L’année 2022 a été l’une des plus prometteuses pour le marché des smartphones pliables. Samsung s’est même distingué avec deux téléphones intelligents (Z Fold 4 et Z Flip 4). Cependant, jusque-là, les amoureux des produits technologiques d’Apple attendent toujours un genre de téléphone de leur marque préférée. Un Apple iPhone pliable ferait plaisir à plus d’un. Ils espèrent vivement le voir dans les produits tendance 2023.

VOIR AUSSI : Le flop du Métavers : un nouveau monde face au naufrage ?

3. Actualité high tech avec Black Hat USA

Du 5 au 10 août 2023 a lieu aux États-Unis le plus grand des évènements sur le high tech. Une conférence sur la cybersécurité dénommée Black Hat USA a été animée. Cette dernière se penche notamment sur le rôle croissant de l’intelligence artificielle dans la cybersécurité. Toutefois, elle alerte sur le défi que cela représente. Des stratégies de cybersécurité robustes sont nécessaires pour se défendre contre les logiciels malveillants de l’IA.

Pour conclure, retenons que le monde high-tech a vu émerger des innovations passionnantes en 2023. De la modification de messages sur WhatsApp à l’intégration de l’IA générative par Google, les news geek sont nombreux. De plus, des gadgets surprenants comme l’analyseur d’urine et des attentes concernant un iPhone pliable d’Apple ont piqué l’intérêt des passionnés de technologie.